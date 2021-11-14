Удивительное рядом: Что у верблюдов в горбах?

Верблюды, одни из самых интересных жителей пустыни. Чрезвычайно выносливые, неприхотливые, они могут долгое время обходиться без еды и воды.
Взрослый образованный человек, живёшь с ощущением, что многое в этой жизни повидал, многое знаешь. Некоторые вещи для тебя настолько естественны, что не задаёшься вопросами. И вдруг, откуда-то из прошлого с вопросом дочери вырывается из кластеров памяти то, что для тебя было таким естественным, но оказалось ложным. И заставило иначе взглянуть на весь тот фундамент знаний, заложенный кем-то когда-то в детстве в твой доверчивый мозг.
А дело было так. Сижу я дома за письменным столом, листаю новостную ленту на планшете, попиваю горячую воду с лимоном. Дочь лежит на кровати, листает книгу о природе и животных. И вдруг, спрашивает меня:
- Пап, а ты знаешь что у верблюда находится в горбе?
Делаю глоток горячей воды и, продолжая листать новостную ленту, отвечаю:
- Конечно, то же самое, что и у меня в кружке, только без лимона.
- Пап, ты чего - говорит дочь - Ты что, пьёшь жир?
- Жир? - и тут я подвисаю. А ведь я никогда не задавался вопросом, что у верблюда в горбе. Ещё в детстве мне кто-то сказал или я где-то прочитал, что у верблюда в горбах находится вода. Что именно благодаря ей, верблюд может долгое время идти по пустыне не испытывая жажды.
Я решил удостовериться насколько я ошибался всё это время. Не то чтобы, это что-то кардинально изменило бы в моей жизни, например, пригласили бы на пост губернатора или вручили премию «Оскар» за лучшую роль в фильме Тарантино. Нет. Но в тот момент я почувствовал, как что-то во мне перевернулось.
И мне удалось выяснить, что в горбе у верблюда действительно находится жир. Он помогает выжить "кораблю пустыни" в столь жёстких условиях. Во-первых, жир выполняет роль кондиционера, охлаждая тело животного. Все же из вас замечали, что на морозе самые холодные места на теле человека те, где больше всего жировой ткани. Вот и у верблюда так же. Ночью горбы остывают и сохраняют эту прохладу.
Во-вторых, жир, расщепляясь, питает животное, не давая умереть ему с голода, особенно при длительных переходах в пустыни. Ведь кушать то там кроме колючек нечего. Кроме того, расщепляясь, жир снабжает верблюда некоторым количеством воды. Но есть у этого животного и накопитель, которым служит преджелудок. В нём то и скапливается необходимый запас жидкости. Ну и кроме того, верблюдам не свойственно потоотделение, в связи с чем они не теряют воду, а экономят её.
Вот так, в одно мгновение, фундамент знаний, заложенных в детстве, может дать трещину. Но самое главное другое. Если одно явление, которое я считал истинным настолько, что у меня не возникало даже вопросов перепроверить его вдруг оказалось ложным, то что ещё может вскрыться и вырваться наружу из глубин моей памяти.
Источник:
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Единственно что радует что товарищи не стал поить дочь жиром говоря что жир не может утолить жажду .
Как собственно и ребёнку из этого захватывающего, умопомрачительного рассказа.
А папа, по-ходу заканчивал школу-интернат для детей с особенностями развития. Таких - да , не отягощают лишними знаниями.
шЫкарно, Ъ!
Потому что жизнь борьба