"После прививки - ни-ни!": саратовские врачи рекомендуют после вакцинации воздержаться от секса

990
3
1
Про то, что до и после прививки от коронавируса нельзя употреблять спиртное, знают многие. А вот про секс - это что-то новенькое!
Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер не рекомендует после прививки занятия спортом и сексом. И то, и другое - довольно энергозатратные мероприятия, а после вакцинации человеку надо отказаться от повышенных нагрузок. Об этом он сообщил на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области.
А вот доктор Мясников с этим мнением категорически не согласен. В своем Телеграм-канале он обрушился с критикой на саратовского чиновника, заявив, что каких только абсурдных сентенций не выдвигается, когда речь заходит о коронавирусе и вакцинации.
Кстати, министр здравоохранения Саратовской области, комментируя слова своего подчиненного, заметил, что можно все, но надо быть осторожными.
Вот такие две разные точки зрения от министра и его зама
Источник:
Ссылки по теме:
- Китайцы согласились вакцинировать американских дипломатов только после анального мазка на COVID-19
- В США от COVID-19 сначала привьют цветное население, а уж после - всех остальных
- Первый российский регион ввел обязательную вакцинацию от коронавируса
- Три медика, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
- "Спутник" пока не прокатит
15
Понравилось15
Новости партнёров
Нате и успокойтесь, задроты. Хотя, вам то чего бояться, всё равно никто не даёт.
-А можно в задницу?
-Можно, но после укола
Ходьба по лестнице сжигает до 450 Ккал/час.
Путём нехитрых подсчётов можно определить, что подъём на 5-й этаж более энергозатратен, чем секс.
Но замминистра не отговаривает дителей 5-х этажей вакцинироваться. Ну или не ходить домой после вакцинации. )
«саратовские врачи рекомендуют»!
А на самом деле и не врачи вовсе, и не во множественном числе!
Кстати, заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, 38 лет от роду, по специальности педиатр.
Как Вы отнесетесь к тому, если проктолог будет лечить Вам зубы?
Я упомянул проктолога, а не гинеколога!