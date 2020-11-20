В Якутии из девяти человек, выпивших накануне антисептик, шестеро назло костлявой остались живы

Дополнительно сообщалось, что в центральную районную больницу Таттинского района вылетел санитарный борт для эвакуации пострадавших в Якутск.

По рабочей версии, граждане в силу острой алкогольной недостаточности, употребили антисептик не по наружно, как полагается, а приняв перорально то есть внутрь. Источник подчеркнул, что среди пострадавших детей не было.

Прокуратура по факту отравления уже проводит расследование.