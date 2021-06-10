FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4964 поста • 670 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Без грима и фотошопа: Киркорова встретили на отдыхе, и показали, как он выглядит в реальной жизни

Без грима и фотошопа: Киркорова встретили на отдыхе, и показали, как он выглядит в реальной жизни (4 фото)

Автор:
10 июня 2021 12:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   видео   киркоров   ожидание и реальность   отдых   шоу бизнес   
7926
4
Артисты любят использовать фоторедакторы для обработки своих снимков. А в действительности оказывается, что выглядят они совсем не празднично: обрюзгшие и внешне неприметные. Мимо такого в толпе пройдешь и не заметишь.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Instagram   видео   киркоров   ожидание и реальность   отдых   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Ego sum qui sum 2 часа назад
даже если бы его засняли ипущимся с арабами всем было бы пофиг
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
LEPA 10 минут назад
А я то думал,что у него из жопы перья растут. Какая тяжёлая правда жизни. Полнейшее разочарование!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
88k
сапер Водичка 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Snork Snorkoff Полчаса назад
А что вы собственно ожидали, что у него там розы из пупка расти будут?
Таки да, они все обычные люди с волосами, целлюлитом и ногами из жопы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Мегапихель Час назад
Ничего страшного! Побольше перьев и будет снова норм)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Leo Час назад
Желтушный пост, всем покую же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Атомный Крот 2 часа назад
"Вид обнаженного тела, покрытого шерстью, производит отталкивающее впечатление" (С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Acu900 2 часа назад
Анекдот:
Привели двоих преступников на казнь. Выполнили все инструкции. Затем палач спрашивает одного:
Какое твое последнее желание?
- Музыку я люблю, хочу еще раз послушать Киркорова!
- Хорошо, сынок! Ну, а у тебя какое последнее желание? - спрашивает другого.
- Умоляю, казните меня первым!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
insaider 2 часа назад
Хватит уже Киркорова! Пощади!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Владимир 2 часа назад
Да пшёл он на ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
8k
517
Evgeniy 2 часа назад
Да не киря это, ну так-похож немного, но это не он.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387
Миша 2 часа назад
Всё! Разочарован в жизни даже больше, чем когда на утреннике увидел Деда Мороза в кедах, выбросил в окно монитор, поругался с женой, плюнул в ворону. Как теперь жить после таких фоток, оказывается Киркоров без перьев это просто человек, невероятно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Евгений 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Бендер Сгибатель Родригес 2 часа назад
Ну денег до жопы, времени - валом, на работу каждое утро в набитой маршрутке добираться не надо, экономить на еде не приходится - займись собой. Я понимаю наших мам и пап, у которых дел выше крыши и с финансами напряг, им не до тел. Но когда богатый человек внешне напоминает свинью - это верх не только лени, но и бесполезности. Да бог с ним, если бы был хотя бы талантом, можно было бы сказать "но зато он в своём велик, изменил мир", но он же даже петь не может, какое право он имеет называться певцом. Мы все такие же. Пусть называется певуном.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Батончик с маком 2 часа назад
Пох на этого радужного румына
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
3k
Outcast 2 часа назад
О каком стыде у нашей эстрады идёт речь. Его у них никогда не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Опаньки 2 часа назад
эти все равно схавают и будут грампластики покупать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Дядя Саша 2 часа назад
Он путешествует только с симпатичными мальчиками. Старый педераст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит Киркоров дал ответ оскорбившимся десантникам Киркоров дал ответ оскорбившимся десантникам Анастасия Каменских поделилась обнажённым фото и поразмышляла о свободе Анастасия Каменских поделилась обнажённым фото и поразмышляла о свободе Как проводят лето отечественные звезды, не выезжая за пределы России Как проводят лето отечественные звезды, не выезжая за пределы России Шварценеггер поздравил киевлян с Днем города на украинском языке Шварценеггер поздравил киевлян с Днем города на украинском языке "Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной "Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

719663



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой
2
317
Зарубежные зрители обрушили рейтинг нового сериала про Анну Болейн с темнокожей актрисой
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
0
18
Доступное московское жилье. И всего-навсего за 4,7 млн.р
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы&nbsp;
0
8
Тень опасности, нависшая над пешеходами Москвы 
Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит
Топ-5 фактов про День России, о которых мало кто говорит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
7
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#Россия#подборка#СССР#знаменитости#в мире#собаки#авария дня
#Юмор#интересное#сша#аварии#дтп#факты#позитив#фильм#футбол#дети
#интересно#люди#прикол#кино#авто аварии#автомобили#Разное#картинки#драка#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться