30+ фотографий, доказывающих, что наш мир - удивительное место

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Даже если ваша жизнь движется по раз и навсегда заведенному распорядку, рано или поздно случится что-нибудь, что вас удивит. Авторам этих снимков повезло: они на собственном опыте убедились, что жизнь на каждом шагу готовит для нас что-то интересное!
"Мой приятель сегодня сфотографировал на улице эту кошку с разными глазами. Никогда не видел такого сочетания"
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В голландском супермаркете открыли "Долгую кассу для разговоров". Она предназначена для пенсионеров, страдающих от одиночества, - теперь они сколько угодно могут болтать с кассиром
Одно из самых четких изображений поверхности Венеры, сделанное космическим зондом "Венера 13". В ядовитой венерианской атмосфере он сумел проработать только 127 минут
"Парень, сидевший впереди меня в кинотеатре, за время фильма съел целиком картофельный пирог"
"Из-за цветной соли, которую разбрасывают в нашем районе, все местные белки стали фиолетовыми"
Мочалки из луфы изначально представляют собой овощи. Когда они достигают полной зрелости, их остается только очистить - и мочалка готова
Источник: — переведено специально для fishki.net
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