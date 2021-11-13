Мммм, вкуснятина! Подборка самых сумасшедших блюд фастфуда

Каждый сталкивался в своей жизни с желанием съесть чего-то вредного из Макдональдса, или по пути домой зайти в Шаверму за углом. Фастфуд стал неотъемлемой частью нашего рациона, чему способствовали и маркетинговые компании всего мира.
Рынок очень стремительно развивался за последние 10 лет, и компании, чтобы выделиться, придумывали разные, иногда удачные, а иногда неудачные съедобные фишки для привлечения клиентов.
Пиццериям в принципе очень сложно как-то выделиться. Пицца – она и в Африке пицца, меняется только наполнение. Но Pizza Hut в 2012 году сделали пиццу с бортом из мини-чизбургеров, а ее начинка была типичной для гамбургеров. Компания сделала и куриную версию, заменив чизбургеры на куриные палочки и на сосиски.
Конечно, сочетание сладкого и соленого может быть гармоничным, как например с соленой карамелью. У мороженного с беконом было несколько поклонников, но популярность десерт не заработал.
В Японии к Хеллоуину начали готовить оригинальную картошку фри с тыквенно-шоколадной заправкой. По отзывам, на вкус напоминает пончик.
Задумка убрать из сендвича булку и заменить ее двумя кусочками фирменной корочки была встречена с энтузиазмом. Два ломтика сыра, два ломтика бекона и две курочки по краям – идеальное сочетание.
И снова отличилась Азия. Попробовать ее можно было в Японии, Сингапуре или на Филиппинах. А попробовать точно захочется, ведь это пицца, в которой тесто заменили кусочком цыпленка.
Компания решила особо не выделываться и накрыла всю пиццу чипсами фритос, а под них положили соус чили и говяжий фарш.
Компания решилась на такой эксперимент в Новой Зеландии. Шоколадные трюфели – это вкусно. Создатели посчитали, что если конфеты будут со вкусом курицы, то станут идеальным угощением ко Дню матери. Благо, получили их только несколько десятков человек благодаря лотерее.
Начинка в нем всего из двух ингредиентов – говядины и сыра. Но они сменяют друг друга девять раз, из-за чего получается высокий девятиэтажный мясной бургер.
Это уже сложно назвать тако, скорее это колбасный завтрак, покрытый яичницой и измельченным сыром, сложенный в вафлю.
Совершенно по-сумасшедшему выглядит кусок курицы между двумя… глазированными пончиками. Но это блюдо нашло своих преданных фанатов.
Пишите в комментариях, что из этого вы бы попробовали, а какие блюда кажутся вам совершенно безумными.
Источник:
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И пиццаХат, и KFC, и Доминос - имеют абсолютно другое меню и качество, по моему мнению, в других странах.
Я не часто ем фаст-фуд, но совершенно не понимаю, почему они, по моему мнению, так убоги у нас