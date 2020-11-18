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Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась безнаказанной

Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась безнаказанной (4 фото)

Автор:
18 ноября 2020 12:15
Сообщество : Истории
Метки: дети   интересное   отношения   секс   ученик   ученики   учительница   фото   
4503
4

24-летняя учительница несколько раз переспала с 14-летним школьником, присылала ему откровенные фотографии и даже заявлялась к нему домой в то время, когда там была мать мальчика. Обеспокоенная родительница обратилась в полицию, однако учительницу (у которой двое детей) в тюрьму так и не посадили.

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Метки: дети   интересное   отношения   секс   ученик   ученики   учительница   фото   
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45  комментариев
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5k
Dima Час назад
"Мать школьника осталась недовольна" - а мнение школьника, кто нибудь спрашивал?
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3k
alex 6 минут назад
нормальная
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8k
Голос Вселенной 8 минут назад
Так сказать......

Ссылка youtu.be
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2k
Georgy Aleksandrov 10 минут назад
вот бы меня такая учительница соблазнила))
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0
Сергей Козлов 13 минут назад
наградит надо
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8k
Vlad 21 минуту назад
приходила домой, занималась индивидуально, подтягивала ученика... боже, ну почему в мое время не было индивидуальных занятий и таких учителей.
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1k
Anubis17 Полчаса назад
Теперь представьте, что учитель мужчина и ученица 14 лет. Так же условно дадут срок? А вообще эти малолеткам за бугром слишком везёт;)
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766
Павел Астахов Полчаса назад
Пацану повезло. В чем проблема?!
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879
Инквизитор РФ 38 минут назад
На его месте долен был быть я
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58k
Доктор Джонс Инквизитор РФ 18 минут назад
Тебе тоже 14 годиков, юный Торквемада?
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8k
Евгений 39 минут назад
Мать дол.оё.ина!!!
Парню кайф, училке кайф, х.ли лезть, пусть шпилят я в удовольствие!!!
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14k
Александр Евгений 18 минут назад
Ага, училка принесет очередного ребенка, этой "дол.оё.ине" и вот тогда кайфа всем хватит.
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
Красивая баба. Устроила практику сексуального образования пацану, а ее за это еще и посадить хотят. Где справедливость?
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2k
Дарвин и аморальная премия 45 минут назад
Если бы я в 14 лет трахнул бы такую училку-я бы стал героем школы,а одноклассники обоср-ались бы от зависти
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439
Виталий Дарвин и аморальная премия 37 минут назад
Они бы от завести сдали бы училку и тебя. Училка бы получила срок или штраф и увольнение, а ты ремня от родителей.
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359k
Алексей Виталий 21 минуту назад
ради такого и ремня не жалко отхватить
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14k
Dr.CrAzY 50 минут назад
Мамашка пацану весь кайф обломила...
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19k
Ратибор 55 минут назад
Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась безнаказанной
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326
Андрей 58 минут назад
Вдувабельная. Пацан молодец, не растерялся и зажарил. Красава, всё правильно сделал!
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5k
Ivan 59 минут назад
Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась безнаказанной
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16k
Ватаку Накомоде Час назад
Во всех этих делах я не понимаю одного - а кто пострадал то, если все было добровольно? Наказывать надо тогда, когда есть жертва, а тут оба участника «преступления» осталось довольны.
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1k
Михаил Ватаку Накомоде 56 минут назад
Мать пострадала.
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3k
Дмитрий Григорьев Час назад
Бедный парень, какой стресс, какое ужасное испытание для везучего засранца... А все мои училки внешне были похожи на знаменитую украинскую судью Аллу Бандуру...
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359
LinkLine Дмитрий Григорьев 20 минут назад
вот наверное у тебя быль фантазии для уединения.. бандура)))
вот наверное у тебя быль фантазии для уединения.. бандура)))
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6k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась безнаказанной
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6k
Вася Час назад
там эта.. ну знакомый короче насчёт фото интересуется..
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20k
Vazari Вася Час назад
На, передай знакомому.
На, передай знакомому.
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6k
Вася Vazari 59 минут назад
мда.. три дзюбалайка из десяти..
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20k
Vazari Вася Полчаса назад
для 14-летнего вообще Агонь!
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77
Евгений Иванов Час назад
А у нас таких учительниц не было ... (((
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