Если сделать заказ с помощью купонов через одно приложение и тут же запросить возврат этих купонов в другом приложении, то можно было бесплатно получить еду. Он неоднократно воспользовался этими знаниями, а также стал торговать своей бесплатной едой из KFC и продавать купоны.



Позже он поделился с 4 друзьями своей находкой и те тоже стали использовать недостаток приложения.

В итоге правоохранители обнаружили, что Сюй причинил ущерб сети быстрого питания на 9000 долларов (761 тыс рублей), а его друзья от 1400 до 7300 долларов (от 104 тыс до 544 тыс рублей).