Муж не вынес успеха жены секс-коуча и убил её из-за ревности, сбросив тело с 13 этажа

"Вчера я сказала мужу, что хотела бы заняться сексом с кем-то ещё", — призналась секс-коуч в "Телеграме". Как и следовало ожидать, муж пришёл в ярость. Пара рассталась, и женщина съехала на другую квартиру. Однако, так просто история не кончилась. Рустам стал приезжать к бывшей жене, угрожая ей.

"Он приходит каждую ночь и долбит мне в дверь", — жаловалась девушка в сторис. При этом Александар упоминала, что в трудную минуту ей оказывает поддержку и помощь некий "наставник".