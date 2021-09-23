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Муж не вынес успеха жены секс-коуча и убил её из-за ревности, сбросив тело с 13 этажа

Муж не вынес успеха жены секс-коуча и убил её из-за ревности, сбросив тело с 13 этажа (6 фото)

Автор:
23 сентября 2021 15:31
Сообщество : Истории
Метки: интересное   коуч   отношения   ревность   секс   убийство   фото   
4153
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21 сентября на Коломяжском проспекте в Санкт-Петербурге обнаружили тело 25-летней Александры. Девушка скончалась от ударов ножом, которые нанёс ей муж. Мужчина выбросил тело секс-коуча с 13 этажа. До этого в соцсетях Александра рассказывала о том, что муж ей завидовал.

23-летняя Александра и 24-летний Рустам Мурсалов поженились и жили вместе 9 лет. У пары было двое маленьких детей. В какой-то момент, будучи в декрете, Александра начала вести блог в Instagram, позиционируя себя как секс-коуч. Со временем женщина стала зарабатывать деньги.

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Когда Александра только начинала работать, Рустам не волновался. Но как только доход девушки превысил 300 тысяч в месяц, он начал завидовать, критиковать и даже вмешиваться в работу: пытался забрать телефон и лишить жену связи. В соцсетях девушка рассказывала, что становилась всё успешнее, заводила новые знакомства, а муж ревновал. В итоге девушка решила разнообразить отношения, предложив мужу секс втроём.

"Вчера я сказала мужу, что хотела бы заняться сексом с кем-то ещё", — призналась секс-коуч в "Телеграме". Как и следовало ожидать, муж пришёл в ярость. Пара рассталась, и женщина съехала на другую квартиру. Однако, так просто история не кончилась. Рустам стал приезжать к бывшей жене, угрожая ей.

"Он приходит каждую ночь и долбит мне в дверь", — жаловалась девушка в сторис. При этом Александар упоминала, что в трудную минуту ей оказывает поддержку и помощь некий "наставник".

На допросе Рустам рассказал, что убийство спланировал заранее, так как подозревал жену в измене. Он отвёз детей к родственникам и ждал супругу у её квартиры. Александра появилась не одна. Парень прогнал соперника и расправился с возлюбленной. Он нанёс женщине около десяти ударов ножом, а после выбросил тело с 13 этажа.

Перед смертью Александра опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что теперь живёт так, как хочет.

"Каждая сложная ситуация делает мою жизнь чуточку легче и желания доступными.
Теперь, если хочу в поездку - просто еду.
Не с кем оставить детей - нахожу няню.
Надоела маленькая квартира - беру новую.

Я управляю своей жизнью", - написала секс-коуч.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", отмечает 5-tv.ru.

Источник:

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Метки: интересное   коуч   отношения   ревность   секс   убийство   фото   
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98  комментариев
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590k
Alexey Berestenko 2 часа назад
"23-летняя Александра и 24-летний Рустам Мурсалов поженились и жили вместе 9 лет." - это как?
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13k
SpoiltNail 6 минут назад
Секс-коуч проводит практические занятия с клиентами.
Короче, трахается за деньги. Но, типа учит.
Понятно, чего у мужика башню сорвало.
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15
Шурман 7 минут назад
Можно перевод статьи ? . Прошу начать с крылатых фраз и кончая их браком на протяжении 9ти лет .
Я просто очень тупой 43х летний старик
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38k
Сергей 11 минут назад
<<При этом Александар упоминала, что в трудную минуту ей оказывает поддержку и помощь некий "наставник".>>
Хреновый наставник, или трудная минута у неё так и не наступила.
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10k
Valiko 12 минут назад
сказочные твари и где они обитают
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220
Дмитрий Самохин 13 минут назад
Автор поста Андерсон?
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25k
Е-Лена 23 минуты назад
И опять - ДЕВУШКА.
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3k
alex 24 минуты назад
"В последнюю неделю я особенно ощущаю себя живой"
....как иронично.
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996
Ustas Tirex Полчаса назад
Секс коуч...гм... Есть русское слово,более ёмкое..
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5k
Артем Кощеев Полчаса назад
К списку синонимов слова "проститутка" добавилось ещё одно: секс-коуч
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9k
kaboza 41 минуту назад
чурка [мат] потрошил в питере....
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17k
Vital Idol 55 минут назад
Секс-коуч, а только предлагает секс втроём....Секс-коуч роту солдат должен пройти, как минимум...
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125k
Аааа 55 минут назад
Ш
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4k
Shtoppi Час назад
А где эта 23-х летняя Александра так в вопросе разбираться научилась? Жизненный опыт?
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29k
ACU900 Час назад
Что значит стала "секс коучем"? Говорите уже на нормальном языке, "стала проституткой" Ну раз даже так, то я все равно против убийства. Ревность не ревность - подай на развод. Нехрен из за какой то бл@ди жизнь себе портить. Детей мог бы отсудить или навещать их
А теперь и сам на зону попадет и детей еще сиротами сделал... Вот их мне в этой истории жаль больше всего...
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9k
Andrey Час назад
Сразу видно - Рустам. Зарэзал, выбросил...
Истинный петербуржец аккуратно бы расчленил и сбросил бы в Неву, ну или Фонтанку...
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457
solosolovov Час назад
У секс коучей жизнь интересная но не долгая.
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254
Сигизмунд Лазаревич Час назад
одной лядью больше, одной меньше...
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1k
Карандаш 2,0 Час назад
Очередной "шедевр" покемонихи.
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2k
Natural Selection 2 часа назад
разборки биомусора
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14k
Михаил Гривин 2 часа назад
23-летняя Александра вышла замуж за Рустама, прожила с ним 9 лет, после чего ей исполнилось 25, муж обиделся, что у неё доходы большие и убил за предложение секса втроём когда поймал с любовником. Я ничего не напутал?
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