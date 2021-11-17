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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 19 постов • 1 подписчик подписаться
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Чем кормят в Египте: топ-менеджер «Мособлгаза» умер после возвращения с отдыха

Чем кормят в Египте: топ-менеджер «Мособлгаза» умер после возвращения с отдыха (1 фото)

Автор:
17 ноября 2021 14:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: домодедово   египет   отравление   смерть   топ менеджер   
1999
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В частном доме коттеджного поселка в Домодедовском районе найдено тело заместителя генерального директора «Мособлгаза», его жена и двое 5-летних детей без сознания. Известно, что накануне семья вернулась с отдыха из Египта.

В Московской области скончался один из топ-менеджеров газовой компании после возвращения из Египта, сообщает "Комсомольская правда". Предположительно, 34-летний глава семьи умер от отравления неизвестным веществом. Рядом с телом родственники обнаружили его жену без сознания. Также в доме находились двое 5-летних мальчиков.

По словам собеседника издания, россиянин с 5 по 15 ноября был с семьей на отдыхе в Египте: «Ни на теле погибшего, ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был».

Женщину и детей доставили в больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. На месте смерти топ-менеджера компании работают сотрудники полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предполагается, что семья могла отравиться продуктом, который привезла из-за рубежа.

По словам одного из детей, еще во время отдыха все домочадцы почувствовали себя плохо. У взрослых и детей началась рвота.

Тем временем в Египте проходят рейды по отелям после скандального отправления туристов в Хургаде, три из них уже на грани закрытия. Тогда пострадало более 40 человек.


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Метки: домодедово   египет   отравление   смерть   топ менеджер   
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27  комментариев
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57k
pynh Час назад
А вот в сочах никто не травится а наоборот приобретают бессмертие
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510
Сигизмунд Лазаревич 3 минуты назад
ну этого не жаль..
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18k
sanchesS80 16 минут назад
1. Почувствовал себя плохо еще на отдыхе
2. Отдыхал до 15.11
3. Вернулся домой, но к врачам не обратился (смотри пункт 1)
4. Нашли 17.11
Как бы намёк что надо проверить не только версию Египта.
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10
HunterKiller 19 минут назад
Попахивает чем-то очень подозрительным...если бы там траванулись так мощно, то в салоне ещё бы откинулся...а так...
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735
Карл Такойто 21 минуту назад
Учитывая должность этот ,,топ-менеджер,, явно не в 3 звездочном отеле отдыхал с семьёй,а наверняка в одной из лучших люксовых 5-ок. Вероятность отравиться в таких отелях минимальна даже в Египте,но если даже предположить что это так-где другие отправившиеся? Прошлый громкий случай-там целый отель отравился,обычно так и бывает,еду то все едят одну и ту же. Опять же учитывая должность и место работы-мог быть и Новичок,мало ли какие секреты он хранил и какой информацией владел
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3k
ezhik Полчаса назад
за год Египет принимает более 10 млн туристов, если бы все было так плохо там, хрен бы кто ездил....хз что они там ели и где покупали это
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32
Василий Петров Полчаса назад
В 10ом году был с двумя друзьями в шарме, в первый день пошли в столовую, где шведский стол, друзья понабрали себе всякой экзотической рыбы, фруктов и т.п., а я часто этого даже видеть не могу, тошнить начинает. Взял себе картошки, мяса какого то и овощей. В итоге на следующий день я лежу на пляже загараю, а они с унитаза не слазят)
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23k
Юрьевич Полчаса назад
Молодцы чиновники... родную страну практически на карантин посадили, а он с семьёй в Египет...
Надеюсь жена и дети поправятся.
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−139
Андрей 47 минут назад
В Хургаду уже пускают? в Шарм ?
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2k
Чучело Мяучело 52 минуты назад
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37k
Лесли 🥰 56 минут назад
Новости - в Египте все отравились. Люди, да пох, поехали! Это же они траванулсиь и у мерли, нам-то че будет!
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0
Вкусный Час назад
Поди мумию с хамоном перепутали
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3k
Иван Час назад
"...семья могла отравиться продуктом, который привезла из-за рубежа."
Х*й мы клали на санитарный нормы(с)таможня.
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40k
dima423 Час назад
Я неделю как из египта, ездили с друзьями, все норм никто ни разу не отравился ничем)
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197
Лёха dima423 59 минут назад
Педерасты?
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