FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Картинка дня 948 постов • 189 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Картинка дня
25 крутых и странных находок, ставших большой неожиданностью

25 крутых и странных находок, ставших большой неожиданностью

Автор:
08 ноября 2023 14:35
Сообщество : Картинка дня
Метки: интересные находки   картинка дня   находки   неожиданно   неожиданности   странные находки   удивительное рядом   
1295
26

Иногда люди случайно натыкаются на такие странные и удивительные вещи, что просто обязаны показать свою находку всему миру. Вот отличная подборка нежданных сюрпризов — как со знаком плюс, так и со знаком минус.

×
×

«...Там сказали, что олениха оставила малыша, чтобы он был в безопасности, пока она ушла на поиски пищи. Она вернулась через 5 часов».

«... Его бывший владелец, Норман Байерли из 1-й бронетанковой дивизии, воевавший в Европе во время Второй мировой войны, вырезал все места, где ему довелось побывать, и даты».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Картинка дня"
Метки: интересные находки   картинка дня   находки   неожиданно   неожиданности   странные находки   удивительное рядом   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
livaneth Час назад
Фотошоп?
Чучело?
Кукла?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Domax3000 19 минут назад
25 крутых и странных находок, ставших большой неожиданностьюПосмотреть
25 крутых и странных находок, ставших большой неожиданностью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112281



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства мигрантов, которые представляют опасность для общества
«Следует ужесточить контроль»: глава МВД предложил лишать российского гражданства...
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и сопротивлявшегося полиции
В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего подростка, распылившего перцовый баллон и...
Набирающие популярность в сообществах
Взрослый писатель с детским именем
Взрослый писатель с детским именем
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Должен успеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#интересное#интересно#кино#Автовсячина#Еда#находка#новости
#автомобили#машина#Юмор#аварии#авто аварии#позитив#факты#Китай#добро#пешехода сбили
#животные#люди#Прикол#ДТП#история#фильм#собака#шоу бизнес#Мемы#Санкт-Петербург
Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать Санкции на то и санкции, чтобы их нарушать 30+ доказательств того, что наш мир еще способен удивлять 30+ доказательств того, что наш мир еще способен удивлять 25 найденных старинных сокровищ 25 найденных старинных сокровищ 25 ну совсем неожиданных находок 25 ну совсем неожиданных находок 22 неожиданных находки, которые помогут взглянуть на мир по-новому 22 неожиданных находки, которые помогут взглянуть на мир по-новому 30+ фотографий, доказывающих, что наш мир - удивительное место 30+ фотографий, доказывающих, что наш мир - удивительное место

На что жалуетесь?

Вернуться