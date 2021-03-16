И помощь пришла, правда, животные этого не почувствовали, так как сознание уже покинуло их тела, а души задержались, но ненадолго...





Пожарные вынесли мохнатые тела друзей на воздух, уложили на снег и, придерживая головы руками, провели реанимационный массаж.





«Всё нормально будет! Замурчал», — успокоил хозяйку один из спасателей.