Удивительное рядом: Что у верблюдов в горбах?

А дело было так. Сижу я дома за письменным столом, листаю новостную ленту на планшете, попиваю горячую воду с лимоном. Дочь лежит на кровати, листает книгу о природе и животных. И вдруг, спрашивает меня:

- Пап, а ты знаешь что у верблюда находится в горбе?

Делаю глоток горячей воды и, продолжая листать новостную ленту, отвечаю:

- Конечно, то же самое, что и у меня в кружке, только без лимона.

- Пап, ты чего - говорит дочь - Ты что, пьёшь жир?

- Жир? - и тут я подвисаю. А ведь я никогда не задавался вопросом, что у верблюда в горбе. Ещё в детстве мне кто-то сказал или я где-то прочитал, что у верблюда в горбах находится вода. Что именно благодаря ей, верблюд может долгое время идти по пустыне не испытывая жажды.