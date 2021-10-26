Как испортить карьеру чиновника: криптомиллионеры, лудоманы, писатели и любители чаевничать

Сам инспектор не собирается мириться с этим и продолжает борьбу за свое честное имя. Делом уже заинтересовался Бастрыкин, потребовав от местного СК предоставить отчет о причине увольнения охотинспектора.





Увы, в рядах чиновников есть не только браконьеры, но и педофилы. Так, например, в Архангельской области министра образования задержали по подозрению в развращении школьниц.