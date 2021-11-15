Александр Засс - феноменальная сила русского атлета и огромная сила воли

Разомкнул железные оковы, сохранив деньги отца

В 17 лет Александр участвовал в состязании против местного силача по фамилии Петров. Отец парня настолько верил в его силу, что на кон поставил почти все, что имел. Засс должен был повторить все силовые трюки, которые показывал Петров, а потом выдержать боль и проявить силу воли.

Суть последнего испытания была вот в чем: Петров должен затянуть на шее Засса железную петлю, а последний – самостоятельно освободиться. Но Петров подготовил железную полосу, похожую на пилу, с зазубринами по обоим краям. Силач согнул полосу о свою шею, несмотря на боль, и получившийся обруч замкнул на шее Александра, да так, что тот с трудом дышал.

Задача трудная: концы обруча находились на затылке, и чтобы его разомкнуть, нужно сначала повернуть острую железку вперед. Разорвав и поцарапав кожу на руках и шее, Александр блестяще выполнил задачу! Обливаясь кровью, юноша ликовал! Это была победа!