20 век в цвете. СССР 1971 г. Наша страна полвека назад

Посмотрим, какой была наша страна ровно полвека назад, в 1971 году. Прекрасное время — ещё не "Застой", а впереди спокойные и благополучные 70е. Как говорится, живи и радуйся!
Брежнев был ещё бодр, полон сил, но старался не напрягать страну очередными кампаниями и всякими сомнительными инициативами.
Любимый снимок Леонида Ильича, сделанный в Крыму в августе 1971 года ("Я здесь как Ален Делон", говорил), фотохроника ТАСС:
СССР продолжал уверенно развиваться как экономически, так и технологически, хотя самые громкие и знаковые прорывы остались уже в 1960-х.
Кто тогда мог подумать, что СССР экономически не потянет это чудо и Ту-144 навсегда останется символом несбывшихся надежд? Тупиковой ветвью технического прогресса.
Тем не менее, гражданская авиация в нашей стране в то время была "на взлёте", летали на своих и помыслить не могли, что будет у нас твориться в этой сфере спустя полвека!
Конечно, главной сферой приложения высоких советских технологий оставался ВПК.
Поэтому каждый военный парад на Красной площади был также выставкой достижений народного хозяйства.
аз уж затронули военную тему, вспомним, что в 1971 г. ещё был в добром здавии самый знаменитый советский полководец.
Четырежды Герой Советского Союза, Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков с супругой Галиной Александровной. Лев Иванов, РИА Новости, 1971:
Едва ли не главными событиями советской жизни тех времен был выход кинолент, которые становились "культовыми".
Гомиашвили и Воробьева в фильме "Двенадцать стульев", который стал лидером советского кинопроката в 1971 году — 39,3 миллиона зрителей:
13 декабря 1971 г. в московском кинотеатре «Россия» состоялась премьера кинокомедии режиссёра Александра Серого «Джентльмены удачи»:
Всё ярче загоралась звезда актёра Олега Янковского (1944-2009).
Жанр телешоу тогда не был столь популярен, как сейчас, но работники советского "голубого экрана" старались осваивать эту область.
Вопреки некоторым стереотипам, жизнь простых людей в СССР тогда вовсе не была "серой", особенно на фоне беспросветной серости и безнадёги современной РФ.
Простых житейских радостей хватало на любой вкус.
Конечно, поехать в дальние страны поехать могли лишь немногие, зато сам Союз открывал безграничные просторы для путешествий! Курорты теплого моря, живописные горы, старинные европейские города и замки, первоклассные картинные галереи и музеи, уникальные природные заповедники, восточная экзотика и ещё много всяких чудес были доступны даже простому работяге, было бы желание отправиться в путь!
Сейчас люди предпочитают купаться в основном на курортах, а полвека назад для этого использовали любой водоём.
Важной частью советской индустрии развлечений были парковые аттракционы, которые можно было найти даже в райцентрах.
СССР начала 1970-х - самая читающая страна в мире.
Советское образование - тоже лучшее в мире!
С материальной пищей всё тоже было в порядке, хоть и был в чём-то дефицит, но полки далеко не пустовали.
И с тем чтобы выпить тогда никаких проблем не наблюдалось. Было на любой вкус.
Несмотря на отрицание "западного образа жизни" СССР старался последовательно копировать Запад в том, что касалось материально-бытовой области и культуры потребления. Вплоть до производства пепси-колы, жвачки и джинсов при позднем Брежневе.
При виде подобных фото (пусть и постановочных) становится понятно, почему в маоистском Китае начала 70-х не видели особенной разницы между СССР и буржуазным Западом.
Высокая мода в СССР, переживавшая расцвет с середины 60-х, также старалась быть в западных трендах.
Демонстрация ансамбля, состоящего из брюк типа Гольф и пелерины. 1971 г. Фотохроника ТАСС П.Федотов:
Да и обычная публика в СССР одевалась тогда довольно стильно и ярко, никто серой мешковины не носил.
Чтобы советские люди жили "не хуже, чем на Западе", заботливые партия и правительство купили в Италии автозавод и поставили в 1970 г. на конвейер массовый народный автомобиль - лицензионный "Фиат".
Это сейчас "копейка" воспринимается как один из символов советского прошлого, а в начале 1970-х это был сияющий символ западного дизайна и комфорта, пришедшего в СССР!
Это был автомобиль "советской мечты"!
