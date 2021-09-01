10+ советов по готовке блюд, которые пригодятся на кухне

586
26
Многие не любят готовить, но вкусно покушать любят точно все. Поэтому многие и начинают эксперименты на кухне, правда, иногда забывая о самых простых и, казалось, всем известных советах и правилах. Группа "Шефы Reddit" на популярном форуме собирает разные советы от поваров и просто любителей покулинарить. Какие-то из них знакомы всем, а другие - возможно, станут для вас открытием. А у вас есть какие-то свои советы по готовке?
×
"Очищайте разделочные доски сразу после использования. На них скапливается много бактерий"
"Не используйте на сковороде нерафинированное оливковое масло (extra virgin). Это не какая-то "лучшая" версия оливкового масла, и оно больше подходит в качестве заправки"
"Многие добавляют соль в блюда, потому что они кажутся им пресными. На самом деле не хватает кислоты, особенно это касается салатов. В этом случае можно добавить лимонный сок или уксус"
Интенсивность аромата чеснока зависит от того, когда вы добавляете его при готовке. Для выраженного вкуса - нужно добавить в конце, для легкого - в начале готовки
"Лук-шалот очень часто используется на кухнях в ресторанах, но на домашней кухне его используют редко. Используйте его в качестве заменителя обычного лука для более мягкого вкуса"
"Никогда не пытайтесь поймать что-то падающее со столешницы или стола, особенно ножи. Ваша инстинктивная реакция должна быть такой: быстро сделайте шаг назад и уберите руки"
"Быстрое поджаривание сухих специй на сковороде перед готовкой поможет здорово раскрыть их аромат"
"Не добавляйте соус барбекю к мясу, пока оно не приготовится. Если вы добавите его в начале или во время приготовления, из-за сахара в соусе мясо подгорит"
"Поверьте мне, ваше отношение к готовке изменится, если вы приобретете по-настоящему крутой и качественный нож. Хороший нож идеально режет продукты разной плотности без ощущения сопротивления. Подтачивайте нож после каждого использования"
"Это всем известное правило, но повторю-ка я еще. Температура выше - не значит быстрее. Если вы включите сильный огонь, торопясь приготовить блюдо, то скорее всего получите много дыма, и недожаренную и подгоревшую пищу"
"Никогда не пытайтесь сделать картофельное пюре в миксере или блендере. Оно превратится в клейкую субстанцию"
"Разогревайте сковороду, затем добавляйте масло, а после того, как оно нагреется, добавляйте ингредиенты. Не наливайте масло в еще холодную сковородку - масло нагреется быстрее, и начнет гореть"
"А вот секрет, который изменил мою готовку - тщательная сушка мяса, рыбы и овощей бумажным полотенцем перед приготовлением. Моя жизнь не будет прежней, больше никаких "водянистых" блюд"
"Соль, перец и лимонный сок - то, что украсит любое блюдо, если вам кажется, что в нем чего-то не хватает. И даже не нужны бесчисленные пакетики со смесями приправ"
"Электронный термометр для мяса - моя лучшая покупка за последние годы. С помощью него можно просто определить, когда мясо пора доставать из духовки или снимать с гриля. Помогает не пересушить мясо, особенно индейку"
"Разрежьте луковицу пополам и опустите ненадолго в холодную воду перед нарезкой. Так можно избавиться от слез во время резки"
"Когда вы снимаете стейки, свинину или баранину с огня или вынимаете из духовки, дайте им немного "отдохнуть", вытащив и накрыв фольгой. Лучше также приготовить для них теплую тарелку"
"Если вы хотите использовать сок лаймов, апельсинов или лимонов для блюда, перед нарезкой немного раскатайте их руками, слегка надавливая"
"Не полагайтесь на один рецепт, особенно те, которых сейчас полно в интернете. Всегда можно найти несколько вариантов, и вынести для себя идеальную формулу приготовления"
"Измеряйте по весу, а не по объему. Больше всего это касается выпечки, где пропорции очень важны. Выпечка очень чувствительна к небольшим изменениям в соотношении различных ингредиентов - поэтому для точности полезно иметь кухонные весы"
"Используйте немного воды, в которой вы варили пасту, при приготовлении соуса к ней. Так соус получится более густым"
"Если во время приготовления в блюдо нужно добавить вино, не думайте, что сгодится самое дешевое, якобы оно все равно выпарится. С настоящим качественным вином будет совершенно другой, более глубокий вкус"
"Магнитные держатели для ножей гораздо лучше подставок и блоков. В последних скапливается много микробов и бактерий"
А у вас есть свои советы по готовке?
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Несколько простых советов новичкам на кухне от профессиональных поваров
- Мужик на кухне - бог
- Один рецепт - один снимок: девушка делает фото-рецепты с помощью одного кадра
- Шесть главных ошибок начинающих кулинаров
- 6 продуктов, которые могут вас убить
16
Понравилось16
Новости партнёров