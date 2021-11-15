Александр Засс - феноменальная сила русского атлета и огромная сила воли

Его называли «железным Самсоном». Он считал, что его сила в том, что он русский. Александр Засс бежал из немецкого плена, выносил на себе с поля боя раненого коня, гнул подковы и рвал цепи.
В романе «Граф Монте-Кристо» описан побег заключенного из неприступной тюрьмы посреди моря. Правда, герою сопутствовала удача, ведь старик, сидевший в каменном мешке половину жизни, давно уже копал лазейку. В жизни случаются более удивительные истории. К примеру, Александр Засс, проявив силу воли, смог четыре раза сбежать из тюрьмы. И условия были гораздо хуже.
Особо выносливый пастух
Удивительный Самсон первой половины ХХ века родился в 1888 году и вырос в деревенских условиях, подростком работал пастухом. В те времена стада были большими: под ответственностью мальчика находились 200 верблюдов, 300 лошадей и примерно столько же коров. Он потом вспоминал, что старался подружиться с каждым животным, чтобы они слушались доброго слова, а не хлыста. А еще ему помогали собаки, которые стерегли стадо.
Тогда-то Александр начал увлекаться дрессировкой лошадей и собак, научив последних забавным трюкам. Всевозможные лазанья по деревьям, бег и езда на лошадях – вот основные развлечения подростка в степи. Еще он учил собак молниеносно нападать на диких зверей, приходивших поживиться какой-нибудь заблудшей коровенкой. У пастуха была винтовка, но Засс пользовался ей только в крайних случаях, хотя умел великолепно стрелять.
Разомкнул железные оковы, сохранив деньги отца
В 17 лет Александр участвовал в состязании против местного силача по фамилии Петров. Отец парня настолько верил в его силу, что на кон поставил почти все, что имел. Засс должен был повторить все силовые трюки, которые показывал Петров, а потом выдержать боль и проявить силу воли.
Суть последнего испытания была вот в чем: Петров должен затянуть на шее Засса железную петлю, а последний – самостоятельно освободиться. Но Петров подготовил железную полосу, похожую на пилу, с зазубринами по обоим краям. Силач согнул полосу о свою шею, несмотря на боль, и получившийся обруч замкнул на шее Александра, да так, что тот с трудом дышал.
Задача трудная: концы обруча находились на затылке, и чтобы его разомкнуть, нужно сначала повернуть острую железку вперед. Разорвав и поцарапав кожу на руках и шее, Александр блестяще выполнил задачу! Обливаясь кровью, юноша ликовал! Это была победа!
Первая мировая и ужасное ранение
Воевал молодой атлет хорошо: был отмечен за свои подвиги в ратных делах. Но вот после одного неудачного сражения парень попал в плен к австрийцам. Он бы смог избежать этого, но взрывом ему перебило ноги. Другому их бы ампутировали, но Александр умолял врачей, чтобы его не трогали, а потом придумал специальные упражнения, которые делал, лежа на кровати. Помогли молодость, сила и выносливость. Так он восстановил ноги, стал нормально ходить.
Три попытки убежать из плена закончились неудачей: он освобождался, но пленника ловили и жестоко наказывали. В итоге мужчину заковали в кандалы, которые снимались только два раза за день. По словам Александра, он почувствовал сначала отчаянье, ведь из-за постоянной стесненности тело стало слабеть. Однако, поразмыслив, Засс решил делать свои упражнения, но другим способом, чем если бы был свободен. Он делал их постоянно, еще просто потому, что больше ничего не позволялось. И вместо растраты энергии, она стала копиться.
Побег из тюрьмы
Три месяца живя в таких условиях, на скудной пище, Александр удивительным образом смог восстановить силы и свою прежнюю физическую форму. И однажды сбежал. Побег был удачным. Когда юноша почувствовал, что уже готов, он разорвал цепь, снял кандалы, открыв наручники куском проволоки, отогнул прутья на окне, а один вырвал с корнем. Из этого прута он согнул крюк, достал заранее припрятанную веревку (интересно, где он ее взял?) и обмотал вокруг тела, предварительно привязав к ней крюк.
Выбравшись из окна крепости, Александр спрыгнул в ров, который окружал тюрьму, переплыл через него и с помощью крюка и веревки выкарабкался на другой берег. Все это он проделал глубокой ночью. Этот случай подробно описан в книге Александра Засса «Система и методы Самсона. Пояснения и инструкции».
Дорога к мировой известности
Еще в юности, побывав с отцом на местной ярмарке, мальчик был потрясен яркими выступлениями атлетов бродячего цирка. Весь этот праздничный настрой, веселая музыка и необычные одежды артистов зародили в Александре мечту – стать таким же. С тех пор мысли о цирке не покидали маленького силача. Он выучил наизусть биографии известных атлетов того времени, а больше всего ему нравился Евгений Санд, знаменитый силач XIX века.
Кстати, эти знания помогли Зассу в тюрьме, когда он думал над силовыми упражнениями и способами побега. Перед войной Саше довелось какое-то время поработать в цирке Андржиевского, сначала разнорабочим, потом помощником атлета Кураткина. Благодаря старательности, юный силач через несколько месяцев сам стал выступать на сцене – его мечта сбылась.
«Советский Союз мне не место»
После побега из плена молодой человек узнал, что произошла революция, война проиграна. Александр Засс не стал возвращаться в Россию, решив, что солдату царской армии нет теперь там места. Под псевдонимом Самсон, он стал выступать в цирке Шмидта. Уникальные таланты Самсона оценили в Европе, стали приглашать в различные цирки. Немного поработав в парижском цирке, Засс принял приглашение руководителя английского варьете Освальда Столла, переехал в Великобританию и остался там на всю жизнь.
Он постоянно анализировали применял на практике свои теории относительно возможностей тела, и все наблюдения записывал. Уникальные физические упражнения Засса применяют сейчас по всему миру не только с целью наращивания физической силы, но и в реабилитации после различных болезней.
Достигнув преклонного возраста, атлет не оставил физических упражнений, до конца дней работал дрессировщиком. В 1962 году, вызволяя своих подопечных животных из пожара, Александр Засс получил серьезные ожоги головы. От них он оправиться не смог и умер в больнице в Англии.
Источник:
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