FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9802 поста • 1202 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Из огня да в полымя: через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отрыли на пепелище ещё живую собаку

Из огня да в полымя: через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отрыли на пепелище ещё живую собаку (4 фото + 2 видео)

Автор:
24 февраля 2021 22:51
Сообщество : Животные
Метки: Лабытнаги   Россия   завалы   мчс   пожар   собака   спасение   ямал   
559
4
2

О том, что животное жалостно «скулит» под завалом спасателям сообщила горожанка Татьяна Токорева спустя несколько дней после пожара. Вызволить питомца своими силами хозяева не смогли, так как остатки сгоревших конструкций сковывал толстый слой льда, поэтому Татьяна обратились за помощью к специалистам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Лабытнаги   Россия   завалы   мчс   пожар   собака   спасение   ямал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала Утепляем дом без риска для здоровья: на что обращать внимание при выборе материала Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь Немецкая овчарка спасла хозяину жизнь Птичку жалко: питерские спасатели вызволили дикую чайку из ледяного плена Птичку жалко: питерские спасатели вызволили дикую чайку из ледяного плена Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара Полицейские рисковали жизнью, чтобы спасти людей из пожара Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Мужчина провалился под лёд, спасая тонущего пса Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы Собака чуть не погибла из-за снежного плена и сломанной лапы
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113718



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
1
89
Накипело! Подборка убойных ответов людей, доведённых до ручки
Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд
2
167
Первый пошел: белый британец обнаружил разницу в зарплате с чернокожей и подал в суд
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
0
94
Русская бабушка спасла американцев от замерзания, слив воду
В чернобыльской зоне отчуждения нашли таинственную кучу костей
1
13
В чернобыльской зоне отчуждения нашли таинственную кучу костей
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото)
Подарки, которые они заслужили: как поздравляли мужчин с 23 февраля (13 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#Россия#кино#Украина#в мире#новости#природа#сатира#автомир
#фото#люди#история#прикол#автомобили#спасение#приколы#аварии#СССР#прикольные
#интересно#факты#картинки#интересное#подборка#армия#спорт#дтп#авто аварии#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться