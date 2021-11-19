Может ли стрела выпущенная из классического лука пробить современный кевларовый бронежилет?

Прежде чем мы начнем рассказывать о том, действительно ли стрелы выпущенные из лука могут пробить кевларовые бронежилеты, мы, вероятно, должны подробно объяснить, что такое кевлар.

Сегодня кевлар у многих людей прочно ассоциируется с бронежилетами, однако, изначально он был создан для армирования автомобильных шин. По большому счету, кевлар — это прочное пара-арамидное волокно и относительно недавнее изобретение, созданное в 1965 году женщиной химиком по имени Стефани Кволек.

Американские военные очень быстро обнаружили, что ударопрочные и термостойкие свойства кевлара при многослойных тканевополимерных соединениях (композитов из ткани и пластика) обеспечивают лучшую защиту от огнестрела, поэтому в 1970 годах были созданы первые тестовые кевларовые бронежилеты и шлемы для военных, которые показали свою эффективности уже при 7 слоях. До этого момента традиционные используемые бронежилеты были более тяжелыми и не обладали такой эффективной защитой от огнестрельного оружия. Легкий, прочный и гораздо менее громоздкий, чем все предыдущие материалы для бронежилетов, кевлар очень быстро стал незаменимой частью солдатской защитной формы на поле боя в любой точке мира.

Поскольку кевлар является ударопрочным материалом, то он предназначен для распределения ударной кинетической энергии, с которой пуля после выстрела ударяет в него. Проще говоря, кевларовые бронежилеты останавливают пули, ловя их на волокнах, словно теннисные мячики в сетке. Волокна при попадании в них пули распределяют энергию, растягиваются и препятствуют пробиванию пули. Когда они поражают цель (в зависимости от того, из чего сделана пуля) их высокая кинетическая энергия будет иметь тенденцию к деформации пули при ударе, именно поэтому она часто сплющивается застревая в жилете.