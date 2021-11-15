6 вещей, которые происходят с нашим телом, если долго воздерживаться от секса

С отсутствием интимной близости связано много страхов и предубеждений. Если у человека нет партнера, то окружающие думают, что с ним что-то не так. Так можно ли комфортно жить без регулярного секса? Сегодня мы решили в этом разобраться.
На эту тему в интернете можно найти много информации, часто она запугивает нас тем, что женщины быстрее стареют, а мужчины вообще теряют желание. Но так ли это на самом деле? И к чему вообще приводит долгое отсутствие секса?
Человек начинает больше нервничать
Благодаря сексу в организме выделяется серотонин, гормон счастья. Если его в организме недостаточно, то человек хуже справляется со стрессом. Могут возникать психологические проблемы, как итог, человек впадает в депрессию. Конечно, гормон радости выбрасывается и во время других активностей (в том числе - маструбации), поэтому интимную близость легко заменить, обратившись к другим источникам удовольствия.
Иммунная система ослабевает
Доктор Кори Б. Хоникмэн полагает, что если длительное время не вступать в половые отношения, то иммунная система ослабевает. Исследования, проведенные в этой области, показали, что у людей, которые регулярно ведут половую жизнь, показатели здоровья лучше на 33%.
Либидо снижается
Для мужчин и женщин отсутствие секса может вызвать проблемы с возбуждением и эрекцией. Также воздержание приводит к преждевременному семяизвержению у мужчин. Чем регулярнее и качественнее прелюдии и секс, тем лучше организм реагирует на близость. А когда ее нет, то и функции снижаются, ведь наш организм очень умный, и предпочитает экономить энергии и не работать вхолостую.
Партнеры отдаляются друг от друга
Если в паре давно нет секса, то люди постепенно становятся чужими друг другу. Телесный контакт важен в отношениях, без него супруги теряют связь, отдаляются друг от друга. Восстановить прежний контакт бывает непросто, поэтому лучше не затягивать с долгим воздержанием во время отношений.
Ухудшается самооценка
Влияет отсутствие секса не только на физическое состояние, но в первую очередь на эмоциональное. Могут начаться проблемы с самооценкой. Человек чувствует себя непривлекательным, менее уверенным в себе, отсюда и проблемы с психикой, перепады настроения, апатия.
Появляется риск получить проблемы со здоровьем
Женщины могут стать неврастениками или заполучить застойные явления в малом тазу, у мужчин есть риск ранней андропаузы и эректильной дисфункции. Также регулярный секс влияет на женские гормоны, потому его отсутствие может привести к нерегулярному циклу. Но избежать застоя в органах малого таза легко с помощью физических нагрузок, например, в спортзале. Еще у тех, у кого нет секса, организм быстрее стареет.
В заключении хотелось бы сказать, что если в данный период времени у вас нет секса, то от мастурбации лучше не отказываться, ведь это ведет к стрессу. От долгого воздержания ничего не плохого не произойдет, если получать гормон радости другим способом. Например, за просмотром хорошего фильма, дегустаций вкусной еды или занятий спортом.
А как долго вы можете воздерживаться от секса?
Источник:
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Как долго у вас не было секса ? вот ( показывая ладошки) (ц)
Лично я причин для воздержания не вижу.