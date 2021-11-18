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Уже не такой смелый: задержание мужчины, угрожавшего застрелить полицейского

Уже не такой смелый: задержание мужчины, угрожавшего застрелить полицейского (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 ноября 2021 09:09
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   задержание   петергоф   полицейские   полиция   
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Проживающий в Петергофе мужчина по имени Сергей уже много лет терроризирует целый район города. Соседи долго не могли найти на него управу, однако недавно всё изменилось. На видео попал момент, как мужчина оскорбляет и высказывает угрозы в адрес полицейского, который находится при исполнении служебных обязанностей.

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Метки: видео   задержание   петергоф   полицейские   полиция   
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18  комментариев
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1k
Игорь Полчаса назад
т.е. чтоб по такому ублюдку начали работать, надо чтоб он, как минимум, оскорбил сотрудника полиции? почему раньше не закрыли?
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22k
Михаил Сметанкин 16 секунд назад
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7k
Позитив 3 минуты назад
что то он неадекват какой то....
Работайте Братья!
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1k
Гарри Слепнер 6 минут назад
Начирикал проблем себе.
И поделом. Сотрудники полиции лица неприкосновенные. Это минимум. Ещё сотрудник- тоже человек. Имеет личное достоинство. И вёл себя достойно. Не отвечал на оскорбления тем же образом. Пытался разобраться в ситуации. И не важно, кто прав, кто не прав. Вести себя нужно адекватно.
А борец с терроризмом просто припух.
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2k
Sergius SPb 10 минут назад
А что там было?
- Этот придурок по ходу писал жалобы по МВД и ФСБ насоседей по участку, мол террористы.
Видимо приехала проверка в виде двух ментов с папочками под мышками.
Придурку не понравилась эта проверка и машину не так поставили, клоуна понесло........
- Интересно,почему менты схавали такое поведение идиота? Были кабинетными работниками без пистолей? Почему не было силовой поддержки?
- Ну, хорошо.Менты наказали визитом этого придурка.
В следующий раз за метлой следить будет.
- Вот кто этот придурок по жизни?
Верно пришибленный на голову идиот-борец с режимом в интернетах.
Конституция,права, менты-козлы и прочие "мне должны"?
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7k
Мистер Фикс 11 минут назад
Осень... обострения...
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5k
SuperTroll 14 минут назад
Жирный петух, только под прикрытием собаки смелый такой?
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2k
lekha-fil 15 минут назад
Редчайший случай. А финал опубликуют?
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1k
Алексей Заг Полчаса назад
Это клиника.
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57k
pynh Полчаса назад
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29k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Тут была бы более уместна бригада санитаров ващет. Оно же больное насквозь..
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618k
Alexey Berestenko 37 минут назад
Сатрапы!(сарказм
)
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40k
dima423 37 минут назад
абсолютно неадекватный тип... конечно закрывать таких, и желательно на подольше...)
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4k
Макс73 41 минуту назад
Где такая "химия" продаётся? Друг интересуется.
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155
ЛИЦЕМЕ́Р Макс73 37 минут назад
Пусть твой друг позвонит в приемную ФСБ,там ему подскажут
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