Чем кормят в Египте: топ-менеджер «Мособлгаза» умер после возвращения с отдыха

В частном доме коттеджного поселка в Домодедовском районе найдено тело заместителя генерального директора «Мособлгаза», его жена и двое 5-летних детей без сознания. Известно, что накануне семья вернулась с отдыха из Египта.
В Московской области скончался один из топ-менеджеров газовой компании после возвращения из Египта, сообщает "Комсомольская правда". Предположительно, 34-летний глава семьи умер от отравления неизвестным веществом. Рядом с телом родственники обнаружили его жену без сознания. Также в доме находились двое 5-летних мальчиков.
По словам собеседника издания, россиянин с 5 по 15 ноября был с семьей на отдыхе в Египте: «Ни на теле погибшего, ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был».
Женщину и детей доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. На месте смерти топ-менеджера компании работают сотрудники полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предполагается, что семья могла отравиться продуктом, который привезла из-за рубежа.
По словам одного из детей, еще во время отдыха все домочадцы почувствовали себя плохо. У взрослых и детей началась рвота.
Тем временем в Египте проходят рейды по отелям после скандального отправления туристов в Хургаде, три из них уже на грани закрытия. Тогда пострадало более 40 человек.
Источник:
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2. Отдыхал до 15.11
3. Вернулся домой, но к врачам не обратился (смотри пункт 1)
4. Нашли 17.11
Как бы намёк что надо проверить не только версию Египта.
Надеюсь жена и дети поправятся.
после этого летние кафешки в Крыму для меня - табу.. только круглогодичные заведения..
В Египте же в хорошем отеле отравились, где не ожидаешь такой подставы..
Х*й мы клали на санитарный нормы(с)таможня.