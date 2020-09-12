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Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку

Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку (3 фото + 1 видео)

Автор:
12 сентября 2020 13:57
Сообщество : Политика
Метки: баки   единая россия   мусор   мусорный контейнер   челябинск   чиновники   
942
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В Челябинске произошло торжественное мероприятие, над которым смеётся весь город.

Источник:

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Метки: баки   единая россия   мусор   мусорный контейнер   челябинск   чиновники   
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1k
Pterodactyl 2 часа назад
А где салют и парад?
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19k
Влад 54 секунды назад
"Но два депутата из "Единой России" сжалились над людьми и оплатили конструкции" - Вот в этой фразе прекрасно все. Два депутата - а где остальные? Сжалились над людьми - не надо жалеть, работать на благо избирателей ваша прямая обязанность. Оплатили конструкции - молодцы, но проблему так и не решили, не наказали виновных, не добились ничего от коммунальщиков, то есть работу свою не сделали.
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4k
Bhaal 13 минут назад
Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку
Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку
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1k
Егор 16 минут назад
Они предусмотрительные. Себе местечко получше отремонтировали, пока могли.
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4k
Александр Полчаса назад
Совсем ипанулись...
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15k
Robin Hood 50 минут назад
Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку
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26
Sergel Fman Час назад
Можно просто без понтов. Но нет же... Славы вселенской жаждут...
Скоро кота бродячего с оркестром кормить будут.
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4k
Bhaal Час назад
Мусорка не по собянинскому стандарту. Он все мусорки из кирпича делает. А так самое место для едросов. В мусорку бы их всех и засунуть
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−20
Филимонов Александр Час назад
Неужели они не понимают как они убоги и смешны?
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752
Лёха 2 часа назад
Так-то это и есть работа депутатов: работать для блага народа. И,когда они из этого подвиг делают...
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
какая-то мусорка потрепанная. наверное, сп*здили где-то.
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3k
ezhik Перст Указующий 2 часа назад
наверное, с соседней области, они по кругу их возить будут)
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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3k
Sanar 2 часа назад
Вбросяо, видео с канала Новости Казани, пруфов нет и так сойдёт хомяки схавают, вот что за неуважение к аудитории, нужно более ответственнее относится к вбросам.
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3k
Лока Сафонов Sanar 2 часа назад
да да,300 часов вбросов,не устал еще трындеть?
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3k
Sanar Pterodactyl 2 часа назад
Да, я не верю в эти вбросы, я знаю проблемы которые имеют место в моей стране, но это полный бред. Остановку торжественно открыли, теперь мусорку, дальше блохеры что снимут? Открытие деревенского сортира?
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27k
winergy2012 Лока Сафонов 47 минут назад
Лучше очко своё на аватарке прикрой,хохлоскот.
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27k
winergy2012 Sanar 44 минуты назад
Точно такое же видео видел здесь на фишках пару лет назад .Только было это у хохлоскотов.
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3k
Sanar Лока Сафонов 40 минут назад
Вот честно, лучше синяки алконавты, чем вот такие правдорубы, от тех хоть ущерба меньше.
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