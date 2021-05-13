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Пятеро студентов из Китая были приговорены к реальным срокам из-за мошеннических действий с сетью KFC. Началось всё с того, что в 2018 году 23-летний студент Сюй заметил лазейку в приложении фастфуда.
Если сделать заказ с помощью купонов через одно приложение и тут же запросить возврат этих купонов в другом приложении, то можно было бесплатно получить еду. Он неоднократно воспользовался этими знаниями, а также стал торговать своей бесплатной едой из KFC и продавать купоны.
Позже он поделился с 4 друзьями своей находкой и те тоже стали использовать недостаток приложения.
В итоге правоохранители обнаружили, что Сюй причинил ущерб сети быстрого питания на 9000 долларов (761 тыс рублей), а его друзья от 1400 до 7300 долларов (от 104 тыс до 544 тыс рублей).
Позже он поделился с 4 друзьями своей находкой и те тоже стали использовать недостаток приложения.
В итоге правоохранители обнаружили, что Сюй причинил ущерб сети быстрого питания на 9000 долларов (761 тыс рублей), а его друзья от 1400 до 7300 долларов (от 104 тыс до 544 тыс рублей).
Суд признал студентов виновными в мошеннических действиях, и они получили тюремные сроки от 15 до 30 месяцев лишения свободы. А также штрафы от 155 до 930 долларов (от 11,5 тыс до 69 тыс рублей).
Интересно, что сеть KFC очень популярна в Китае. И если в США у них около 4 000 ресторанов, то в Китае – 7 000.
В комментариях под новостью многие китайцы посчитали, что такой приговор слишком строгий, и во всем виноваты недоработки в приложениях.
Интересно, что сеть KFC очень популярна в Китае. И если в США у них около 4 000 ресторанов, то в Китае – 7 000.
В комментариях под новостью многие китайцы посчитали, что такой приговор слишком строгий, и во всем виноваты недоработки в приложениях.
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Метки: kfc быстрое питание деньги еда китай мошенничество суд фастфуд
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Мораль такова, кушал бы сам, помалкивал, проблем бы не было)