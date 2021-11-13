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Мммм, вкуснятина! Подборка самых сумасшедших блюд фастфуда

Мммм, вкуснятина! Подборка самых сумасшедших блюд фастфуда (17 фото)

Автор:
13 ноября 2021 16:13
Сообщество : Еда
Метки: kfc   mcdonalds   бургер кинг   еда   подборка   фастфуд   
1369
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Каждый сталкивался в своей жизни с желанием съесть чего-то вредного из Макдональдса, или по пути домой зайти в Шаверму за углом. Фастфуд стал неотъемлемой частью нашего рациона, чему способствовали и маркетинговые компании всего мира.

Рынок очень стремительно развивался за последние 10 лет, и компании, чтобы выделиться, придумывали разные, иногда удачные, а иногда неудачные съедобные фишки для привлечения клиентов.

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Пиццериям в принципе очень сложно как-то выделиться. Пицца – она и в Африке пицца, меняется только наполнение. Но Pizza Hut в 2012 году сделали пиццу с бортом из мини-чизбургеров, а ее начинка была типичной для гамбургеров. Компания сделала и куриную версию, заменив чизбургеры на куриные палочки и на сосиски.

Конечно, сочетание сладкого и соленого может быть гармоничным, как например с соленой карамелью. У мороженного с беконом было несколько поклонников, но популярность десерт не заработал.

В Японии к Хеллоуину начали готовить оригинальную картошку фри с тыквенно-шоколадной заправкой. По отзывам, на вкус напоминает пончик.

Задумка убрать из сендвича булку и заменить ее двумя кусочками фирменной корочки была встречена с энтузиазмом. Два ломтика сыра, два ломтика бекона и две курочки по краям – идеальное сочетание.

И снова отличилась Азия. Попробовать ее можно было в Японии, Сингапуре или на Филиппинах. А попробовать точно захочется, ведь это пицца, в которой тесто заменили кусочком цыпленка.

Компания решила особо не выделываться и накрыла всю пиццу чипсами фритос, а под них положили соус чили и говяжий фарш.

Компания решилась на такой эксперимент в Новой Зеландии. Шоколадные трюфели – это вкусно. Создатели посчитали, что если конфеты будут со вкусом курицы, то станут идеальным угощением ко Дню матери. Благо, получили их только несколько десятков человек благодаря лотерее.

Начинка в нем всего из двух ингредиентов – говядины и сыра. Но они сменяют друг друга девять раз, из-за чего получается высокий девятиэтажный мясной бургер.

Это уже сложно назвать тако, скорее это колбасный завтрак, покрытый яичницой и измельченным сыром, сложенный в вафлю.

Совершенно по-сумасшедшему выглядит кусок курицы между двумя… глазированными пончиками. Но это блюдо нашло своих преданных фанатов.

Пишите в комментариях, что из этого вы бы попробовали, а какие блюда кажутся вам совершенно безумными.

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Метки: kfc   mcdonalds   бургер кинг   еда   подборка   фастфуд   
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6  комментариев
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33k
Опаньки 4 часа назад
вот такую я брал в аэропорту Марса-Эль_Алам, пока ждали вылета.
И пиццаХат, и KFC, и Доминос - имеют абсолютно другое меню и качество, по моему мнению, в других странах.
Я не часто ем фаст-фуд, но совершенно не понимаю, почему они, по моему мнению, так убоги у нас
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242
Ххх 45 минут назад
Ничего
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20k
Ego sum qui sum 3 часа назад
бОльшая часть фастфуда выглядит очень не эстетично, словно это уже ели пару раз
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Ситипицца, афаир, уже двадцать лет назад продавала пиццы с мини-хотдогами по борту.
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