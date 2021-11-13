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20 век в цвете. СССР 1971 г. Наша страна полвека назад

20 век в цвете. СССР 1971 г. Наша страна полвека назад (32 фото)

Автор:
13 ноября 2021 23:18
Метки: 1971 год   СССР   история   
564
32

Посмотрим, какой была наша страна ровно полвека назад, в 1971 году. Прекрасное время — ещё не "Застой", а впереди спокойные и благополучные 70е. Как говорится, живи и радуйся!
Брежнев был ещё бодр, полон сил, но старался не напрягать страну очередными кампаниями и всякими сомнительными инициативами.

СССР продолжал уверенно развиваться как экономически, так и технологически, хотя самые громкие и знаковые прорывы остались уже в 1960-х.

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Кто тогда мог подумать, что СССР экономически не потянет это чудо и Ту-144 навсегда останется символом несбывшихся надежд? Тупиковой ветвью технического прогресса.

Тем не менее, гражданская авиация в нашей стране в то время была "на взлёте", летали на своих и помыслить не могли, что будет у нас твориться в этой сфере спустя полвека!


Конечно, главной сферой приложения высоких советских технологий оставался ВПК.
Поэтому каждый военный парад на Красной площади был также выставкой достижений народного хозяйства.

аз уж затронули военную тему, вспомним, что в 1971 г. ещё был в добром здавии самый знаменитый советский полководец.

Едва ли не главными событиями советской жизни тех времен был выход кинолент, которые становились "культовыми".

Всё ярче загоралась звезда актёра Олега Янковского (1944-2009).

Жанр телешоу тогда не был столь популярен, как сейчас, но работники советского "голубого экрана" старались осваивать эту область.

Вопреки некоторым стереотипам, жизнь простых людей в СССР тогда вовсе не была "серой", особенно на фоне беспросветной серости и безнадёги современной РФ.
Простых житейских радостей хватало на любой вкус.
Конечно, поехать в дальние страны поехать могли лишь немногие, зато сам Союз открывал безграничные просторы для путешествий! Курорты теплого моря, живописные горы, старинные европейские города и замки, первоклассные картинные галереи и музеи, уникальные природные заповедники, восточная экзотика и ещё много всяких чудес были доступны даже простому работяге, было бы желание отправиться в путь!

Сейчас люди предпочитают купаться в основном на курортах, а полвека назад для этого использовали любой водоём.

Важной частью советской индустрии развлечений были парковые аттракционы, которые можно было найти даже в райцентрах.

СССР начала 1970-х - самая читающая страна в мире.

Советское образование - тоже лучшее в мире!

С материальной пищей всё тоже было в порядке, хоть и был в чём-то дефицит, но полки далеко не пустовали.

И с тем чтобы выпить тогда никаких проблем не наблюдалось. Было на любой вкус.

Несмотря на отрицание "западного образа жизни" СССР старался последовательно копировать Запад в том, что касалось материально-бытовой области и культуры потребления. Вплоть до производства пепси-колы, жвачки и джинсов при позднем Брежневе.

При виде подобных фото (пусть и постановочных) становится понятно, почему в маоистском Китае начала 70-х не видели особенной разницы между СССР и буржуазным Западом.

Высокая мода в СССР, переживавшая расцвет с середины 60-х, также старалась быть в западных трендах.

Да и обычная публика в СССР одевалась тогда довольно стильно и ярко, никто серой мешковины не носил.

Чтобы советские люди жили "не хуже, чем на Западе", заботливые партия и правительство купили в Италии автозавод и поставили в 1970 г. на конвейер массовый народный автомобиль  - лицензионный "Фиат".

Это сейчас "копейка" воспринимается как один из символов советского прошлого, а в начале 1970-х это был сияющий символ западного дизайна и комфорта, пришедшего в СССР!

Это был автомобиль "советской мечты"!
А для самых главных людей страны лучшие советские конструкторы создали автомобиль "американской мечты".

Даже исконно советские автомобили (которые широко шли на экспорт!) рекламировались в типичной западной манере, с использованием девушек-моделей.

В области архитектуры и градостроительства СССР разделял общие с Западом идеалы модернизма и интернационального стиля.
Попытка "американизировать" облик Москвы привела к появлению в её центре "вставной челюсти" проспекта Калинина.
Хотя это был проект 1960-х, в начале 70-х это всё ещё воспринималось как образец ультрасовременной архитектуре и бесконечно тиражировалось фотографи в качестве "нового лица советской столицы".

А в потрепанном очередным землетрясением Ташкенте и вовсе решили построить нечно вроде советского аналога города Бразилиа!

Закончился 1971 год вполне тихо и благополучно, на позитиве. Наверное, из всех представленных фотографий дух и собирательный образ того времени лучше всего воплощает последняя.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: 1971 год   СССР   история   
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5k
schmubu 4 часа назад


общепит тут, конечно, ни при чём, это какая-нибудь столовая или комната отдыха на каком-нибудь заводе, где работяги перекусывают.
а общепит - это предприятии общественность питания. кафе, к примеру, или столовая "на улице", не принадлежавшая заводу.
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12k
Bill 4 часа назад
Поправочка. СССР спокойно потянул экономически это чудо, Ту-144. Проект пришлось закрыть после аварии на авиасалоне. Его конкурент, Конкорд, тоже закрыли после аварии.
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48k
noName 4 часа назад
...чистенько,аккуратненько...жвачки да джинсов не хватало,ну теперь то все в изобилии...
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1k
Палыч 4 часа назад
Леонид и Вера Брежневы, Сочи 1979г.
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4k
VL 4 часа назад
Фото и так сами за себя говорят, можно было и без дураЦких комментов аффтара обойтись.
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648
Рафаэль 4 часа назад
Моя дочка поверить не может что все предприятия заводы фабрики параходы принадлежали когда то народу...
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Димон

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