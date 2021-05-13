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Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом

Шалость не удалась: студентов посадили в тюрьму за мошенничество с фастфудом (2 фото)

Автор:
13 мая 2021 08:17
Сообщество : Мошенничество
Метки: kfc   быстрое питание   деньги   еда   китай   мошенничество   суд   фастфуд   
1878
2
Пятеро студентов из Китая были приговорены к реальным срокам из-за мошеннических действий с сетью KFC. Началось всё с того, что в 2018 году 23-летний студент Сюй заметил лазейку в приложении фастфуда.

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Метки: kfc   быстрое питание   деньги   еда   китай   мошенничество   суд   фастфуд   
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10  комментариев
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653
Александр Задорожный 52 минуты назад
Беспроигрышный ход. В начале на халяву жрут за счёт KFC, потом - за счёт государства.
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Сгусток позитива 6 минут назад
"Позже он поделился с 4 друзьями своей находкой и те тоже стали использовать недостаток приложения."
Мораль такова, кушал бы сам, помалкивал, проблем бы не было)
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868
Yuri 20 минут назад
они уже укоротили свою жизнь на несколько лет от такой еды, так что можно и простить
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2k
Frank Borman 21 минуту назад
Вор должен сидеть в тюрьме. Назависимо, украл ли он миллиарды из бюджета, сумочку у прохожей или еду из быстрожраловки.
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3k
aleksei 23 минуты назад
Жадность фраера сгубила, ел бы по-тихому и все норм было бы
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20
Виталий Шаров 24 минуты назад
И где тут шалость? Это чистой воды мошенничество!
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8k
krivsan Полчаса назад
Выражение "жертва фаст фуда",обрело прямой смысл
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40k
Александр 50 минут назад
Причём тут шалость? Это мошенничество, а не шалость
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7k
DumDum 51 минуту назад
NТак я не понял, KFC в Китае работает за доллары или за рубли?
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5
Анастасия Меленьтева DumDum 36 минут назад
За белорусские зайчики
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