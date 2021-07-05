Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году

Объединённые войска Британии и США совершили высадку в Нормандии в 1944 году. Но президент США настаивал на высадке войск во Франции ещё в 1942 году. Так что же пошло не так?
Ситуация на фронте
К 1942 году Германия на Восточном фронте проводила наступательные операции, собрав большие силы на южном направлении. Германское командование сосредоточилось на том, чтобы отрезать СССР от кавказской нефти и перекрыть доступ СССР к Трансиранскому маршруту.
Трансиранский маршрут — один из маршрутов доставки грузов преимущественно военного назначения в рамках ленд-лиза.
В районе Сталинграда страны Оси сосредоточили большое количество военной техники и живой силы:
- Группу армий "Дон"
- Группу армий "В"
- Шестую армию
- Четвёртую танковую армию
- Четвёртый воздушный флот
- Вторую венгерскую армию
- Третью румынскую армию
- Четвёртую румынскую армию
- Восьмую итальянскую армию
- 396-й хорватский пехотный полк
В случае успеха эта группировка войск обескровила бы РККА, оставив фронт без топлива. Если бы Красная армия не удержала бы Сталинград, поражение было бы неминуемым.
Да, Красная армия одержала победу в продолжительной Сталинградской битве, перехватив инициативу. Но только в ходе этой операции СССР потерял более миллиона человек убитыми.
Снизить боевые потери помогло бы открытие второго фронта в Западной Европе.
И ещё ранней осенью был разработан план по высадке крупного британо-американского десанта через Ла-Манш.
Операция по высадке в Северной Франции была представлен военным командованием под названием "Кувалда".
По этому плану осенью 1942 года при поддержке авиации флоты США и Британии планировали осуществить вторжение через пролив.
План прорабатывался военным командованием США ещё с декабря 1941 года. В марте 1942 года президент США Франклин Рузвельт написал письмо Уинстону Черчиллю:
"Меня все больше и больше интересует создание этим летом нового фронта на европейском континенте, конечно, для авиации и налетов. С точки зрения доставки и снабжения нам намного легче участвовать, поскольку максимальное расстояние составляет около трех тысяч миль. И хотя потери, несомненно, будут большими, такие потери будут компенсированы, по крайней мере, равными потерями немцев и принуждением немцев отвести крупные силы всех видов с русского фронта".
Рузвельт переживал, что СССР под мощным натиском германских, итальянских, румынски, венгерских, хорватских войск и батальонов, сформированных в Нидерландах, Бельгии, Франции, Дании, Прибалтике, Словакии, Болгарии может пасть.
8 апреля генерал Джордж Маршалл и Гарри Хопкинс прибыли в Британию, чтобы представить проекты по введению войск во Францию. Одним из таких планов стала операция "Кувалда".
К 1942 году США на осуществление десанта во Францию могли выделить всего три дивизии. США предложили осуществить вторжение в основном за счёт сил британского флота и авиации. По этому плану предполагалось захватить порты Брест или Шербур и удерживать их вплоть до 1943 года.
К тому времени Британия могла выделить максимум шесть дивизий. В то же самое время в Западной Европе у Германии было от 25 до 30 дивизий.
Превосходство Германии в живой силе и технике было подавляющем на тот момент времени.
У командования союзников не было актуальных карт местности и расположений боевых соединений и детализированных укреплений противника. Напомним, что перед высадкой в Нормандии было осуществлено более 3000 вылетов с целью создания актуальной военной карты перед наступлением.
Британское командование сомневалось, что её войскам удастся захватить порт Шербур. Был велик риск не только полной потери шести дивизий, но и полной деморализации войск из-за провальной операции.
В результате британское командование решило выбить итало-германские соединения из Северной Африки и островов Средиземноморья, далее расширяя наступление через Италию и Балканы, тогда как США были заняты на Тихоокеанском театре военных действий.
Высадка в Нормандии произошла (операция "Нептун"), но случилась лишь летом 1944 года. К тому времени Красная армия уже освобождала Польшу, Литву и восточные районы Польши.
Кстати, место высадки десанта во время битвы за "Нормандию" совпало с первоначально предложенным вариантом (район города Шербур).
Источники:
- Фотоархив Береговой охраны США, 1944 г.
- Фонды Национального управления архивов и документации США // Franklin D. Roosevelt Library (NLFDR), 4079 Albany Post Road, Hyde Park, NY, 12538-1999.
- Картографический сервис Google maps
Примечание
Изображения, использованные в статье находятся в общественном достоянии и не защищены законом об авторском праве.
Источник:
- Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев
- 18 человек, которым жизнь неожиданно подкинула приятные сюрпризы
Понравилось38
А может думали что Германия победит и потом напасть на неё и уже поделить между собой награбленное.
@Александр
Правда? Сам? Без Лендлиза, без уничтожения городов и заводов Германии, без оттягивания средств и войск на войну на море и в Африке ? ( Вы представляете, сколько можно наклепать танковых армий из одного линкора?) Без оккупации Италии в 43? (во время курской битвы) А если бы ещё Япония не закусилась бы с США и устроила бы "пёрл-владивосток" и второй фронт в декабре 41?
Я понимаю, патриотизм и здравый смысл мало совместимы, но все же постарайтесь...
Ладно, допустим они высадились.. даже в 44 году, когда СССР сломал хребет рейху надвое, когда у союзников было 10-кратное преимущество, им в Арденах таких вставили, что визг стоял на всю Европу. Они год шли из Франции до Эльбы. Если бы они высадились в 42.. Гитлер бы даже не стал войска перебрасывать. Хватило бы тех 30-40 дивизий, чтобы получить очередной Дюнкерк.