Еда: то чувство, когда твой заказ восприняли слишком буквально

Иногда наши просьбы воспринимают ну очень буквально - и часто в нашу пользу! Например, если вы просите официанта в ресторане положить в заказ "немного больше соуса", а вам достается целая тарелка любимого соуса - ну как не порадоваться? Конечно, бывают и исключения, но это лишь повод поучиться на ошибках.

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"Попросила торт в виде корги на день рождения. Муж отличился!" 0 Источник:

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"Я что-то напутал, и случайно написал в пиццерию, что хочу большой бортик, а не больше сыра..." 0 Источник:

"Я сказал, что мой пад тай был недостаточно острым в последний раз, и попросил сделать его поострее. Вот мой счет" 0 Источник: Надписи: Острый (Spicy).

"Дочь попросила торт по мотивам Рапунцель на день рождения. Я сделала!" 0 Источник:

"Заказал вишневую колу. Меня услышали" 0 Источник:

"Попросил у официанта побольше сыра в равиоли. Вот уж точно не пожадничали!" 0 Источник:

"Дочь написала в списке желаний на Рождество "гигантский пирог с вишней", а я стала ее Санта Клаусом" 0 Источник:

"Ресторан спросил перед доставкой, желаю ли я немного кетчупа. И это по их мнению - немного!" 0 Источник:

"Попросил у шефа ресторана бургер из бекона. Он сделал мне бургер, где вместо булочек положил бекон" 0 Источник:

"А я попросил "много-много" соуса... Моя картошка фри аж утонула" 0 Источник:

"Заказал бургер с дополнительным сыром. Меня поняли очень буквально" 0 Источник:

"Попросил побольше сыра в бургер. Сделали такую красоту без всяких доплат" 0 Источник:

"Попросила продавца вафель немного посыпать вафлю шоколадными каплями. Вот спасибо!" 0 Источник:

Когда изображение на упаковке не совпало с реальностью, но в лучшую сторону 0 Источник:

"Случайно заказал одну крохотную брюссельскую капусту вместо одного килограмма.." 0 Источник:

"Спасибо, добрый бармен, что понял мою просьбу" 0 Источник:

"Попросил повара добавить немного яиц в мой жареный рис.." 0 Источник:

"А я попросил чуточку грибов в омлет. Меня услышали" 0 Источник:

Больше зелени, говорите? Будет сделано! 0 Источник:

"Я попросила всего лишь парочку дополнительных соусов, а мне положили целый запас" 0 Источник:

"Пришел к бабушке, попросил "что-то для быстрого перекуса". Она быстро приготовила эту вкуснятину. Люблю ее" 0 Источник:

"Мы попросили в ресторане немного соуса ранч. Нам принесли целую тарелку" 0 Источник:

"А я вообще не просила добавлять больше оливок или грибов. Но это - вау!" 0 Источник:

"Этот ресторан покорил меня, исполнив мою просьбу добавить "немного" соленых огурцов в бургер" 0 Источник:

"Мне дали целую пачку с соусом, когда я попросил добавить побольше к заказу" 0 Источник:

"Так приятно. Попросила добавить немного карамельного сиропа" 0 Источник:

"Вот что бывает, когда просишь парочку дополнительных соусов к заказу. Могут добавить целых 16" 0 Источник:

"Попросила добавить лимон в чай. Думала, будет маленький кружочек, а там был целый лимон" 0 Источник: