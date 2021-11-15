30+ фотографий, доказывающих, что наш мир - удивительное место

Даже если ваша жизнь движется по раз и навсегда заведенному распорядку, рано или поздно случится что-нибудь, что вас удивит. Авторам этих снимков повезло: они на собственном опыте убедились, что жизнь на каждом шагу готовит для нас что-то интересное!

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"Мой приятель сегодня сфотографировал на улице эту кошку с разными глазами. Никогда не видел такого сочетания" 0 Источник:

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Очередь к вершине Эвереста 0 Источник:

Статуя Посейдона в Испании 0 Источник:

Отличная маскировочная куртка, правда? 0 Источник:

Камни, извлеченные из почек, под микроскопом 0 Источник:

В голландском супермаркете открыли "Долгую кассу для разговоров". Она предназначена для пенсионеров, страдающих от одиночества, - теперь они сколько угодно могут болтать с кассиром 0 Источник:

Как выглядел бы Авраам Линкольн, если бы жил в наши дни 0 Источник:

Магазин карандашей в Тегеране 0 Источник:

Комплекс "Октагон" - новая штаб-квартира армии Египта 0 Источник:

Сравнительные размеры волка и хаски 0 Источник:

Одно из самых четких изображений поверхности Венеры, сделанное космическим зондом "Венера 13". В ядовитой венерианской атмосфере он сумел проработать только 127 минут 0 Источник:

Уничтожение первого гигантского гнезда азиатских шершней в США 0 Источник:

"Мой стейк практически точно повторяет карту США" 0 Источник:

"Наша группа случайно оделась в одежду всех цветов спектра" 0 Источник:

"У моей кошки на морде притаился кролик" 0 Источник:

"Встретил в метро себя в старости" 0 Источник:

"На прошлой неделе ко мне в спальню залетел белоголовый орлан" 0 Источник:

Стивен Кинг читает книгу во время бейсбольного матча с участием команды Red Soх 0 Источник:

Старые брошенные автомобили сформировали берег реки 0 Источник:

"Парень, сидевший впереди меня в кинотеатре, за время фильма съел целиком картофельный пирог" 0 Источник:

Так смотрится на человеке среднего телосложения футболка самого большого размера 0 Источник:

"Мне попался в пачке мишка Гамми - монстр" 0 Источник:

"Я приобрела кусочек оригинальной пленки фильма "Кошмар перед Рождеством" 0 Источник:

"Я нашел старый папин телефон" 0 Источник:

"Никогда еще не видел такой блестящей лысины" 0 Источник:

"Из-за цветной соли, которую разбрасывают в нашем районе, все местные белки стали фиолетовыми" 0 Источник:

Мочалки из луфы изначально представляют собой овощи. Когда они достигают полной зрелости, их остается только очистить - и мочалка готова 0 Источник:

"Моя калиевая пищевая добавка напиталась водой из влажного воздуха" 0 Источник:

Так выглядит беременная креветка 0 Источник:

"Сестра купила мидии, в одной из которых оказалась маленькая морская звездочка" 0 Источник:

Так выглядит сжатая салфетка из военного гигиенического набора 0 Источник:

"Сегодня на меня приземлилась бесцветная божья коровка" 0 Источник:

К этому дереву в северной Англии по традиции прибивают монеты на удачу 0 Источник:

Рисунок скатерти четко отпечатался на поверхности стола... с помощью осевшей пыли 0 Источник: