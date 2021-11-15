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Сообщество Удивительное рядом 218 постов • 34 подписчика подписаться
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30+ фотографий, доказывающих, что наш мир - удивительное место

30+ фотографий, доказывающих, что наш мир - удивительное место (36 фото)

Автор:
15 ноября 2021 14:41
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: и так бывает   находки   неожиданно   ну вы даете!   странности природы   сюрпризы   удивительное рядом   чего только не увидишь   
1517
36
Даже если ваша жизнь движется по раз и навсегда заведенному распорядку, рано или поздно случится что-нибудь, что вас удивит. Авторам этих снимков повезло: они на собственном опыте убедились, что жизнь на каждом шагу готовит для нас что-то интересное!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: и так бывает   находки   неожиданно   ну вы даете!   странности природы   сюрпризы   удивительное рядом   чего только не увидишь   
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Андрей 34рус 57 минут назад
Комментарий к фото
Аляске где?
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20k
Ego sum qui sum Полчаса назад
Нас так много, что уже и на Эвересте очереди
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