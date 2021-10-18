25 лет назад это было модно! Забавная женская мода из 90-х

Настоящий хит девяностых – это блестящие колготки с лайкрой. В гардеробе настоящей модницы обязательно была такая пара колгот. Лайкру носили все – и студентки, и серьезные дамы, и даже принцессы и королевы надевали такие колготки на деловые встречи.





Две большие разницы

И, конечно же, внешний вид модников в нашей стране сильно отличался от остального мира. После распада Союза экономика изменилась, многим людям пришлось стать «челноками», чтобы заработать на жизнь. В основном одежду привозили из Польши, но это были лишь подделки под вещи от мировых брендов. А еще модницам из 90-х приходилось носить одежду, которая была популярной еще в 80-х. Ведь до нас мировые тренды доходили с опозданием.





Легендарные свитера «бойз»

Свитер с надписью Team Boys (тим бойз) был настоящим хитом девяностых. Но это только в нашей стране. В то время открылись границы для свободной торговли, и к нам из Турции хлынул поток модной одежды.

Иметь такой свитер в своем гардеробе - это было очень круто. Это была, наверное, первая вещь в стиле унисекс, такой свитер носили и парни, и девчонки. А еще можно было поменяться свитерами с подружкой, чтобы сделать свой гардероб разнообразным, и не вкладываться в покупку другой вещи.