6 вещей, которые происходят с нашим телом, если долго воздерживаться от секса

На эту тему в интернете можно найти много информации, часто она запугивает нас тем, что женщины быстрее стареют, а мужчины вообще теряют желание. Но так ли это на самом деле? И к чему вообще приводит долгое отсутствие секса?

Человек начинает больше нервничать

Благодаря сексу в организме выделяется серотонин, гормон счастья. Если его в организме недостаточно, то человек хуже справляется со стрессом. Могут возникать психологические проблемы, как итог, человек впадает в депрессию. Конечно, гормон радости выбрасывается и во время других активностей (в том числе - маструбации), поэтому интимную близость легко заменить, обратившись к другим источникам удовольствия.

Иммунная система ослабевает

Доктор Кори Б. Хоникмэн полагает, что если длительное время не вступать в половые отношения, то иммунная система ослабевает. Исследования, проведенные в этой области, показали, что у людей, которые регулярно ведут половую жизнь, показатели здоровья лучше на 33%.