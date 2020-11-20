В Якутии из девяти человек, выпивших накануне антисептик, шестеро назло костлявой остались живы

После употребления внутрь антисептической жидкости, три жителя Таттинского района республики Саха умерли, ещё шестеро из этой компании получают реанимационные процедуры в районной больнице, сообщила в пятницу пресс-служба Минздрава Якутии.
"В настоящий момент состояние всех 6 пациентов оценивается врачами как тяжёлое и крайне тяжёлое. Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Всё необходимое лечение пациенты получают в полном объёме", - уточняется в сообщении пресс-службы.
Дополнительно сообщалось, что в центральную районную больницу Таттинского района вылетел санитарный борт для эвакуации пострадавших в Якутск.
По рабочей версии, граждане в силу острой алкогольной недостаточности, употребили антисептик не по наружно, как полагается, а приняв перорально то есть внутрь. Источник подчеркнул, что среди пострадавших детей не было.
Прокуратура по факту отравления уже проводит расследование.
Источник:
- Выброшенная "скоростным лифтом" в окно дверь убила проходящего внизу мужчину
- В Кургане на дороге показались ангелы и смерть с косой: видео
- Результаты независимой экспертизы тела Тесака озадачили: выводы расходятся с официальной версией
- Россиянка во время секса неумышленно отправила на тот свет своего полового партнёра
- "Всё в трупах": жуткие кадры из переполненного морга в Новокузнецке
Понравилось32
"...в силу острой алкогольной недостаточности"
Стало быть метиловый? Или по литру на рыло?
нет, не зачем пили? - это и так ясно
вопрос: зачем откачивали?
Медицина, спецрейс самолёта ?
Миллионы денег ради спасения тех, кто через месяц снова выпьет антифризу или палитуру ? Или испытает очистку Кротом ?
Лично я категорически против, чтобы средства тратились на людей, самостоятельно, по своей воле доведлих себя до такого состояния.
Пусть сами и оплачивают свои чудачестаа.
Счёт им предъявителя, как в США. Пусть хаты продают за свои приключения.
Всей стране уроком будет.
.
А весной страна начнёт посылать самолёты и ледоколы для рыбаков на отколовшихся льдинах. Это у них шоу такое.
Смотреть, как их спасают. Уже и нервничать перестали, пофиг все.
Вот как- то пусть развлекаются за свои деньги, не за мои.
Нет никакого бюджета. Есть деньги нплогоплательщиков.
Тэтчер правильно сказала
Юсь.