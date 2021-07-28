Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально

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Иногда наши просьбы воспринимают ну очень буквально - и часто в нашу пользу! Например, если вы просите официанта в ресторане положить в заказ "немного больше соуса", а вам достается целая тарелка любимого соуса - ну как не порадоваться? Конечно, бывают и исключения, но это лишь повод поучиться на ошибках.
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"Я что-то напутал, и случайно написал в пиццерию, что хочу большой бортик, а не больше сыра..."
"Я сказал, что мой пад тай был недостаточно острым в последний раз, и попросил сделать его поострее. Вот мой счет"
Надписи: Острый (Spicy).
"Дочь написала в списке желаний на Рождество "гигантский пирог с вишней", а я стала ее Санта Клаусом"
"Ресторан спросил перед доставкой, желаю ли я немного кетчупа. И это по их мнению - немного!"
"Попросил у шефа ресторана бургер из бекона. Он сделал мне бургер, где вместо булочек положил бекон"
"Пришел к бабушке, попросил "что-то для быстрого перекуса". Она быстро приготовила эту вкуснятину. Люблю ее"
"Этот ресторан покорил меня, исполнив мою просьбу добавить "немного" соленых огурцов в бургер"
"Вот что бывает, когда просишь парочку дополнительных соусов к заказу. Могут добавить целых 16"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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