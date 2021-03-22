Получить физическую травму во время секса довольно легко и в большинстве случаев её легко вылечить, сходив к врачу. С психологическими травмами всё намного сложнее, их не вылечишь таблеткой или мазью, иногда человек даже не догадывается о них.
Любое случайное слово, неуместный смех или неловкое движение может травмировать психику. Чаще всего психологическую травму можно получить вовремя первого сексуального опыта.
Самым распространённым нарушением является страх боли. Не тот страх боли, который бывает при порезе ножом или ударе мизинцем о тумбочку. Чаще всего этот страх испытывают женщины, так как первый сексуальный опыт может быть болезненный. В этом случае девушке стоит поговорить об этом со старшими и изучить физиологию. Так же к боязни боли во время секса может привести неудачный опыт БДСМ-секса или насилие.
— Например, партнёр решил попробовать во время секса какие-то БДСМ-техники, но предварительно об этом не было договорённости. В таком случае причинение боли может стать шоковой травмой. Если это не обсудить после интима и не сказать честно: "Мне сейчас было неприятно, давай больше не будем такое практиковать", — то в дальнейшем может снизиться влечение к партнёру, а это приведёт к ссорам и проблемам в отношениях, — рассказала психотерапевт Анна Таипова в беседе с Life.
Любое действие совершённое против воли человека является насилием. Существует психологическое насилие, физическое и даже финансовое. Люди, пережившие насилие, редко могут после испытывать искреннее желание заняться сексом.
— Если у мужчины или женщины был травмирующий опыт, связанный с насилием в детстве, то в этом случае всё ещё сложнее. И без помощи специалиста проблему не решить. Поскольку интимный контакт в юном возрасте, как правило, случается без согласия ребёнка, в жёсткой форме и очень болезненно, нет ничего удивительного в том, что после пережитого человек не хочет секса, когда вырастает, — говорит психолог Юлия Гальцева.
Пожалуй, самая распространённая проблема в современном обществе - это неуверенность в себе. Отказ от секса, измены, оскорбление, давление, абьюз - всё это приводит к тому, что человек со временем перестаёт в себя верить. Отсюда зажатость и неумение расслабиться во время секса.
— Зачастую неуверенные в себе люди очень стараются в постели. И не заботятся о своём удовольствии. Это и самому процессу мешает, и загоняет партнёра в неудобную ситуацию, ведь он тоже хочет, чтобы всем было хорошо, — говорит Юлия Гальцева.
И вот мы плавно подходим к бодипозитиву. Да-да, именно к нему. Но тут речь пойдёт не про феминисток, а про внешность. Чаще всего этой проблемой страдают женщины, которые пытаются угнаться за стандартами красоты и мужчины, подвергшиеся критике.
"Ты толстая", "некрасивая", "у тебя маленький", "мой бывший мог лучше". Любая из этих фраз способна глубоко ранить человека, даже если она брошена случайно.
Из-за критики, осуждения и унижение снижается не только либидо, но и вообще любовь к себе. Психологи советуют честный разговор, в котором уязвлённый человек может рассказать, что именно его задело и почему из-за этого возникают проблемы. Если разговор невозможен, то просто перестаньте обращать внимание на чужие комментарии.
Расстройство сексуального поведения - отдельная тема в психологии. Беспорядочные половые связи, асексуальность, разного рода филии - всё это огромный раздел сексологии, которым занимаются специалисты.
Беспорядочные половые связи могут говорить о том, что человек пытается самоутвердиться в себе, не смог забыть болезненный отказ или был свидетелем того,как кто-то из его родителей активно пытался наладить свою личную жизнь.
Асексуальность — это сбой в организме, который мог быть спровоцирован детскими травмами или нарушениями в эндокринной системе.
Секс, влечение и желание заложено в нас самой природой. При нарушении в организме или психике настройки сбиваются и частенько это может отразиться на либидо. Если вы считаете, что у вас есть проблема - не высиживайте её, а обращаетесь к специалисту. Такие "болячки" сами не проходят, это не простуда.
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