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"После прививки - ни-ни!": саратовские врачи рекомендуют после вакцинации воздержаться от секса

"После прививки - ни-ни!": саратовские врачи рекомендуют после вакцинации воздержаться от секса (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 12:22
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: COVID-19   Вакцинация   Прививка   воздержание   коронавирус   секс   
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Про то, что до и после прививки от коронавируса нельзя употреблять спиртное, знают многие. А вот про секс - это что-то новенькое!

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Метки: COVID-19   Вакцинация   Прививка   воздержание   коронавирус   секс   
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29  комментариев
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114
детектор пса 57 минут назад
Сказали бы наоборот, что от СпутникаV потенция у мужчин и либидо у женщин повышаются в разы! Вот тогда 100% кинулись бы колоться.
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1k
Григорий Бабкин 7 минут назад
https://www.vesti.ru/article/2586044https://www.vesti.ru/article/2586044
Нате и успокойтесь, задроты. Хотя, вам то чего бояться, всё равно никто не даёт.
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11k
Artem 9 минут назад
-Оголите плечо, сейчас сделаю вам укол!
-А можно в задницу?
-Можно, но после укола
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2k
Ivan 10 минут назад
А вздрочнуть без отдышки?
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588
Evgeniy 49 минут назад
Спросите этого замминиста откуда такие данные- либо ничего не скажет, либо скажет что-то типа "баба Клава- уборщица в курилке утром кому-то по мобильнику это говорила."
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14k
vikklu 50 минут назад
Как правило, не заниматься сексом рекомендует тот врач, у которого уже не стоит. Или та врач, на которую уже ни у кого не встанет.
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2k
VPJ Час назад
Подождите, подождите!!!! Это, что в Саратове прививки колют в член и во влагалище (уважая мнение педиков) и в анус!!!!! Или в Саратове плечми е...уться. Понята теперь старая песня "Огней, так много золотых, на улицах САратова, парней так много привииииитыых, а я люблю женатого!!!!))))
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2k
Александр Едигаров Час назад
Министру здравоохранения не помешало бы своим здоровьем заняться))
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4k
Борис Карабанов Час назад
Вот брякнут, такие "врачи" какую-нибудь собственную глупость, а потом удивляемся откуда антипрививочники берутся. Кстати, относительно алкоголя тоже сильно (совсем сильно) преувеличено. Друг проверял коньяком и пивом. :)
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−6
Хабиби Час назад
ребята!!! не забываем носить масочки, вакцинироваться, голосовать за Единую Россию
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255
Александр Час назад
А ещё нельзя ходить в церковь ,чистить зубы , кушать белый хлеб и ругать власть .
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1k
sedoisever Час назад
Ученые из Университета Миннесоты (США) в далеком 1984-м замеряли показатели организма десяти взрослых мужчин перед и сразу после близости с партнершами. Оказалось, что за шестиминутный половой акт расходуется около 21 килокалории. Примерно столько же сгорает при довольно низкой спортивной нагрузке.
Ходьба по лестнице сжигает до 450 Ккал/час.
Путём нехитрых подсчётов можно определить, что подъём на 5-й этаж более энергозатратен, чем секс.
Но замминистра не отговаривает дителей 5-х этажей вакцинироваться. Ну или не ходить домой после вакцинации. )
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55k
pynh Час назад
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1k
Татьяна Юсова Час назад
Но как всегда убил заголовок!
«саратовские врачи рекомендуют»!
А на самом деле и не врачи вовсе, и не во множественном числе!
Кстати, заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер, 38 лет от роду, по специальности педиатр.
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15k
Maks Es Час назад
А откуда умных во власти найти, если туда только верных набирают?
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1k
Татьяна Юсова Час назад
Один сморозил глупость, другой назвал его дебилом, что тут обсуждать? Уже обсудили!
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