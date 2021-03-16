На пожаре в Подольске бойцы расчёта пожарной команды вынесли из огня собаку и кошку, которые надышавшись продуктами горения уже почти не подавали признаков жизни...
Как сообщил сегодня новостной Telegram-канал Daily Storm, животные надышались копотью и дымом в результате пожара в одной из квартир жилого дома в Подольске. Отмечается, что животные, либо оказавшись взаперти, либо от страха и ужаса при виде огня, сковавшего их волю, не смогли самостоятельно покинуть зону пожара, а забились в угол, котором дрожа и теряя сознание от отравления всё ещё надеялись на помощь людей...
И помощь пришла, правда, животные этого не почувствовали, так как сознание уже покинуло их тела, а души задержались, но ненадолго...
Пожарные вынесли мохнатые тела друзей на воздух, уложили на снег и, придерживая головы руками, провели реанимационный массаж.
«Всё нормально будет! Замурчал», — успокоил хозяйку один из спасателей.
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