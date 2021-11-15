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6 вещей, которые происходят с нашим телом, если долго воздерживаться от секса

6 вещей, которые происходят с нашим телом, если долго воздерживаться от секса (5 фото)

Автор:
15 ноября 2021 12:38
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: воздержание   к чему ведет воздержание   отношения   секс   факты о здоровье   
1752
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С отсутствием интимной близости связано много страхов и предубеждений. Если у человека нет партнера, то окружающие думают, что с ним что-то не так. Так можно ли комфортно жить без регулярного секса? Сегодня мы решили в этом разобраться.



На эту тему в интернете можно найти много информации, часто она запугивает нас тем, что женщины быстрее стареют, а мужчины вообще теряют желание. Но так ли это на самом деле? И к чему вообще приводит долгое отсутствие секса?


Человек начинает больше нервничать

Благодаря сексу в организме выделяется серотонин, гормон счастья. Если его в организме недостаточно, то человек хуже справляется со стрессом. Могут возникать психологические проблемы, как итог, человек впадает в депрессию. Конечно, гормон радости выбрасывается и во время других активностей (в том числе - маструбации), поэтому интимную близость легко заменить, обратившись к другим источникам удовольствия.


Иммунная система ослабевает

Доктор Кори Б. Хоникмэн полагает, что если длительное время не вступать в половые отношения, то иммунная система ослабевает. Исследования, проведенные в этой области, показали, что у людей, которые регулярно ведут половую жизнь, показатели здоровья лучше на 33%.



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Либидо снижается

Для мужчин и женщин отсутствие секса может вызвать проблемы с возбуждением и эрекцией. Также воздержание приводит к преждевременному семяизвержению у мужчин. Чем регулярнее и качественнее прелюдии и секс, тем лучше организм реагирует на близость. А когда ее нет, то и функции снижаются, ведь наш организм очень умный, и предпочитает экономить энергии и не работать вхолостую.


Партнеры отдаляются друг от друга

Если в паре давно нет секса, то люди постепенно становятся чужими друг другу. Телесный контакт важен в отношениях, без него супруги теряют связь, отдаляются друг от друга. Восстановить прежний контакт бывает непросто, поэтому лучше не затягивать с долгим воздержанием во время отношений.




Ухудшается самооценка

Влияет отсутствие секса не только на физическое состояние, но в первую очередь на эмоциональное. Могут начаться проблемы с самооценкой. Человек чувствует себя непривлекательным, менее уверенным в себе, отсюда и проблемы с психикой, перепады настроения, апатия.


Появляется риск получить проблемы со здоровьем

Женщины могут стать неврастениками или заполучить застойные явления в малом тазу, у мужчин есть риск ранней андропаузы и эректильной дисфункции. Также регулярный секс влияет на женские гормоны, потому его отсутствие может привести к нерегулярному циклу. Но избежать застоя в органах малого таза легко с помощью физических нагрузок, например, в спортзале. Еще у тех, у кого нет секса, организм быстрее стареет.






В заключении хотелось бы сказать, что если в данный период времени у вас нет секса, то от мастурбации лучше не отказываться, ведь это ведет к стрессу. От долгого воздержания ничего не плохого не произойдет, если получать гормон радости другим способом. Например, за просмотром хорошего фильма, дегустаций вкусной еды или занятий спортом.




А как долго вы можете воздерживаться от секса?

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Метки: воздержание   к чему ведет воздержание   отношения   секс   факты о здоровье   
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11  комментариев
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3k
satra 37 минут назад
А как же волосы на ладошках.
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Majul 2 минуты назад
Способствует появлению истеричек на улицах и диванных экпертов в интернетиках
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14k
Альф 57 4 минуты назад
Пойду, скажу жене что у меня самооценка понижается
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1k
веселый просто 13 минут назад
Уговорили, пойду передерну
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9k
Uron 18 минут назад
в посте отсутствуют очень важные уточнения: в каком возрасте воздержание и конкретная длительность воздержания? кому-то в 20-25 лет недели много, а кому-то в 45-50 и пол-года незаметно.
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−77
Андрей 21 минуту назад
Дрова рубить, не ?
Как долго у вас не было секса ? вот ( показывая ладошки) (ц)
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12k
Вася 24 минуты назад
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36k
jonnyD Полчаса назад
Что , что ... а вот что !
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 38 минут назад
Воздерживаться можно долго, но вот оно вам надо :-)
Лично я причин для воздержания не вижу.
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