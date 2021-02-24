Из огня да в полымя: через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отрыли на пепелище ещё живую собаку

Спустя двое суток в МЧС раздался звонок: взволнованным голосом женщина сообщила, что была жильцом сгоревшего дома и что её собака оказалась жива и теперь воет под толщей золы и льда, но она ничем не может ей помочь и поэтому обращается к спасателям...