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25 ну совсем неожиданных находок

25 ну совсем неожиданных находок (26 фото)

Автор:
06 сентября 2021 08:30
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: находки   неожиданно   неожиданности   ну вы даете!   повезло   странное   странные находки   удивительно   
5155
26
У мира для нас в запасе есть целая куча чудес и всяческих странностей. Этим людям повезло обнаружить их прямо на своем пути.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: находки   неожиданно   неожиданности   ну вы даете!   повезло   странное   странные находки   удивительно   
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37k
Андрей 2 часа назад
Сосед ломал старую баню викторианской эпохи в деревне под Рязанью, так под полом нашёл три килограмма отлично сохранившегося мышиного дерьма.
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36k
Олег Полчаса назад
Так умиляет нашли камин, нашли потайную комнату, нашли подвал.
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Nikoha Salym 51 минуту назад
Разбирали старый дровенник, нашёл каску немецкую М40.
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2k
Мефодий 53 минуты назад
норм чо.. лет 15 тому избу поднимали - меняли два сгнивших венца, нашли под углами огромные бульники, а на каждом - по пятаку 1885 и 1888 года. лежат в коллекции.
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Nikoha Salym Мефодий 45 минут назад
Прикольно!
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