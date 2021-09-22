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17 похожих на еду вещей и животных, которые не стоит есть

17 похожих на еду вещей и животных, которые не стоит есть (17 фото)

Автор:
22 сентября 2021 08:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   еда   животные   интересно   подборка   прикол   фотомир   
679
17

Подборка ситуаций, когда различные предметы и животные так ловко притворялись чем-то вкусным, что их хотелось съесть.

Многие животные и растения пытаются замаскироваться под что-то несъедобное, чтобы никто не пытался откусить от них кусочек. Но иногда бывает и наоборот — совершенно невкусные вещи выглядят так, что остаётся только слюнки подбирать. Получается у них это совершенно случайно, но так хорошо, что даже самые глазастые могут перепутать моток ниток, наушники и котика с вкусняшкой.

В стакане пиво, а в бутылочке — средство для мытья посуды

×

Эти маслины не для салата, а для ушей

Кто выкинул вафельку прямо посреди дороги?

Смазка для механизмов выглядит совсем как варёная сгущёнка

Этот перчик халапеньо сам кого хочешь покусает

Нитки или фарш?

Мохнатые грибочки

Два кота свернулись в клубочки и превратили свой домик в грибы.

Губка, которая как-то слишком похожа на мороженое

Огроменный кусок бекона, найденный в горах

Не желаете ли посидеть на круассане?

Из этих бутылочек лучше ничего не пить, ведь там гель для душа

Втулки для скейтборда больше похожи на мармеладки

Слева круассан, справа котик. И не перепутайте!


Брошка, которую постоянно путают с креветкой

Мне по 5 раз в день говорят, что моя брошка похожа на креветку.

Пряжа, которая маскируется под спагетти

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Метки: в мире   еда   животные   интересно   подборка   прикол   фотомир   
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8k
Андрей А 2 часа назад
Надо иметь зрение -10, что бы что-то из этого перепутать)))
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6k
Nikolay 23 минуты назад
Мужик после большой пьянки звонит другу:
Слушай, ну мы вчера дали! Самый глюк был, когда у тебя лимон по столу на тонких ножках бегал!
А, так это ты мою канарейку в чай выдавил?
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3k
Alex75r Полчаса назад
Зря вы котиков не любите. Они очень нежные и полезные. Прям как кролики.
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