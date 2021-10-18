25 лет назад это было модно! Забавная женская мода из 90-х

Мода – отражение нашей жизни.
Помните культовый фильм «Девять с половиной недель»? Он был снят в середине 80-х. Его героиня нашла друга, который все время предлагал ей интимные эксперименты. И с каждым разом она становилась все более раскованной и смелой.
Но наряды Ким Бесинджер в этом фильме были довольно скромными. И вообще мода восьмидесятых была какой-то пуританской. И вот ведущие бренды одежды решили исправить эту ошибку. Они предложили девушкам носить юбки длиной супер-мини, открытые топы и платья-комбинации. Появился культ супермоделей, а одежда стала откровенной и сексуальной.
Супер-мини юбка
Юбки становились все короче и короче. Пока однажды их длина стала такой, что едва прикрывала ягодицы. Сидеть в них было неудобно, наклониться невозможно. Зато как это было сексапильно!
Лосины в комплекте с мини-юбкой
Но самое забавное в моде 90-х – ношение мини-юбки с лосинами. Трудно сказать, откуда появилась эта мода. Но девушкам она понравилась. И даже когда «городские» уже перестали носить такое странное сочетание одежды, «деревенские» долго считали, что это круто и надевали мини-юбку с черными лосинами.
Платье-комбинация
Платье прилегающего покроя на тонких бретельках – настоящий хит 90-х годов. После десятилетия 80-х, когда в моде была довольно скромная одежда, такое платье смотрелось очень вызывающе и сексуально. Давайте вспомним знаменитую принцессу Диану, которая тоже любила такие платья:
Сейчас, когда мода 90-х возвращается, дизайнеры опять стали создавать новые модели таких платьев. Но, похоже, что дальше подиума дело почти не идет. Девушкам больше нравится носить удобные джинсы и бесформенные футболки. Платье-комбинацию носят разве что блогеры для фотосессии, да и то скромно прикрываются вязаным кардиганом необъятных размеров.
Макияж в стиле нюд
В начале девяностых женщины устали от яркого и агрессивного макияжа, который был популярным в 80-х годах. Юные девушки стали выходить на улицу совсем не накрашенными. Косметические компании начали бить тревогу – их доходы упали!
Но менеджеры брендов быстро перестроились на новую волну, и в мире появился новый стиль – макияж в стиле нюд: тени естественных оттенков, коричневая тушь для ресниц и новая палитра губных помад. Модным стал «макияж без макияжа».
Лакированная челка
Лакированная челка, как привет из 80-х, в девяностых была все еще очень популярна. Хотя и появилось много новых и стильных стрижек. Многие девушки считали, что накрученная на плойку и залитая лаком челка – это очень круто. Даже если она стоит под углом 90 градусов.
Колготки с лайкрой
Настоящий хит девяностых – это блестящие колготки с лайкрой. В гардеробе настоящей модницы обязательно была такая пара колгот. Лайкру носили все – и студентки, и серьезные дамы, и даже принцессы и королевы надевали такие колготки на деловые встречи.
Две большие разницы
И, конечно же, внешний вид модников в нашей стране сильно отличался от остального мира. После распада Союза экономика изменилась, многим людям пришлось стать «челноками», чтобы заработать на жизнь. В основном одежду привозили из Польши, но это были лишь подделки под вещи от мировых брендов. А еще модницам из 90-х приходилось носить одежду, которая была популярной еще в 80-х. Ведь до нас мировые тренды доходили с опозданием.
Легендарные свитера «бойз»
Свитер с надписью Team Boys (тим бойз) был настоящим хитом девяностых. Но это только в нашей стране. В то время открылись границы для свободной торговли, и к нам из Турции хлынул поток модной одежды.
Иметь такой свитер в своем гардеробе - это было очень круто. Это была, наверное, первая вещь в стиле унисекс, такой свитер носили и парни, и девчонки. А еще можно было поменяться свитерами с подружкой, чтобы сделать свой гардероб разнообразным, и не вкладываться в покупку другой вещи.
