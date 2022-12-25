FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6760 постов • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Так будет справедливо»: для покинувших Россию увеличат налоги

«Так будет справедливо»: для покинувших Россию увеличат налоги

Автор:
25 декабря 2022 17:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   володин   льготы   налоги   председатель   сво   уехавшие   частичная мобилизация   
1014
3

Об этом заявил председатель Госдумы Володин. По его словам, уехавшие «предатели» продолжают пользоваться всеми льготами. И пора бы положить этому конец.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вновь поднял вопрос об уехавших от частичной мобилизации.

×
×

По его мнению, подавляющая часть российского общества считает, что «покинувшие» предали свою страну, родных и близких. Однако «предатели» по словам Володина, продолжают пользоваться всеми льготами.

Так что в ближайшее время налоги могут поднять. И это более, чем вероятно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Госдума   володин   льготы   налоги   председатель   сво   уехавшие   частичная мобилизация   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
iovan2011 44 минуты назад
Предатели те, кто разворовывал Родину, я не оправдываю тех кто уехал, но я больше понимаю их, чем тех, кто пытается свое наворованное сохранить за счет человеческих жизней. Я могу понять, если бы Володин со своими 450-ю богатырями были на передовой, но так как они отсиживаются в теплых местечкам, лучше молчать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
8k
Борис Карабанов Минуту назад
Мудро. Теперь покинувшие Россию подумают, а стоит ли вообще при таком раскладе платить налоги в России или лучше стать резидентом страны пребывания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Юр21 3 минуты назад
Комменты полыхают как бенгальский огонь, видимо Володин наступил на яйца комментаторам... Что припекло побегушникам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Просто Царь 9 минут назад
Я так понимаю, что абрамовичи и пр. мразота, укравшая в России и сидящая в странах НАТО, не являются предателями? Браво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113
Вася Васильев 14 минут назад
Всех кто попадает под критерии мобилизации и уехали, автоматом лишить гражданства и имущества на территории РФ. Возврат того и другого только после пристального изучения причин и целей отъезда. Равно лишать гражданства и имущества всех тех кто откровенно поддерживает антироссийскую позицию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Веселый Пук 16 минут назад
Предатили у Володина в друзьях. Воруйте дальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Sovest9999 17 минут назад
Господин Миллер выписал своим труженникам премий на 2 МИЛЛИАРДА. За продажу государственной (нашей!) нефти. У всех из думы дети живут в Лондоне и США. Вот где предатели.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
588
Олег Мещеряков 20 минут назад
главное что бы потом эти повышенные налоги не перекинулись на нас, нормальных людей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Игорь Титов Полчаса назад
Большинство россиян считают депутатов ГД ворами и предателями. Не смотря на это они продолжают пользоваться всеми льготами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бендер Родригес Полчаса назад
А по итогу будет так - всем выезжающим за границу сделают геморрой. Без разницы, на отдых ты или в командировку - но копеечку себе в карман "три толстяка" Положат....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
Хухрмухр 38 минут назад
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?
------------------------
Мы думаем,что депутатов надо пИ.з.дить,потому,что они нихрена не делают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

188614



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы
Зеленский съездил в Вашингтон и привёз обратно шутки и мемы
15 занимательных фотографий необычных вещей
15 занимательных фотографий необычных вещей
Набирающие популярность в сообществах
Экзотические статьи уголовного кодекса в СССР
Экзотические статьи уголовного кодекса в СССР
Праздник к нам приходит
Праздник к нам приходит
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
"Ты чего осёл?": быдло - мужик решил докопаться до дворника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
О ужас...

Лучшие демотиваторы
Постой, crazy train, не стучите колеса....

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#фотографии#в мире#забавно#интересное#Жизнь#страна#удивительно
#Юмор#история#подборка#кино#картинки#искусство#мир#США#Россия
#интересно#факты#животные#СССР#Прикол#Приколы#Интересные#творчество#Разные
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Не вытравить: проигравшие депутаты отказываются съезжать со служебных квартир Не вытравить: проигравшие депутаты отказываются съезжать со служебных квартир Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2,7 тысячи раз Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2,7 тысячи раз С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах С Днём частичной мобилизации, или реакция на заявление Путина в приколах и мемах Законопроект о введении QR-кодов отложили Законопроект о введении QR-кодов отложили В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта В Госдуме собрались проверить имущество Галкина, Хаматовой и Урганта

На что жалуетесь?

Вернуться