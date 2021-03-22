Самым распространённым нарушением является страх боли. Не тот страх боли, который бывает при порезе ножом или ударе мизинцем о тумбочку. Чаще всего этот страх испытывают женщины, так как первый сексуальный опыт может быть болезненный. В этом случае девушке стоит поговорить об этом со старшими и изучить физиологию. Так же к боязни боли во время секса может привести неудачный опыт БДСМ-секса или насилие.

— Например, партнёр решил попробовать во время секса какие-то БДСМ-техники, но предварительно об этом не было договорённости. В таком случае причинение боли может стать шоковой травмой. Если это не обсудить после интима и не сказать честно: "Мне сейчас было неприятно, давай больше не будем такое практиковать", — то в дальнейшем может снизиться влечение к партнёру, а это приведёт к ссорам и проблемам в отношениях, — рассказала психотерапевт Анна Таипова в беседе с Life.