Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку

После бурных дискуссий в пабликах города, власти района прокомментировали данное событие. Оказывается, что два года назад около контейнеров неизвестные разбили ограждение. После этого мусор из баков стало разносить по окрестностям, а жители начали писать во все инстанции, чтобы им сделали ещё одно ограждение. Однако все службы делали отписки и жителям необходимо было сделать новые ограждения за свой счёт.



Но два депутата из "Единой России" сжалились над людьми и оплатили конструкции.



"Кто-то перерезает ленточки на гламурных и великосветских мероприятиях, а кто-то вникает в рутинные проблемы и добивается результата, нужного простым людям, далёким от гламура. Мы считаем, что делать реальные дела и наглядно демонстрировать это гораздо лучше, чем скромно не выпячиваться, но при этом ни чего и не делая", – написала администрация Советского района Челябинска.