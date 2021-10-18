«Чё не поехал обратно на Кубанщину?» Бастрыкин на совещании довёл молодого следователя до приступа

По версии Следственного комитета, лейтенанта увезли в больницу из-за ОРВИ.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин жёстко
оскорбил отчитал и уволил 26-летнего подчинённого, после чего следователя пришлось увозить из здания Всеволжского СК на скорой, а его коллеги устроили "бунт" и пообещали всем отделом уйти со службы, если лейтенанта Владислава Мегрелова не восстановят на работе.
Инцидент произошел 13 октября. Во время онлайн-приёма граждан Бастрыкину на "апатичное" отношение к расследованию дела пожаловалась 80-летняя пенсионерка и её дочь, потерявшие год назад сына и брата, который по официальной версии отравился газом. Версии молодого следователя престарелая женщина не поверила. По ее мнению, несчастный случай подстроила невестка, которая сейчас активно занимается дележом "общей" собственности.
После общения с потерпевшими Бастрыкин связался с Всеволжским СК. На связь вышли глава отдела полковник Алексей Демченко и "виновник торжества" лейтенант Владислав Мегрелов. Во время совещания глава СК устроил допрос молодого "бойца", спрашивая сколько ему лет, где родился, почему решил переехать в Петербург из Анапы.
И продемонстрировал "питерский шовинизм":
«Чё не поехал обратно на Кубанщину? Ты же не ленинградец. Это видно. По поведению, по лицу и по внешности. Раньше тебя бы близко не подпустили, а сейчас можно. <...> Не могу быть равнодушным. Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали. <...> Убирайте его. Пускай едет к себе. Шахтером будет или кочегаром. Ну и в Питере работу найдешь, короче говоря. Халдеем можно устроиться. Ну просто возмутительно, что я вижу по Ленинграду».
Нарезка самых ярких цитат с совещания Бастрыкина:
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Собственно, у Бастрыкина не было особых вопросов по поводу расследования дела (хотя у Мегрелова был по нему выговор) - экспертиза показала, что мужчину никто намеренно газом не травил. Главу СК задело, что молодой следователь не умеет работать и общаться с потерпевшими и не способен корректно донести информацию, чтобы убитая горем мать поверила в результаты расследования.
Поэтому Бастрыкин и вспомнил о Ленинграде - по его мнению, живущие в Питере люди, иначе относятся к человеческому горю, более сострадательны и готовы всегда помочь, поскольку пережили блокаду. В общем, во время полуторачасового разноса Бастрыкин затронул множество тем от Великой Отечественной до нынешнего поколения и до современного уровня подготовки кадров.
"А мой батя вернулся с фронта в 22 года. Уже провоевал, четыре года прошло войны. Тебе 26, а ты все молодой ходишь. Вот о чем говорю. У вас проблема, как бы поменьше сделать. У некоторых, конечно, не у всех. Но побольше получить. Я ж не просто так наезжаю. Это поколение, вам тяжело. Потому что в других условиях воспитывались. Вот сидит мама напротив. Беда. Сына потеряла, сестра брата. Это сам по себе стимул, чтобы вгрызаться в эту материю. И с утра до ночи в этом разбираться. А у тебя одно, второе и третье, сидишь здесь. Экономист", - возмущается Бастрыкин и тем, что Мегрелов по какой-то случайности с экономического факультета попал в Следственный комитет.
Досталось и начальнику всеволжского отдела СКР полковнику Алексею Демченко. Бастрыкин предложил понизить полковника в должности или отправить на пенсию за то, что он за год работы не смог сплотить коллектив и передать молодым сотрудникам опыт.
"...слушай, полковник. Ну ты-то же повзрослее. Я об отношении к людям говорю. К людям и к делу. Ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот люди сидят. Недовольны они вашим отделом. Отношением, равнодушием, бюрократизмом." - обратился к Демченко глава СК.
Запись совещания полностью:
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"Эпопея" с всеволжским отделом СК, очевидно, еще не закончена. "Фонтанка" пишет, что еженедельные онлайн-встречи Бастрыкина с гражданами обычно заканчиваются подобным разносом и увольнением подчиненных, которые уже устали от такого стиля управления.
Напомним, в конце сентября в своем доме покончил жизнь самоубийством глава следственного управления СК по Пермскому краю полковник Сергей Сарапульцев. Есть мнение, что к решению уйти из жизни его подтолкнуло общение с Бастрыкиным, который жестко раскритиковал полковника из-за расследования дела Тимура Бекмансурова, устроившего бойню в Пермском государственном университете.
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Всё он правильно сказал. Надо не с е...лом умным сидеть и, когда к тебе люди приходят, простые смертные, делать вид, что я здесь царь и бог, а с людьми уметь по человечески разговаривать. Смотри, б..., какие нежные стали. Тебе о том, что для людей надо работать, а не о собственном комфорте беспокоиться, а ты и обиделся сразу....
Вместо того, чтобы взять однозначное дело и показалельно отчитать нерадивого сотрудника, он озвучивает мутняк.
Если бы невестка не оспаривала имущество, то и мать с сестрой погибшего не возмущались бы. Мутняк 100%, но он хавает. Это о его профессионализме.
А продрать подчиненного можно тихим голосом с соответствующими речевыми и лицевыми выражениями. Не великое искусство - унижать. Вот если бы он посоветовал молодому, как быть в такой непростой ситуации, то тогда и генеральным можно называться.
а тут на ролике спокойная ровная речь и ... уволен.
Спокойно и правильно отчитал.
Норм Бастрыкин!
А остальным смотреть фрагмент.
Вот он, настоящий милиционер, хоть и киношный, но все же
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По версии Следственного комитета, лейтенанта увезли в больницу из-за ОРВИ.
Товарищ Бастрыкин не желает подать в отставку после сего сказанного ?