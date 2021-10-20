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Путин объявил первую неделю ноября нерабочей

Путин объявил первую неделю ноября нерабочей (3 фото)

Автор:
20 октября 2021 15:40
Сообщество : Пандемия
Метки: видео   коронавирус   политика   путин   самоизоляция   совещание   
3831
3

При этом президент не исключает, что «каникулы» придется растянуть еще на несколько недель.


Вчера в связи с ухудшающейся эпидемиологической ситуацией вице-премьер Татьяна Голикова предложила с 30 октября по 7 ноября ввести в России карантин "ковидные каникулы". Сегодня в ходе удаленного совещания с правительством президент Владимир Путин выслушал доклады чиновников и поддержал инициативу Голиковой, заявив, что «сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии».

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При этом Владимир Путин призвал глав регионов не дожидаться 30 октября, а вводить нерабочие дни раньше, если того требует сложившаяся в том или ином субъекте ситуация с ковидом.


«Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, обстановку оцените. Если требуется - принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября», - обратился к главам регионов президент.

Владимир Путин не исключил, что нерабочую неделю, возможно, придется продлить. Похоже, повторяется история с 2020-ым годом, когда президент объявил карантин с сохранением заработной платы с 30 марта по 5 апреля, а затем продлил до 11 мая.

Правительство пообещало меры поддержки работодателям. Государство выплатит владельцам малого и среднего бизнеса по одному МРОТ на каждого рабочего. По скромным подсчётам, потери бизнеса оцениваются в 4 миллиарда рублей в день.

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Метки: видео   коронавирус   политика   путин   самоизоляция   совещание   
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1k
saturn 3 часа назад
Что опять?)))
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277
gollandets 11 минут назад
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3k
dikijnub 20 минут назад
Только 3 дня , 4-7 и так выходные.
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3k
Феликс Дзержинский 38 минут назад
У меня нет таких гневно-матерных слов, чтобы выразить всё своё презрение к этому алчному, мелочному, плешивому карлику.
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440
Павел Ру 51 минуту назад
Путин: "люди с хорошим образованием, с научными степенями отказываются вакцинироваться "

Надо слушать умных людей.
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2k
Kons Час назад
Похоже тут доходная часть тоже предусмотрена - соберем штрафами, то что вывалится из налоговой базы!
План по штрафам за работу в этот период уже доведен до исполнителей?
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277
gollandets Час назад
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4k
Барт Симпсон 2 часа назад
да шоб ты был "здоров", вместе с этой голиковой и всеми ковидастами!
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9k
wild cat 2 часа назад
твою мать! здесь работаем, здесь не работаем, а вот тут рыбу заворачивали...
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14k
vikklu 2 часа назад
Я вот чего-то не понимаю, если он привился, то почему из бункера своего вещает?
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277
gollandets vikklu Час назад
У него друзья-академики болт на его слова положили и имеют на этот счёт своё мнение
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41
Faithless vikklu 50 минут назад
Сударь, просветите, будьте любезны, о каком бункере все глаголят? Это какая-то очередная шутка от либералов?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
42k
14k
Hairy. 2 часа назад
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33k
Опаньки 2 часа назад
надежная эффективная вакцина...
Мама уже 3ю неделю с этой хренью мучается... И температура 39 была с развитием цитокинового шторма, и 25% поражение легких... и до сих пор ПЦР положительный...
А тесть носится по объектам (тоже привит и ревакцинирован) - даже насморка за 2 года не было.
Не понятно кому и как помогает вакцина эта
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13k
Генка 2 часа назад
Эх, хорошо в России. Можно на пару неделек куда-нибудь в отпуск сгонять.
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0
Николай Генка 2 часа назад
Ага, сгоняешь тут. Железнодорожники как пахали, так и будут пахать.
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367
SilentBob 3 часа назад
Я смотрю по своим близким, друзьям. Иногда, честно говоря, странно.. Я помню, спрашиваю:
-Ты привился?
-А ты привился?
-Нет, пока.
Ну у твоих-то друзей есть выбор, кто бы сомневался.
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13k
aalexey3 3 часа назад
Так значит друзья путина с научными степенями жижей не укололись?
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4k
Shtoppi 3 часа назад
Праздники как всегда за ваш счет, граждане! Ура!
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0
Николай Сергей 2 часа назад
Супруга в прошлом локдауне получила по среднему за всё неотработанное время. Люто ей завидовал: у нас на железной дороге никаких локдаунов не было.
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132
SHAGREEN 3 часа назад
Путин обьявил великий короновирусный пост. Населению будут бесплатно выдавать шила для прокалывания новых дырок на ремне, дабы не потерять штаны после постной недели. Дабы меньше хотелось есть , рекомендуется снова и снова просматривать репортажи о героическом покорении космоса российскими кинематографистами
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5
Игорь Артем 18 минут назад
Это где у нас в Украине голод?
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SHAGREEN Артем 4 минуты назад
Во мне столько же хохла, как в тебе пуделя. Таблетки не пропускай, Артемон.
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132
SHAGREEN Игорь 2 минуты назад
У вас украинцев надо спросить.
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4k
Денис Колосов 3 часа назад
Ниразу не отдыхал в нерабочие недели) Начиная с первой волны и локаута, всегда работал, ну из дома, но один фиг.. Выходных никто не давал)
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263
Игорь Иванов Денис Колосов 2 часа назад
А что у кремлеботов должны быть выходные?
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2k
Алексей 3 часа назад
За чей счёт банкет?
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116
punduga pynh 3 часа назад
А сколько их было, я про локдауны?
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715
zenon 3 часа назад
Намного лучше было бы кроме этого отменить на неделю и короновирус. Создателю этого детища этот вирус повинуется без всяких штучек.
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