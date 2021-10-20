Путин объявил первую неделю ноября нерабочей

При этом президент не исключает, что «каникулы» придется растянуть еще на несколько недель.
Вчера в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией вице-премьер Татьяна Голикова предложила с 30 октября по 7 ноября ввести в России
карантин "ковидные каникулы". Сегодня в ходе удаленного совещания с правительством президент Владимир Путин выслушал доклады чиновников и поддержал инициативу Голиковой, заявив, что «сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии».
При этом Владимир Путин призвал глав регионов не дожидаться 30 октября, а вводить нерабочие дни раньше, если того требует сложившаяся в том или ином субъекте ситуация с ковидом.
«Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, обстановку оцените. Если требуется - принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября», - обратился к главам регионов президент.
Владимир Путин не исключил, что нерабочую неделю, возможно, придется продлить. Похоже, повторяется история с 2020-ым годом, когда президент объявил карантин с сохранением заработной платы с 30 марта по 5 апреля, а затем продлил до 11 мая.
Правительство пообещало меры поддержки работодателям. Государство выплатит владельцам малого и среднего бизнеса по одному МРОТ на каждого рабочего. По скромным подсчётам, потери бизнеса оцениваются в 4 миллиарда рублей в день.
Источник:
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Надо слушать умных людей.
План по штрафам за работу в этот период уже доведен до исполнителей?
Мама уже 3ю неделю с этой хренью мучается... И температура 39 была с развитием цитокинового шторма, и 25% поражение легких... и до сих пор ПЦР положительный...
А тесть носится по объектам (тоже привит и ревакцинирован) - даже насморка за 2 года не было.
Не понятно кому и как помогает вакцина эта
-Ты привился?
-А ты привился?
-Нет, пока.
Ну у твоих-то друзей есть выбор, кто бы сомневался.
Но это не точно
Правда, все равно лучше, чем дома сидеть.
а может хватает.