25 крутых и странных находок, ставших большой неожиданностью

Иногда люди случайно натыкаются на такие странные и удивительные вещи, что просто обязаны показать свою находку всему миру. Вот отличная подборка нежданных сюрпризов — как со знаком плюс, так и со знаком минус.
1. «В библиотеке Глазго под ковровым покрытием нашли деревянный паркетный пол возрастом 117 лет»
5. «Недавно умерла моя теща, и жена нашла эту вышивку у неё. Картинка про три поколения семьи»
7. «Сегодня утром я нашел этого парня под своей машиной. Провел около 10 минут, угощая его морковью и брокколи»
9. «Друг нашел олененка на крыльце своего дома и позвонил в Департамент природных ресурсов...»
«...Там сказали, что олениха оставила малыша, чтобы он был в безопасности, пока она ушла на поиски пищи. Она вернулась через 5 часов».
«... Его бывший владелец, Норман Байерли из 1-й бронетанковой дивизии, воевавший в Европе во время Второй мировой войны, вырезал все места, где ему довелось побывать, и даты».
15. «Ремонтировали машину в автосервисе, нашли спрятанный GPS-трекер. Сообщили об этом заказчику»
17. «Я потерял паспорт два года назад и с тех пор использовал PDF-скан в качестве замены. Вот где я нашел свой паспорт сегодня»
18. «Друг позвонил мне по поводу сумасшедшей саламандры, которую они нашли, чистя канаву. Пришлось ее переселить»
20. «Первое английское издание полного собрания сочинений Эдгара Аллана По 1875 года, найденное в Италии на книжном развале "Всё по 20 евро"»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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