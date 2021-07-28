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Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально

Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально (30 фото)

Автор:
28 июля 2021 08:30
Сообщество : Еда
Метки: Случаи   Юмор   еда   истории   подборка   рестораны   смешно   фото   
1194
30
Иногда наши просьбы воспринимают ну очень буквально - и часто в нашу пользу! Например, если вы просите официанта в ресторане положить в заказ "немного больше соуса", а вам достается целая тарелка любимого соуса - ну как не порадоваться? Конечно, бывают и исключения, но это лишь повод поучиться на ошибках.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Случаи   Юмор   еда   истории   подборка   рестораны   смешно   фото   
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3  комментария
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684
Остап_Бендер_Задунайский 16 минут назад
1. За ваши бабки исполнят любое пожелание.
2. С дуру можно и йух сломать.
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1k
Hallo FreeSpace 3 минуты назад
это всегда очень приятно и весело
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23
Елена Лек 8 минут назад
Не факт,что кетчупа была полная бутылка
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