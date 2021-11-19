Может ли стрела выпущенная из классического лука пробить современный кевларовый бронежилет?

Если вы смотрели популярные голливудские боевики, вроде популярной кинофраншизы Рэмбо, где главный герой Сильвестра Сталлоне постоянно использует лук в современных военных конфликтах, где его противники часто носят современную защиту, то ненароком можно задуматься, а может ли вообще стрела выпущенная из обычного лука пробить современный кевларовый бронежилет?
Что такое кевлар?
Прежде чем мы начнем рассказывать о том, действительно ли стрелы выпущенные из лука могут пробить кевларовые бронежилеты, мы, вероятно, должны подробно объяснить, что такое кевлар.
Сегодня кевлар у многих людей прочно ассоциируется с бронежилетами, однако, изначально он был создан для армирования автомобильных шин. По большому счету, кевлар — это прочное пара-арамидное волокно и относительно недавнее изобретение, созданное в 1965 году женщиной химиком по имени Стефани Кволек.
Американские военные очень быстро обнаружили, что ударопрочные и термостойкие свойства кевлара при многослойных тканевополимерных соединениях (композитов из ткани и пластика) обеспечивают лучшую защиту от огнестрела, поэтому в 1970 годах были созданы первые тестовые кевларовые бронежилеты и шлемы для военных, которые показали свою эффективности уже при 7 слоях. До этого момента традиционные используемые бронежилеты были более тяжелыми и не обладали такой эффективной защитой от огнестрельного оружия. Легкий, прочный и гораздо менее громоздкий, чем все предыдущие материалы для бронежилетов, кевлар очень быстро стал незаменимой частью солдатской защитной формы на поле боя в любой точке мира.
Поскольку кевлар является ударопрочным материалом, то он предназначен для распределения ударной кинетической энергии, с которой пуля после выстрела ударяет в него. Проще говоря, кевларовые бронежилеты останавливают пули, ловя их на волокнах, словно теннисные мячики в сетке. Волокна при попадании в них пули распределяют энергию, растягиваются и препятствуют пробиванию пули. Когда они поражают цель (в зависимости от того, из чего сделана пуля) их высокая кинетическая энергия будет иметь тенденцию к деформации пули при ударе, именно поэтому она часто сплющивается застревая в жилете.
Для защиты от более крупных и быстрых пуль производятся бронежилеты, сделанные из большего количества слоев и более толстых волокон кевлара. Жилеты, предназначенные для защиты от пуль из пистолета, будут пробиваться винтовочными пулями. Жилеты, предназначенные для остановки пуль из винтовок, будут пробиты бронебойными пулями. Для остановки бронебойных пуль в кевларовые бронежилеты часто добавляются пластины из стали или керамики.
Так сможет ли современный кевларовый бронежилет остановить стрелу выпущенную из классического лука?
Стрела - это совершенно другой снаряд, нежели пуля и чаще всего кевларовые бронежилеты не предназначены для того, чтобы их останавливать.
Пули обычно представляют собой небольшие металлические снаряды, выпущенные с высокой скоростью в результате контролируемого взрыва. Стрелы, с другой стороны, в основном представляют собой объединённый снаряд из древка с прочным наконечником (обычно металлическим), приводимым в движение от пружинного высвобождения (натяжения тетивы) для достижения цели.
Разница здесь в том, что выстрел снаряда напрямую влияет на их аэродинамические свойства и кинетическую энергию. Когда речь заходит о кинетической энергии выстрела, то обычно речь идет о проникновении. Более высокие скорости пули и, следовательно, импульс могут иметь обратный эффект, приводя к тому, что снаряд разбивается при ударе, а не проникает.
Cтрелы имеют относительно меньшую скорость, чем пули, однако, они намного тяжелее, длиннее и прочнее как снаряды по сравнению с пулями. В отличие от пуль (в зависимости от их конструкции) стрелы обычно не деформируются при ударе. Это означает, что вся масса стрелы может быть использована для «вбивания» наконечника вглубь цели. По этой причине при некоторых обстоятельствах стрелы могут иметь более высокую способность к пробитию, чем пули небольшого калибра.
Конечно это не значит, что вы можете просто проткнуть тяжелый кевларовый бронежилет любыми стрелами. Для этого вам будут нужны более тяжелые металлические стрелы с более крупными и острыми наконечниками.
Самый большой недостаток кевлара в том, что он слабо эффективен против колющих атак, а стрелы делают именно это, они пронзают концентрируя весь свой урон в маленькой области попадания. Классический кевларовый бронежилет не сможет защитить вас от предметов, которые разрезают или протыкают волокна кевлара. Сюда можно отнести: ножи, штыки, ледорубы, отвертки или, например, стрелы. Ножи и стрелы могут, как нож сквозь масло "проходить" сквозь кевларовые волокна во время сильной и резкой колющей атаки, отталкивая или разрезая их, в отличие от пули, которая замедляется и останавливается этими волокнами.
Бывший полицейский Donut Operator на своем Ютуб канале показал, можно ли пробить стрелами бронежилеты и пластины уровня IIIA, которые предназначены для противодействия угрозам калибра пистолета .44 магнум и .357 SIG
Поэтому, если вы не знали, но быстро движущаяся стрела с острым узким наконечником легко сможет пробить классический мягкий кевларовый бронежилет.
Однако, есть жилеты, которые смогут вас защитить даже от стрел. Жилеты, специально предназначенные для защиты от порезов и колющих предметов, в своем составе используют дополнительные укрепляющие материалы из пластика и стали.
В целом современные бронежилеты делятся на две разные категории.
«Мягкие» (многослойные) и «жесткие» с комбинированными баллистическими пластинами, покрытыми смолой.
Стрелы, ножи, штыки и т.д., могут легко пробивать мягкие жилеты, в конструкции которых по большей части используется один лишь многослойный кевлар. Однако, с жесткими бронежилетами ножи будут бесполезны, а стрелам будет очень сложно. Всё будет зависеть от мощности используемого лука и наконечников стрел. Обычный старинный средневековый лук вряд ли сможет пробить такой твердый кевларовый бронежилет. Ведь обычно жёсткая броня изготавливается из закаленной стальной пластины или углеродного волокна высокой плотности, либо из комбинации того и другого, и если рассматриваемый лучник не использует невероятно мощный блочный лук с бронебойными стрелами, то есть невероятно хороший шанс, что любой, кто носит прочный бронежилет, сможет пережить нападение агрессивных средневековых реконструкторов.
Меньшая энергия означает меньшее рассеивание, что значительно снижает защиту от ударов, которую обеспечивает кевлар. Это означает, что в большинстве случаев, стрелы легко пронизывают обычный кевлар. Однако, если рассматриваемый кевларовый жилет дополнен металлическими пластинами или он относится к тяжелым бронежилетам, которые чаще носят профессиональные военные для предотвращения повреждений от ножей, то он может остановить стрелу выпущенную из классического лука. Современный блочный лук с огромной силой натяжения, тяжелым наконечником и на близком расстоянии с некоторой вероятностью сможет пробить даже тяжелый жилет. Но все это зависит от таких элементов, как толщина и состав жилета, мощность лука, тип наконечника стрелы и многие другие факторы.
Так что, если вы увидите в кино, как Рэмбо или любой другой герой боевиков насквозь пpoшивaeт беднягу облаченного в кевларовый пуленепробиваемый жилет из блочного лука, то можете быть уверенными, что это вполне реально.
Источник:
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Если стрела достаточно острая, то она прорежет кевлар до того, как потеряет всю кинетическую энергию. Чего пуля сделать просто не в состоянии