Богини декольте из Instagram и их две большие проблемы

Девушке всего 22 года, но она уже является очень востребованной моделью с огромной армией подписчиков в Instagram. В комментариях к ее многочисленным фотографиям большинство людей оставляет восторженные комментарии, но кто-то и искренне сочувствует, ведь красотке приходится ежедневно носить "эту тяжесть" (речь о ее большой груди).