17 похожих на еду вещей и животных, которые не стоит есть

Многие животные и растения пытаются замаскироваться под что-то несъедобное, чтобы никто не пытался откусить от них кусочек. Но иногда бывает и наоборот — совершенно невкусные вещи выглядят так, что остаётся только слюнки подбирать. Получается у них это совершенно случайно, но так хорошо, что даже самые глазастые могут перепутать моток ниток, наушники и котика с вкусняшкой.

В стакане пиво, а в бутылочке — средство для мытья посуды