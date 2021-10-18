«Чё не поехал обратно на Кубанщину?» Бастрыкин на совещании довёл молодого следователя до приступа

Собственно, у Бастрыкина не было особых вопросов по поводу расследования дела (хотя у Мегрелова был по нему выговор) - экспертиза показала, что мужчину никто намеренно газом не травил. Главу СК задело, что молодой следователь не умеет работать и общаться с потерпевшими и не способен корректно донести информацию, чтобы убитая горем мать поверила в результаты расследования.





Поэтому Бастрыкин и вспомнил о Ленинграде - по его мнению, живущие в Питере люди, иначе относятся к человеческому горю, более сострадательны и готовы всегда помочь, поскольку пережили блокаду. В общем, во время полуторачасового разноса Бастрыкин затронул множество тем от Великой Отечественной до нынешнего поколения и до современного уровня подготовки кадров.





"А мой батя вернулся с фронта в 22 года. Уже провоевал, четыре года прошло войны. Тебе 26, а ты все молодой ходишь. Вот о чем говорю. У вас проблема, как бы поменьше сделать. У некоторых, конечно, не у всех. Но побольше получить. Я ж не просто так наезжаю. Это поколение, вам тяжело. Потому что в других условиях воспитывались. Вот сидит мама напротив. Беда. Сына потеряла, сестра брата. Это сам по себе стимул, чтобы вгрызаться в эту материю. И с утра до ночи в этом разбираться. А у тебя одно, второе и третье, сидишь здесь. Экономист", - возмущается Бастрыкин и тем, что Мегрелов по какой-то случайности с экономического факультета попал в Следственный комитет.



