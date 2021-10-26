Как испортить карьеру чиновника: криптомиллионеры, лудоманы, писатели и любители чаевничать

Недавно в Японии чиновники отстранили от исполнения обязанностей из-за того, что тот занимался на рабочем месте написанием романов.
По японским законам госслужащим запрещено совмещать свою работу с другими занятиями. Что самое странное, если бы он сообщил о своем занятии, то проблем не было бы.
Мужчина находился на больничном и решил провести время с пользой. Казалось бы, кому какое дело, чем он занимается, но нет дотошные японцы докопались до молодого чиновника. Его отстранили на 6 месяцев, но в итоге он попросту уволился с работы, так как его публикации его романов собрали 28 тысяч долларов. История со счастливым концом. Но так происходит не всегда.
Например, в Узбекистане на чиновников «внезапно напали» полуголые женщины в ресторане, где они кушали. По крайней мере, такой версии придерживается администрация Сырдарьинского района.
Госслужащие сидели в отдельной комнате. Внезапно туда вошли танцовщицы шоу-балета, которые работали в ресторане. Чиновники были недовольны появлением раскрепощенных девушек. Чтобы те покинули зал, им дали денег, но они не спешили уходить", — заявили в пресс-службе местной администрации.
На видео, к слову, можно видеть, как госслужащие выказывали свое «недовольство».
Не все такие оригинальные в плане изобретения отмазок.
В Волгоградской области, например, задержанными браконьерами оказались местные чиновники. В качестве оправдания своим действиям, они сказали, что им разрешил Алексей Владимирович. Как выяснилось позже речь шла о местном инспекторе Алексее Дегтяреве, который работал в местном комитете охотничьего хозяйства.
Сколько еще таких ВИП разрешений на охоту выдал этот инспектор точно неизвестно.
Но, увы, браконьерство и охота среди госслужащих не редкость. Порой жестокость и зверства, проявленные во время «охоты», повергают в шок.
Как это было в Курганской области, где депутат Хахалов вместе со своими товарищами устроили расправу над волками, которую они называют охотой. Когда дело получило огласку, депутата исключили из партии, позже он написал заявление об отказе от мандата, а его подельников уволили. Но увы, инспектора Алексея Саночкина, который разоблачил незаконную ВИП-охоту также уволили с официальной формулировкой «за неоднократные взыскания».
Сам инспектор не собирается мириться с этим и продолжает борьбу за свое честное имя. Делом уже заинтересовался Бастрыкин, потребовав от местного СК предоставить отчет о причине увольнения охотинспектора.
Увы, в рядах чиновников есть не только браконьеры, но и педофилы. Так, например, в Архангельской области министра образования задержали по подозрению в развращении школьниц.
Его коллеги, таким развитием событий почему-то даже и не удивлены. Следствие предполагает, что экс-чиновник вел переписки с фейковых аккаунтов с несоверешннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а одной из них отправил ссылку на видео сексуального характера.
В ходе допроса Гнедышев признал вину, однако после от дачи показаний отказался. Ему грозит до 12 лет лишения свободы, пока он находится под домашним арестом, где один день приравнивается к двум дням заключения.
В США из-за роста киберпреступлений в администрации президента решили, что необходимо ввести должность «криптоцаря», который бы курировал вопросы цифровых активов.
У Джо Байдена даже была подходящая кандидатура на этот пост Тим Ву, который был его советником по вопросам технологий и антимонопольной политики, но в ходе проверки выяснилось его декларации выяснилось, что чиновник криптомиллионер и отстранили его от службы.
Кандидатура отпала из-за конфликта интересов. Примечательно, что еще в 2017 году Тим Ву называл криптовалюты – мыльным пузырем. А спустя 4 года уверовал в них.
В Монголии взялись за нравственный облик чиновников. Правительство даже приняло закон, устанавливающий те самые этические рамки. По новым правилам госслужащим запрещено принимать дорогие подарки, приставить к сотрудницам и играть в азартные игры.
В связи с этим работы лишился заместитель начальника Главного управления таможни страны. Чиновника застали в казино, где он играл.
Михаил Саакашвили пошумел не только в Грузии и сам становился не раз героем скандалов. Из-за выходки экс-президента пострадали не только в его родной стране, но и чиновники из Украины.
Государственная погранслужба Украины заинтересовалась каким образом Саакашвили мог тайно покинуть территорию Украины.
В итоге на время проверок руководители Южного регионального управления отстранены от своих занимаемых должностей.
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Случаются и нелепые истории, в которые попадают чиновники и выходят сухими из воды. Например, глава маленького казахстанского города Жанаозен попал в историю из-за того, что решил попить чаю в одном из дорогих заведений города Актау.
Все началось, что у его водителя не было разрешение на вождение автомобиля с госномерами при себе. В итоге, действие главы Жаноаезня рассмотрел дисциплинарный комитет и постановил, что чиновник реально мог проголодаться.
В этой истории досталось только его водителю, которому сделали замечание и попросили впредь брать все документы на машину.
Если в случае с казахским акимом все закончилось безобидно.
То вот за белорусского чиновника пришлось отдуваться самому Александру Григорьевичу, которому пришлось извиняться за «телок» перед женщинами.
А все потому что в ходе одного из заседаний оператор государственного телеканала ОНТ показал, что конспектировал бывший вице-премьер Владимир Дражин, который и дальше возглавляет Белорусскую ассоциацию гольфа.
В Южной Корее осудили чиновника за то, что тот брал взятки и отмывал деньги через проведение кибертурниров. Бывшего президента KeSPA (Korea e-Sports Association) Бьюнг Хун Джуна приговорили к 5 годам тюрьмы.
В стране уделяют большое внимание индустрии игр и поддерживают киберспортсменов, вкладывая колоссальные средства из государственного бюджета.
Следствие утверждает, что Бьюнг Хун Джун не только выбивал государственные гранты и брал взятки у заинтересованных компаний.
Бывшего вице-канцлера Австрии приговорили к условному сроку также за коррупцию.
Хайнц-Кристиан Штрахе был обвинен в получении партийного пожертвования от частной компании и получил 15 месяцев лишения свободы условно.
По-настоящему реальный срок за реальное преступление получил бывший чиновник Минпромторга России Владимир Потапкин.
Получив от руководства компании «Азия-лес» взятку в размере 78 миллионов рублей, он пролоббировал получение субсидии из государственного бюджета на сумму более одного миллиарда рублей, также под покровительством Потапкина «Азия-лес» вырубила леса на 9 миллиардов рублей.
В итоге Потапкин будет отбывать 10,5 лет в колонии строго режима.
В Италии бывшего главу МВД Роберто Марони отправили на год в тюрьму за то, что тот попытался вписать в делегацию на «Экспо-2015» в Токио своих подруг Мару Карлуччо и Марию Грацию Патурцо.
Помимо реального срока, Роберто Марони должен выплатить штраф в размере 450 евро и больше не сможет занимать государственные должности.
В соседней с Италией Франции недавно виновным в коррупции признали бывшего президента Николя Саркози и приговорили его к трем годам, два из которых он получил условно, а один оставшийся год он может провести под домашним арестом, если будет ходить с электронным браслетом.
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ЭТО КАК?