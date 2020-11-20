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В Якутии из девяти человек, выпивших накануне антисептик, шестеро назло костлявой остались живы

В Якутии из девяти человек, выпивших накануне антисептик, шестеро назло костлявой остались живы (2 фото)

Автор:
20 ноября 2020 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: антисептик   отравление   россия   смерть   состояние   тяжёлое   употребление   якутия   
1832
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После употребления внутрь антисептической жидкости, три жителя Таттинского района республики Саха умерли, ещё шестеро из этой компании получают реанимационные процедуры в районной больнице, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Якутии.

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Метки: антисептик   отравление   россия   смерть   состояние   тяжёлое   употребление   якутия   
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25  комментариев
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2k
Alex Час назад
Санитарный борт за этим мусором вылетел. Еще рыбаков всяких со льдин оторвавшихся на вертолетах вывозят. А к отцу моего друга, который живет в деревне всего лишь в 70 км от миллионного города, даже скорая не приехала, когда у него сердечный приступ случился. Сказали, что вызовов много. Так и умер дядька.
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16k
Ватаку Накомоде 3 минуты назад
Тех кто пил в своё время денатурат и боярышник, нюхал клей, и теперь вот антисептиком догоняются - не жалко, сами виноваты. Естественный отбор в действии. Ладно бы дети по дурости, но взрослые разумные люди...
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2k
Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
Из 9ти всего 3е окочурились? Нормальное соотношение-можно пить
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3k
Аполлинарий 17 минут назад
Бл..., какой слог!!
"...в силу острой алкогольной недостаточности"
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986
Kariya 21 минуту назад
А чего антисептик? Доместос надо было, он вообще все микробы убивает)
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606
Роман Полчаса назад
нназло не костлявой, а нормальным людям, которые реально нуждаются в помощи. Этот биомусор не даль от слова совсем. Таким идиотам давно пропуски ставят, а они тут жизнь людям портят
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2k
Hallo FreeSpace 43 минуты назад
да и он, кстати, не дешевый ...
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2k
Hallo FreeSpace 43 минуты назад
это же как же надо было хотеть бухнуть ???
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49
Конструктор Подбырин 53 минуты назад
Что за антисептик? Метил пока запрещен. Именно из-за такого контингента. Пьют все что пахнет спиртом. Изопропиловый? Так его много выпить надо. Примерно литр на водку.
Стало быть метиловый? Или по литру на рыло?
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5k
KSquared Конструктор Подбырин 5 минут назад
Если печень уже ослаблена, можно коньки отбросить от относительно небольшого количества изопропилового.
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110k
arek14 57 минут назад
А что, боярышник уже кончился?
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40k
Евгений 59 минут назад
Уже только пятеро
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41k
SAndre Час назад
вопрос: зачем?
нет, не зачем пили? - это и так ясно
вопрос: зачем откачивали?
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8k
Vlad Час назад
Крепкий народ в Якутии живет. Я всегда думал - суровые челябинские мужики и т.д... А тут 60% выживших, хоть и тяжелое состояние.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Они боролись с ковид
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2k
NIS Час назад
Самый лучший вариант- всем глаза залить ! Спьяну жизнь херово видно , станет легче жить .. ( с )
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387
LinkLine NIS 6 минут назад
пьют даже те кто сидит на горшке, е.бнуло что б по безмозглой башке
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1k
ddp Час назад
Оптимистичненько. Всего 33 процента отсев, можно продолжать экспериментировать....
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7k
Шурум-бурум Час назад
биомусор
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8k
krivsan 2 часа назад
вот так живешь и думаешь,что кругом адекватные люди,а оно вон как
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71k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Объясните, почему мои средства, как налогоплательщика, тратятся на вот эту пьяоту-сявоту ?????
Медицина, спецрейс самолёта ?
Миллионы денег ради спасения тех, кто через месяц снова выпьет антифризу или палитуру ? Или испытает очистку Кротом ?
Лично я категорически против, чтобы средства тратились на людей, самостоятельно, по своей воле доведлих себя до такого состояния.
Пусть сами и оплачивают свои чудачестаа.
Счёт им предъявителя, как в США. Пусть хаты продают за свои приключения.
Всей стране уроком будет.
.
А весной страна начнёт посылать самолёты и ледоколы для рыбаков на отколовшихся льдинах. Это у них шоу такое.
Смотреть, как их спасают. Уже и нервничать перестали, пофиг все.
Вот как- то пусть развлекаются за свои деньги, не за мои.
Нет никакого бюджета. Есть деньги нплогоплательщиков.
Тэтчер правильно сказала
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387
LinkLine Броненосец Потелкам 4 минуты назад
те кто загремел из этих бухариков, они такие же налогоплательщики, ты это тоже учитывай!
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71k
Броненосец Потелкам LinkLine 2 минуты назад
Сильно сомнева
Юсь.
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321
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Да уж точно, у нас дураков на 100 лет вперёд припасено.
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661
Серый Мех 2 часа назад
Буду жене так объяснять! Я не от нефиг делать пиво хлебаю, а в силу острой алкогольной недостаточности! Мидисина аднака! Тут понимать надо!
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