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«С бороды пошлина взята»: что такое бородовой знак

«С бороды пошлина взята»: что такое бородовой знак (6 фото)

Автор:
15 ноября 2021 08:58
Сообщество : Исторические факты
Метки: борода   бородовой знак   интересно   познавательно   пошлина   факты   фото   
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QR-коды были и раньше, только они существовали на других носителях.

Вот, например, специальные жетоны петровской эпохи, с помощью которых государство идентифицировало законопослушных граждан и ограничивало в правах нарушителей.

Петр I, в стремлении окультурить россиян до уровня жителей передовых стран Европы, решил, в том числе, облагородить своих подданных внешне. В 1698-м году был издан указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии», запретивший с нового года ношение бород.

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Исполнение указа шло невероятно тяжело, поскольку именно в отношении бороды Россия была в контрпозиции к Европе. Противоположно различное отношение к растительности на лице пошло еще с 11-го века, с раскола Католической и Православной ветвей Христианской церкви: в то время как в Западной Европе запрещали растить бороды, в Греции и Византии, напротив, ходить без бороды было неприличным.


Чтобы приучить россиян к бритью лица, избежав при этом бунтов, а заодно и пополнить казну, решено было «разрешить» носить бороды, но только за плату.

Плата для городского населения зависела от сословной принадлежности и была высокой. Средний горожанин или мелкий купец должен был платить пошлину в 60 рублей в год, если желал носить бороду, трудовой городской люд (извозчики и слуги) – 30 рублей в год.


А вот дворянам и чиновникам упорство в ношении бороды обходилось в астрономические суммы – 600 рублей в год, при том, что рубль в петровское время был крупной монетой и стоил дорого. Зарплата грамотного человека, писаря, составляла около 40 рублей в месяц, а простого солдата – 11 рублей. Неквалифицированный труд стоил всего несколько копеек в день, так что пошлина за бороду была для упрямцев очень существенным налогом.


По правде сказать, запрет на бороды почти совсем не коснулся самого массового сословия, крестьян. С них никто не требовал отказа от бороды, но если крестьянин приезжал в город по своим делам или на торг, то платил при въезде копейку – пошлину за свою бороду.


Так же от бритья бороды были освобождены священники и раскольники, старообрядцы.

Чтобы не спутать законных владельцев бород, оплативших пошлину, с оппортунистами, при уплате годовой пошлины бородачу выдавался специально выпущенный на монетном дворе жетон, так называемый «бородовой знак». На медном знаке был выбит год (в принятом тогда буквенном выражении, а не цифрами, как мы привыкли сейчас) и, часто, какое-то поучительное изречение, например «Борода – лишняя тягота».


С 1715-го года пошлина на бороду унифицировалась, и каждый бородатый горожанин должен был платить 50 рублей в год.

Именно налог на бороду довольно быстро решил вопрос в пользу бритого лица: уже после смерти Петра бородовые знаки перестали выпускать, поскольку бородачей среди городского населения осталось мало, дорого было. А после 1730-х годов имеющиеся на руках медные жетоны стали изымать, поэтому сейчас сохранившиеся жетоны – большая редкость и стоят очень дорого.

Правда, на рынке огромное количество подделок бородовых знаков, так что коллекционерам приходится проводить экспертизы при сделках с этими артефактами.


Интересно, что среди указов Петра, ограничивающих свободы тех граждан, кто противился окультуриванию, есть, например, повеление не принимать челобитные, «ежели кто с бородой придет и не в том платье», даже если пошлина на бороду была оплачена.


То есть медный бородовой QR-код 18-го века, хотя и делал своего владельца законопослушным гражданином, все же не до конца уравнивал его в правах с теми, кто от бороды отказался вовсе.

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Метки: борода   бородовой знак   интересно   познавательно   пошлина   факты   фото   
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1  комментарий
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Alex 58 минут назад
Надо в современной России такой налог ввести. За счет черных неплохая прибавка к бюджету была бы
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