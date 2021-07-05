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Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году

Почему союзники не открыли второй фронт во Франции в 1942 году (7 фото)

Автор:
05 июля 2021 14:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Германия   СССР   британия   военные операции   вторая мировая война   история   нереализованные военные операции   сша   
1353
7

Объединённые войска Британии и США совершили высадку в Нормандии в 1944 году. Но президент США настаивал на высадке войск во Франции ещё в 1942 году. Так что же пошло не так?

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Метки: Германия   СССР   британия   военные операции   вторая мировая война   история   нереализованные военные операции   сша   
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7  комментариев
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9k
Александр 2 часа назад
Просто выжидали кто кого, а когда увидели что СССР немцев может и сами победить, решили вписаться и стать как бы тоже победителем.
А может думали что Германия победит и потом напасть на неё и уже поделить между собой награбленное.
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−49
☣️Месть печенегов☣️ Полчаса назад
Просто выжидали кто кого, а когда увидели что СССР немцев может и сами победить

@Александр

Правда? Сам? Без Лендлиза, без уничтожения городов и заводов Германии, без оттягивания средств и войск на войну на море и в Африке ? ( Вы представляете, сколько можно наклепать танковых армий из одного линкора?) Без оккупации Италии в 43? (во время курской битвы) А если бы ещё Япония не закусилась бы с США и устроила бы "пёрл-владивосток" и второй фронт в декабре 41?

Я понимаю, патриотизм и здравый смысл мало совместимы, но все же постарайтесь...
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64k
Максим Полчаса назад
НУ какая высадка в 1942. Британия за 3 года ведения войны даже мобилизацию не удосужилась провести так жестко воевала.. Когда мне рассказывают сказки про, Гитлер не мог взять острова, я ржу.. у Бритов даже на 42 год был десяток дивизий при практически полном отсутствии танков и артиллерии. Если бы было реальное желание, Гитлер бы Британию взял.. но зачем? Там нет ресурсов, нет промышленности значимой. Да и ему четко доложили (те же Британцы, что через 2 года СССР закончит реорганизацию армии, да и 100% США выставили свои условия не трогать Англию. На захваченных территория Англии даже Бобби продолжили работу только уже на рейх а жители сдавали любого, кто был против в гестапо..

Ладно, допустим они высадились.. даже в 44 году, когда СССР сломал хребет рейху надвое, когда у союзников было 10-кратное преимущество, им в Арденах таких вставили, что визг стоял на всю Европу. Они год шли из Франции до Эльбы. Если бы они высадились в 42.. Гитлер бы даже не стал войска перебрасывать. Хватило бы тех 30-40 дивизий, чтобы получить очередной Дюнкерк.
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892
GoInDown 2 часа назад
У каждого свой шкурный интерес, как было на самом деле, никто никогда не узнает.
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52k
Нанук Паналык 2 часа назад
Очередной эксперд из 7-го "В"!
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