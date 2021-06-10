Переборщившего с фотошопом Киркорова подняли на смех. Пользователи заметили, что иметь обычную фигуру, пусть и с животом, ни разу не стыдно. Стыдно, когда пытаешься редактировать свой образ настолько, что на картинке получается другой человек.

- Если бы не фотошопил себя до Аполлона, никто бы и слова не сказал, а так за дело прикопались, @Sherlock

- Как это всё можно втиснуть в перья и стразы! Как теперь это развидеть? @Mr Griin