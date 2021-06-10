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Артисты любят использовать фоторедакторы для обработки своих снимков. А в действительности оказывается, что выглядят они совсем не празднично: обрюзгшие и внешне неприметные. Мимо такого в толпе пройдешь и не заметишь.
Филипп Киркоров, как и большинство других артистов шоу-бизнеса, тщательно следит за своим обликом. По крайней мере, фото, которые он демонстрирует в Инстаграм, показывают прекрасную физическую форму певца. Однако, как оказалось, в реальности артист выглядит совсем иначе.
Фото из Инстаграм Киркорова
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Настоящего Филиппа Бедросовича заметили на пляже в Дубае, и оказалось, что без страз, перьев и фотошопа артист напоминает среднестатистического мужичка, а вовсе не звезду эстрады. Даже удивительно, как его можно было узнать в отдыхающем с изрядным животом и с полотенцем от солнца на голове. Разве что по пляжным шортам - они те же, что и на его снимке в Инстаграм.
Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!
Переборщившего с фотошопом Киркорова подняли на смех. Пользователи заметили, что иметь обычную фигуру, пусть и с животом, ни разу не стыдно. Стыдно, когда пытаешься редактировать свой образ настолько, что на картинке получается другой человек.
- Если бы не фотошопил себя до Аполлона, никто бы и слова не сказал, а так за дело прикопались, @Sherlock
- Как это всё можно втиснуть в перья и стразы! Как теперь это развидеть? @Mr Griin
- Если бы не фотошопил себя до Аполлона, никто бы и слова не сказал, а так за дело прикопались, @Sherlock
- Как это всё можно втиснуть в перья и стразы! Как теперь это развидеть? @Mr Griin
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Таки да, они все обычные люди с волосами, целлюлитом и ногами из жопы.
Привели двоих преступников на казнь. Выполнили все инструкции. Затем палач спрашивает одного:
Какое твое последнее желание?
- Музыку я люблю, хочу еще раз послушать Киркорова!
- Хорошо, сынок! Ну, а у тебя какое последнее желание? - спрашивает другого.
- Умоляю, казните меня первым!