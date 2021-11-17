Чем кормят в Египте: топ-менеджер «Мособлгаза» умер после возвращения с отдыха

В Московской области скончался один из топ-менеджеров газовой компании после возвращения из Египта, сообщает "Комсомольская правда". Предположительно, 34-летний глава семьи умер от отравления неизвестным веществом. Рядом с телом родственники обнаружили его жену без сознания. Также в доме находились двое 5-летних мальчиков.

По словам собеседника издания, россиянин с 5 по 15 ноября был с семьей на отдыхе в Египте: «Ни на теле погибшего, ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был».

Женщину и детей доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. На месте смерти топ-менеджера компании работают сотрудники полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предполагается, что семья могла отравиться продуктом, который привезла из-за рубежа.

По словам одного из детей, еще во время отдыха все домочадцы почувствовали себя плохо. У взрослых и детей началась рвота.

Тем временем в Египте проходят рейды по отелям после скандального отправления туристов в Хургаде, три из них уже на грани закрытия. Тогда пострадало более 40 человек.