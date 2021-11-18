Уже не такой смелый: задержание мужчины, угрожавшего застрелить полицейского

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Проживающий в Петергофе мужчина по имени Сергей уже много лет терроризирует целый район города. Соседи долго не могли найти на него управу, однако недавно всё изменилось. На видео попал момент, как мужчина оскорбляет и высказывает угрозы в адрес полицейского, который находится при исполнении служебных обязанностей.
Герой видео в этот день пытался натравить свою собаку на бродячего пса и спилил соседские кусты. Соседи решили поговорить с мужчиной, однако это ни к чему не привело. Они вызвали полицию, а затем начался спектакль, который можно увидеть ниже.
Внимание! Видеоролики ниже содержат ненормативную лексику
Сотрудники полиции зашли к мужчине в гости
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Метки: видео задержание петергоф полицейские полиция
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И поделом. Сотрудники полиции лица неприкосновенные. Это минимум. Ещё сотрудник- тоже человек. Имеет личное достоинство. И вёл себя достойно. Не отвечал на оскорбления тем же образом. Пытался разобраться в ситуации. И не важно, кто прав, кто не прав. Вести себя нужно адекватно.
А борец с терроризмом просто припух.
- Этот придурок по ходу писал жалобы по МВД и ФСБ насоседей по участку, мол террористы.
Видимо приехала проверка в виде двух ментов с папочками под мышками.
Придурку не понравилась эта проверка и машину не так поставили, клоуна понесло........
- Интересно,почему менты схавали такое поведение идиота? Были кабинетными работниками без пистолей? Почему не было силовой поддержки?
- Ну, хорошо.Менты наказали визитом этого придурка.
В следующий раз за метлой следить будет.
- Вот кто этот придурок по жизни?
Верно пришибленный на голову идиот-борец с режимом в интернетах.
Конституция,права, менты-козлы и прочие "мне должны"?