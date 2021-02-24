Из огня да в полымя: через 2 дня спасатели вернулись на место пожара и отрыли на пепелище ещё живую собаку

О том, что животное жалостно «скулит» под завалом спасателям сообщила горожанка Татьяна Токорева спустя несколько дней после пожара. Вызволить питомца своими силами хозяева не смогли, так как остатки сгоревших конструкций сковывал толстый слой льда, поэтому Татьяна обратились за помощью к специалистам.
По сообщению регионального Управления МЧС, пожар произошёл рано утром 20 февраля в двухэтажном деревянном доме на 16 квартир. Через два с половиной часа огонь локализовали на площади 600 квадратных метров, однако полностью потушить пожар удалось только через 12 часов. Из здания эвакуировали пять жильцов, двоим из них потребовалась госпитализация.
Спустя двое суток в МЧС раздался звонок: взволнованным голосом женщина сообщила, что была жильцом сгоревшего дома и что её собака оказалась жива и теперь воет под толщей золы и льда, но она ничем не может ей помочь и поэтому обращается к спасателям...
"Хозяйка указала предполагаемое местонахождение собаки, которая была успешно найдена и извлечена из-под завалов. Бедное животное, находясь в заточении столько времени, ещё и пережило крепкий мороз, который в последние дни ощутили все ямальцы", — сообщили в РИА Новости.
"Заледенелый ошейник спасатели разрезали гидравлическими ножницами. В результате пёс был передан хозяйке", - поделилось подробностями спасения собаки издание Вести Ямал.
Показанный местным новостным каналом Лабытнанги ТВ репортаж с места тушения жилого дома, даёт представление о том, что пережила псина в начале своих злоключений.
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Тот же канал сегодня сообщил, что в Лабытнаги продолжается перепись "собачьего населения", попутно напомнив, что своры бродячих собак являются проблемой для города, и рассказав, какие шаги предпринимаются для её решения:
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