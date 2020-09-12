Депутаты перерезали красную ленточку и открыли… мусорку

В Челябинске произошло торжественное мероприятие, над которым смеётся весь город.
10 сентября местные депутаты из партии "Единая Россия" вместе с главой района в торжественной обстановке открыли помойку.
После бурных дискуссий в пабликах города, власти района прокомментировали данное событие. Оказывается, что два года назад около контейнеров неизвестные разбили ограждение. После этого мусор из баков стало разносить по окрестностям, а жители начали писать во все инстанции, чтобы им сделали ещё одно ограждение. Однако все службы делали отписки и жителям необходимо было сделать новые ограждения за свой счёт.
Но два депутата из "Единой России" сжалились над людьми и оплатили конструкции.
"Кто-то перерезает ленточки на гламурных и великосветских мероприятиях, а кто-то вникает в рутинные проблемы и добивается результата, нужного простым людям, далёким от гламура. Мы считаем, что делать реальные дела и наглядно демонстрировать это гораздо лучше, чем скромно не выпячиваться, но при этом ни чего и не делая", – написала администрация Советского района Челябинска.
Но два депутата из "Единой России" сжалились над людьми и оплатили конструкции.
"Кто-то перерезает ленточки на гламурных и великосветских мероприятиях, а кто-то вникает в рутинные проблемы и добивается результата, нужного простым людям, далёким от гламура. Мы считаем, что делать реальные дела и наглядно демонстрировать это гораздо лучше, чем скромно не выпячиваться, но при этом ни чего и не делая", – написала администрация Советского района Челябинска.
Это Челябинск, детка!
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