А для самых главных людей страны лучшие советские конструкторы создали автомобиль "американской мечты".
Даже исконно советские автомобили (которые широко шли на экспорт!) рекламировались в типичной западной манере, с использованием девушек-моделей.
В области архитектуры и градостроительства СССР разделял общие с Западом идеалы модернизма и интернационального стиля.
Попытка "американизировать" облик Москвы привела к появлению в её центре "вставной челюсти" проспекта Калинина.
Хотя это был проект 1960-х, в начале 70-х это всё ещё воспринималось как образец ультрасовременной архитектуре и бесконечно тиражировалось фотографи в качестве "нового лица советской столицы".
А в потрепанном очередным землетрясением Ташкенте и вовсе решили построить нечно вроде советского аналога города Бразилиа!
Но в погоне за ультрамодернизмом в Средней Азии не забывали и о "корнях". Именно в 1971 г. началася проект восстановления грандиозной тамерлановской мечети Биби-Ханым в Самарканде, который смогут в итоге завершить только турецкие строители уже в 1990
Закончился 1971 год вполне тихо и благополучно, на позитиве. Наверное, из всех представленных фотографий дух и собирательный образ того времени лучше всего воплощает последняя.
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общепит тут, конечно, ни при чём, это какая-нибудь столовая или комната отдыха на каком-нибудь заводе, где работяги перекусывают.
а общепит - это предприятии общественность питания. кафе, к примеру, или столовая "на улице", не принадлежавшая заводу.
Еще в фильме Мимино , где самолет в Тбилиси стоит -он как грузовик тогда работал, а пассажиров начал возить чуть позже.
После посадки через форточку кабины экипажа покинули самолёт второй пилот В. Д. Попов, командир экипажа Э. В. Елян и штурман В. В. Вязигин. Находившиеся в салоне инженеры В. М. Кулеш, В. А. Исаев, В. Н. Столповский покинули самолёт через переднюю входную дверь. Бортинженеры О. А. Николаев и В. Л. Венедиктов оказались зажатыми на рабочем месте деформировавшимися при посадке конструкциями и погибли.
31 июля 1980 года во время очередного испытательного полёта у Ту-144Д (№ 77113), вылетевшего с аэродрома «Раменское», на сверхзвуковом режиме на высоте 16 тыс. метров произошло разрушение одного из двигателей. Экипаж с большим трудом смог взять ситуацию под контроль, вывести самолёт из пикирования и успешно посадил его. Двигатели Ту-144Д отправили на доработку.
В конце 1981 года самолёт уже должен был начать коммерческую эксплуатацию, летая из Москвы в Красноярск. Однако во время очередной гонки двигателей на борту произошёл пожар. Экипаж экстренно покинул самолёт через аварийные выходы на крыло. Полёты были вновь отложены.
Коммерческая карьера Ту-144 была недолгой. До момента прекращения регулярной эксплуатации с пассажирами 23 мая 1978 года экипажи Аэрофлота на Ту-144 выполнили 55 рейсов, перевезя 3284 пассажира. 1 июня 1978 года, всего через семь месяцев после начала коммерческой эксплуатации, «Аэрофлот» прекратил сверхзвуковые пассажирские рейсы. Непосредственным поводом для прекращения пассажирских полётов послужила катастрофа опытного экземпляра Ту-144Д, произошедшая неделей ранее. Более основательной причиной отказа от пассажирской эксплуатации называется нерентабельность. Доходы от продажи билетов не покрывали даже незначительной части эксплуатационных расходов, вызванных высоким удельным расходом топлива в крейсерском режиме и очень сложным техническим обслуживанием этих самолётов. Значительное повышение стоимости билетов в СССР, где не было класса богатых людей (в отличие от западных потребителей «Конкорда»), не имело перспективы. Кроме того, малая дальность полёта первых модификаций (3 4 тыс. км), которую могли позволить двигатели НК-144А, и меньшая, чем у «Конкорда», дальность с новыми двигателями РД-36-51А (5 тыс. км) также ограничивали или усложняли и удорожали (при промежуточных посадках) возможности пассажирской эксплуатации как в стране, так и за её пределами на длинных межконтинентальных и трансконтинентальных маршрутах, где целевое сокращение времени полёта особенно ощутимо при сверхзвуковой скорости.
А шо - не так?
Ну так и тогда было все не так: бумага и пропаганды это один мир а реалии и живые люди - второй.