«Так будет справедливо»: для покинувших Россию увеличат налоги

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Об этом заявил председатель Госдумы Володин. По его словам, уехавшие «предатели» продолжают пользоваться всеми льготами. И пора бы положить этому конец.
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По его мнению, подавляющая часть российского общества считает, что «покинувшие» предали свою страну, родных и близких. Однако «предатели» по словам Володина, продолжают пользоваться всеми льготами.
Так что в ближайшее время налоги могут поднять. И это более, чем вероятно.
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Мы думаем,что депутатов надо пИ.з.дить,потому,что они нихрена не делают.