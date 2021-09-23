Муж не вынес успеха жены секс-коуча и убил её из-за ревности, сбросив тело с 13 этажа

21 сентября на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружили тело 25-летней Александры. Девушка скончалась от ударов ножом, которые нанёс ей муж. Мужчина выбросил тело секс-коуча с 13 этажа. До этого в соцсетях Александра рассказывала о том, что муж ей завидовал.
23-летняя Александра и 24-летний Рустам Мурсалов поженились и жили вместе 9 лет. У пары было двое маленьких детей. В какой-то момент, будучи в декрете, Александра начала вести блог в Instagram, позиционируя себя как секс-коуч. Со временем женщина стала зарабатывать деньги.
Когда Александра только начинала работать, Рустам не волновался. Но как только доход девушки превысил 300 тысяч в месяц, он начал завидовать, критиковать и даже вмешиваться в работу: пытался забрать телефон и лишить жену связи. В соцсетях девушка рассказывала, что становилась всё успешнее, заводила новые знакомства, а муж ревновал. В итоге девушка решила разнообразить отношения, предложив мужу секс втроём.
"Вчера я сказала мужу, что хотела бы заняться сексом с кем-то ещё", — призналась секс-коуч в "Телеграме". Как и следовало ожидать, муж пришёл в ярость. Пара рассталась, и женщина съехала на другую квартиру. Однако, так просто история не кончилась. Рустам стал приезжать к бывшей жене, угрожая ей.
"Он приходит каждую ночь и долбит мне в дверь", — жаловалась девушка в сторис. При этом Александар упоминала, что в трудную минуту ей оказывает поддержку и помощь некий "наставник".
На допросе Рустам рассказал, что убийство спланировал заранее, так как подозревал жену в измене. Он отвёз детей к родственникам и ждал супругу у её квартиры. Александра появилась не одна. Парень прогнал соперника и расправился с возлюбленной. Он нанёс женщине около десяти ударов ножом, а после выбросил тело с 13 этажа.
Перед смертью Александра опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что теперь живёт так, как хочет.
"Каждая сложная ситуация делает мою жизнь чуточку легче и желания доступными.
Теперь, если хочу в поездку - просто еду.
Не с кем оставить детей - нахожу няню.
Надоела маленькая квартира - беру новую.
Я управляю своей жизнью", - написала секс-коуч.
Источник:
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Короче, трахается за деньги. Но, типа учит.
Понятно, чего у мужика башню сорвало.
Я просто очень тупой 43х летний старик
Хреновый наставник, или трудная минута у неё так и не наступила.
....как иронично.
А теперь и сам на зону попадет и детей еще сиротами сделал... Вот их мне в этой истории жаль больше всего...
Истинный петербуржец аккуратно бы расчленил и сбросил бы в Неву, ну или Фонтанку...
Или понял, но посчитал сарказм неуместным, ибо подобный образ жизни и заработка считает достойным.
"куда хотела, как хотела, с кем хотела"