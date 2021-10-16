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30+ фотографий, доказывающих, что бразильцы - отличные ребята!

30+ фотографий, доказывающих, что бразильцы - отличные ребята! (34 фото)

Автор:
16 октября 2021 08:30
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: бразилия   бразильские приколы   бразильцы   веселые истории   и так бывает   национальные особенности   ну вы даете!   удивительное рядом   
4018
34
Бразилия - страна, где много диких обезьян, да и вообще там довольно весело! И наша фотоподборка вам это докажет.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бразилия   бразильские приколы   бразильцы   веселые истории   и так бывает   национальные особенности   ну вы даете!   удивительное рядом   
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26  комментариев
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13k
Сергей 3 часа назад
У полицейского участка не корова, а бык. Ваш Кэп.
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24k
Андрей 9 минут назад
почему во Франции у прогноза погоды рейтинги ниже, чем в Бразилии?
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240
alex lamagra 20 минут назад
Это бык, а не корова
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36k
Example 6.2.6 51 минуту назад
Нищенская экономика, огромная бедность, коррупция и как следствие разгул бандитизма и наркоторговли. Некогда прекрасная курортная страна, с богатейшими природными ресурсами превратилась в клоаку мира, благодаря действиям правящих элит, которые вместо того чтоб думать о нации, думали как бы поэффективней набить свои собственные карманы и карманы своих друзей.
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21k
ПаганецЪ 53 минуты назад
А ещё хотелось бы узнать, откуда в Бразилии азиатские буйволы?
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21k
ПаганецЪ 55 минут назад
Стальным кабелем, Карл!
Слово "трос" не знакомо, не?
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17k
Andrey Час назад
Комментарий к фото
Еще бы этот бык кого то пустил в здание. Тем более из числа тех, кто его путает с коровой..
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3k
mtonaka Час назад
Этих "отличных" ребят мы обычно видим в разделе АД"Ок!
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26
Михайло Потапыч Час назад
Кстати, у нас дорогое мясо тоже видел в антиворовской упаковке.
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26
Михайло Потапыч Час назад
Судя по пореву, ребята там так себе, а вот девки...
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8k
DumDum 2 часа назад
"Так... Детей мороженым угостил. Акул мясом покормил..."
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25k
Вован 2 часа назад
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10k
Кыся 2 часа назад
Судя по разделу АдОк, ну их нафиг, таких отличных ребят.
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28k
Антон 2 часа назад
И всё-таки в Бразилию мне не хочется. Там бывает слишком "жарко".
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9k
Шурик 2 часа назад
У них там и девчата тоже ничего!
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"мороеное", "возле кораллового риса" ... т.е даже пересмотреть пост влом было?
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13k
Михаил Гвоздик 3 часа назад
"Сегодня утром эта корова стояла у здания департамента полиции и никого туда не пускала"
Вы точно уверены что это корова? По всем признакам БЫК.
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42k
Крайт 3 часа назад
А если в АДок заглянуть, то бразильцы- те ещё ...(слово подберите сами).
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110k
БрОдЯгА 3 часа назад
Коралловый рис настолько суров, что возле него причаливают тележки с мороженным.
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