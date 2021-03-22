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Осторожно! Секс!: самые распространённые психологические травмы из-за близости

Осторожно! Секс!: самые распространённые психологические травмы из-за близости (7 фото)

Автор:
22 марта 2021 17:54
Сообщество : Голая правда
Метки: голая правда   интересное   отношения   секс   сексология   срах   фото   юлизость   
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7

Получить физическую травму во время секса довольно легко и в большинстве случаев её легко вылечить, сходив к врачу. С психологическими травмами всё намного сложнее, их не вылечишь таблеткой или мазью, иногда человек даже не догадывается о них.

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Метки: голая правда   интересное   отношения   секс   сексология   срах   фото   юлизость   
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insaider 52 минуты назад
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turyst 19 минут назад
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просто Дмитрий Полчаса назад
А у моей.. совершенно по другой причине
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