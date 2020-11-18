Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась безнаказанной

24-летняя учительница несколько раз переспала с 14-летним школьником, присылала ему откровенные фотографии и даже заявлялась к нему домой в то время, когда там была мать мальчика. Обеспокоенная родительница обратилась в полицию, однако учительницу (у которой двое детей) в тюрьму так и не посадили.