И все бы хорошо, если бы не эта надпись Boys где-то на уровне живота. Но эту надпись, которая была выполнена в технике машинной вышивки, можно было благополучно удалить. И тогда свитер превращался во вполне элегантную одежду. Особенно, если подобрать к нему другие классические вещи, а не вареные джинсы.
Кстати, сейчас легендарный свитер стал винтажной вещью, и его можно приобрести на барахолке тысяч за 5-8. Или взять в аренду на несколько дней за 2-3 тысячи рублей. Зачем? Ну, например, если вам захочется шикануть на ретро-вечеринке или устроить фотосессию в стиле девяностых.
Джинсы «Мальвины»
Культовые джинсы начала девяностых – это, конечно же, знаменитые Мальвины. Большинству девушек были не по карману дорогие брендовые вещи. А дешевая альтернатива стала очень популярной – это джинсы Mawin, которые стали называть Мальвинами.
Но не все могли купить даже недорогие Мальвины. Поэтому модницы сами пытались выварить джинсу, и пришивали к такой обновке «фирменный» ярлычок.
Полиэтиленовый пакет вместо стильной сумки
В тренде были яркие пластиковые пакеты, которые дополняли образ модницы или модника из 90-х. Нам кажется – смешно, а в то время это было очень стильно и, кстати – дешево. Взял с собой пакет с красивой рекламой какого-нибудь заграничного бренда – и ты уже очень крут.
Куртка кожанка из кусочков
Кожаная куртка – мечта каждой модницы. Но далеко не каждая девушка могла себе позволить настоящую крутую кожанку. А вот куртку из кусочков купить было намного проще и дешевле. А еще многие носили сумки из кусочков кожи, которые соединены между собой швом зигзаг. Честно говоря, выглядело это по-нищенски, но в среде небогатых людей считалось шикарным.
Теплый пуховик, который не греет
Еще один хит моды 90-х – пальто из плащевки на синтепоне. Такое пальто считалось невероятно модным, но совершенно не давало тепла. Ведь ни плащевка, ни дешевый синтепон не предназначены для зимних холодов. Это сейчас мы видим потепление климата. А 30 лет назад зимы были еще довольно суровыми. Но чего не сделаешь ради моды! Приходилось терпеть холод, но зато ты выглядел современно и круто!
Мода возвращается
Мы заметили, что в последнее время мода всё как-то бегает по кругу. Оно и понятно: что еще нового можно придумать в женской одежде? За последние десятилетия дизайнеры уже перепробовали все возможные варианты юбок, брюк, свитеров и платьев.
Поэтому при создании своих новых коллекций модельеры особо не парятся. Они просто просматривают модные показы из 90-х, и на этой основе творят что-то новое. Которое на самом деле – хорошо забытое старое:
· Джинсовые комбинезоны.
· Джинсы мом.
· Платье-комбинация.
· Блестящие колготки.
· Объёмные пуховики.
· Вещи из лоскутков.
Да и рваные джинсы – тоже оттуда, из девяностых. Кто бы мог подумать, что эта тенденция так надолго закрепится в моде? Вот и американская модель Джиджи Хадид копирует стиль знаменитых супермоделей 90-х. Она носит джинсы-трубы плюс открытый топик на тонких бретельках.
Но и сейчас в моде не менее забавные вещи – например, футболка в стиле оверсайз, надетая вместе с велосипедками. Смотрится такое сочетание прикольно. И через 25 лет наши внуки будут смеяться над модой 2020-х годов.
Источник:
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И еще, куртка из кусочков кожи выглядела вот так, а не так, как на фото в посте.
У меня был с орлом.
при этом никто не может остановить аберрацию солнца, деятельность вулканов, а именно они основной источник СО2...
Все остальное - развод лохов на бабки.