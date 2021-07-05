Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году

В районе Сталинграда страны Оси сосредоточили большое количество военной техники и живой силы:

Группу армий "Дон"

Группу армий "В"

Шестую армию

Четвёртую танковую армию

Четвёртый воздушный флот

Вторую венгерскую армию

Третью румынскую армию

Четвёртую румынскую армию

Восьмую итальянскую армию

396-й хорватский пехотный полк

В случае успеха эта группировка войск обескровила бы РККА, оставив фронт без топлива. Если бы Красная армия не удержала бы Сталинград, поражение было бы неминуемым.

Да, Красная армия одержала победу в продолжительной Сталинградской битве, перехватив инициативу. Но только в ходе этой операции СССР потерял более миллиона человек убитыми.

Снизить боевые потери помогло бы открытие второго фронта в Западной Европе.

И ещё ранней осенью был разработан план по высадке крупного британо-американского десанта через Ла-Манш.

Операция по высадке в Северной Франции была представлен военным командованием под названием "Кувалда".

По этому плану осенью 1942 года при поддержке авиации флоты США и Британии планировали осуществить вторжение через пролив.

План прорабатывался военным командованием США ещё с декабря 1941 года. В марте 1942 года президент США Франклин Рузвельт написал письмо Уинстону Черчиллю:

"Меня все больше и больше интересует создание этим летом нового фронта на европейском континенте, конечно, для авиации и налетов. С точки зрения доставки и снабжения нам намного легче участвовать, поскольку максимальное расстояние составляет около трех тысяч миль. И хотя потери, несомненно, будут большими, такие потери будут компенсированы, по крайней мере, равными потерями немцев и принуждением немцев отвести крупные силы всех видов с русского фронта".

Рузвельт переживал, что СССР под мощным натиском германских, итальянских, румынски, венгерских, хорватских войск и батальонов, сформированных в Нидерландах, Бельгии, Франции, Дании, Прибалтике, Словакии, Болгарии может пасть.

8 апреля генерал Джордж Маршалл и Гарри Хопкинс прибыли в Британию, чтобы представить проекты по введению войск во Францию. Одним из таких планов стала операция "Кувалда".

К 1942 году США на осуществление десанта во Францию могли выделить всего три дивизии. США предложили осуществить вторжение в основном за счёт сил британского флота и авиации. По этому плану предполагалось захватить порты Брест или Шербур и удерживать их вплоть до 1943 года.