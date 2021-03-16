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В Подмосковье пожарные успели спасти угоревших в задымлении животных: видео

В Подмосковье пожарные успели спасти угоревших в задымлении животных: видео (2 фото)

Автор:
16 марта 2021 20:43
Сообщество : Животные
Метки: Подольск   Россия   кот   пожар   реанимация   собака   спасатели   спасение   
645
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На пожаре в Подольске бойцы расчёта пожарной команды вынесли из огня собаку и кошку, которые надышавшись продуктами горения уже почти не подавали признаков жизни...

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Метки: Подольск   Россия   кот   пожар   реанимация   собака   спасатели   спасение   
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lekha-fil 2 часа назад
Это настоящая желтая новость. Достойная мировой прессы.
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Игорь lekha-fil Час назад
Извини, про Бузову не подвезли
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7k
Владимир 45 минут назад
Котэ спасли - хорошо.
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834
Moon24 55 минут назад
Пожарные молодцы , настоящие люди
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