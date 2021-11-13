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Девушки 70-х, естественная красота которых вскружит вам голову

Девушки 70-х, естественная красота которых вскружит вам голову (16 фото)

Автор:
13 ноября 2021 23:03
Сообщество : RealFishki
Метки: 70-е   без силикона   девушки   естественность   красота   ностальгия   
646
16
Ни силикона, ни надутых губ, естественные лица, естественные тела, естественная радость и натуральное счастье. Как давно это было... Конечно и сегодня можно найти таких девчонок, но поиск скорее будет напоминать мытье золота - куча грязи, ради крупицы сокровища
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Метки: 70-е   без силикона   девушки   естественность   красота   ностальгия   
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5  комментариев
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10k
Schandmaul 3 часа назад
пятая фотка, три девки в салоне, начало-середина девяностых
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-ШУТ- 2 часа назад
у автора походу проблемы с женским полом.... не дают-с...
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Денис Ануфриев 3 часа назад
натуральненькие
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29k
Fat Lynx 3 часа назад
э-эх... были времена!
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