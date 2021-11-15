«С бороды пошлина взята»: что такое бородовой знак

Исполнение указа шло невероятно тяжело, поскольку именно в отношении бороды Россия была в контрпозиции к Европе. Противоположно различное отношение к растительности на лице пошло еще с 11-го века, с раскола Католической и Православной ветвей Христианской церкви: в то время как в Западной Европе запрещали растить бороды, в Греции и Византии, напротив, ходить без бороды было неприличным.

Чтобы приучить россиян к бритью лица, избежав при этом бунтов, а заодно и пополнить казну, решено было «разрешить» носить бороды, но только за плату.