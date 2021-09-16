Богини декольте из Instagram и их две большие проблемы

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Перед вами пять эффектных девушек, которые не понаслышке знают, что красота требует жертв. Красочные и будоражащие фантазию фотосесии - это лишь вершина айсберга. Вы и представить не можете, какого им ежедневно "носить с собой" такой "груз".
1. Ashley Ann
Девушке всего 22 года, но она уже является очень востребованной моделью с огромной армией подписчиков в Instagram. В комментариях к ее многочисленным фотографиям большинство людей оставляет восторженные комментарии, но кто-то и искренне сочувствует, ведь красотке приходится ежедневно носить "эту тяжесть" (речь о ее большой груди).
2. Louisa Khovanski
У девушки более 1 600 000 подписчиков в Instagram, а еще она снимается в стримах, ведет страничку в Twitter и продвигает собственный канал на YouTube. Она не скрывает, что 99% ее успеха - это невероятного размера грудь.
3. Cristy Ren
Модель, блогер и просто эффектная девушка. В сети о ней известно мало, но точно одно - ее уникальные формы сделали Кристи популярной на различных платформах подписки на платный контент.
4. Евгения
Судя по информации на ее страничке, девушка проживает в Донецке и увлекается бильярдом.
5. Mary Nabokova
Девушка является профессиональной моделью, а ее страничка в Instagram насчитывает около 500 тысяч подписчиков. Кроме того, Mary выкладывает свой контент в OnlyFans.
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