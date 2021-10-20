Путин объявил первую неделю ноября нерабочей

При этом Владимир Путин призвал глав регионов не дожидаться 30 октября, а вводить нерабочие дни раньше, если того требует сложившаяся в том или ином субъекте ситуация с ковидом.





«Отдельно обращаюсь к главам субъектов Федерации, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Проведите консультации со специалистами, обстановку оцените. Если требуется - принимайте решение о введении нерабочих дней уже с этой субботы, с 23 октября», - обратился к главам регионов президент.