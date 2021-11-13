20 век в цвете. СССР 1971 г. Наша страна полвека назад

Кто тогда мог подумать, что СССР экономически не потянет это чудо и Ту-144 навсегда останется символом несбывшихся надежд? Тупиковой ветвью технического прогресса.



Тем не менее, гражданская авиация в нашей стране в то время была "на взлёте", летали на своих и помыслить не могли, что будет у нас твориться в этой сфере спустя полвека!