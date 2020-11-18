Учительница, соблазнившая 14-летнего ученика, осталась безнаказанной

24-летняя учительница несколько раз переспала с 14-летним школьником, присылала ему откровенные фотографии и даже заявлялась к нему домой в то время, когда там была мать мальчика. Обеспокоенная родительница обратилась в полицию, однако учительницу (у которой двое детей) в тюрьму так и не посадили.
24-летняя Аллисса Густафсон мать двоих детей и работает помощником преподавателя в школе для детей с эмоциональными и поведенческими проблемами в Иллинойсе, США. Она несколько раз приходила домой к своему 14-летнему ученику, и позже выяснилось, что Аллисса вступала с ним в интимную связь. Мама мальчика сначала думала, что сына навещает одноклассница.
Учительница присылала школьнику интимные фотографии, вела с ним откровенную переписку в "Снэпчате" и "Фейсбуке". Мать мальчика обратилась в полицию, когда нашла переписки в телефоне сына. Похоже, учительница хотела скрыть их связь и просила мальчика избавиться от "улик", сообщает The Sun.
Аллиссу Густафсон приговорили к четырём годам условно, а имя любвеобильной учительницы навсегда будет внесено в реестр сексуальных преступников. Прокурор настаивал на более жестком наказании - от четырёх до пятнадцати лет в тюрьме.
Мать школьника оказалась недовольна вынесенным приговором и намерена его оспаривать.
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Парню кайф, училке кайф, х.ли лезть, пусть шпилят я в удовольствие!!!