25 ну совсем неожиданных находок

Автор:
06 сентября 2021 08:30
У мира для нас в запасе есть целая куча чудес и всяческих странностей. Этим людям повезло обнаружить их прямо на своем пути.
"Нашел на пляже в Новой Англии челюсть кита-горбача"
"Обнаружил в лесу лежку волка"
"Снесли стену в нашем старом доме Викторианской эпохи и нашли за ней старый камин"
"Обнаружил в Северной Дакоте окаменелые останки древнего папоротника"
"Заметил на лице миниатюрную телефонную будку"
"Ко мне зашла в гости гигантская древесная лягушка"
"В стопке монет из банка приехал однопенсовик, которому 129 лет"
"Нашла старинную брошь, исследуя землю металлодетектором"
"Купили старую плиту и обнаружили в ней газету 1954 года"
"Я увидела сегодня на клумбе шестиглавый нарцисс"
"Нашел сегодня медали прапрадеда, которые он получил на Первой мировой"
"Заказали устриц в ресторане навынос и в одной из них нашли жемчужину"
"Моя коллекция обкатанных стеклышек с берега моря"
"Нашел это в секретере в моем доме 1885 года постройки"
"Ремонтируя офис, нашли в стене пачку не обналиченных чеков 1910 года"
"Нашел камень, в котором спряталась раковина"
"Разбирал подвал и нашел гранату времен Второй мировой. Пришлось звать саперов"
"Чистил стену перед покраской - и обнаружил, что раньше эта комната была точь-в-точь выбранного мной цвета! Моя краска - в центре, оригинальная краска - слева"
"Нашел коллекцию винтажа в мышином гнезде в стене моего дома"
"Миниатюрная морская звезда с четырьмя щупальцами вместо пяти"
"Нашел у себя на чердаке в старом доме свидетельство о браке 1841 года"
"ОБнаружил гриб, выросший на старой использованной жвачке"
"Во время похода во Франции нашел кусочек истории - гвоздь из подковы лошади времен Древнего Рима"
"Нашел советскую бутылку "Пепси-колы"!"
"Перестраиваем кухню. Сняв доски со стен, обнаружили, что в кухне есть задняя дверь, которую когда-то давно заделал старый владелец"
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— переведено специально для fishki.net
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