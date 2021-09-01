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10+ советов по готовке блюд, которые пригодятся на кухне

10+ советов по готовке блюд, которые пригодятся на кухне (26 фото)

Автор:
01 сентября 2021 08:30
Сообщество : Еда
Метки: блюда   готовка   готовка еды   еда   повар   подборка   полезные советы   советы   
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Многие не любят готовить, но вкусно покушать любят точно все. Поэтому многие и начинают эксперименты на кухне, правда, иногда забывая о самых простых и, казалось, всем известных советах и правилах. Группа "Шефы Reddit" на популярном форуме собирает разные советы от поваров и просто любителей покулинарить. Какие-то из них знакомы всем, а другие - возможно, станут для вас открытием. А у вас есть какие-то свои советы по готовке?
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А у вас есть свои советы по готовке?

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блюда   готовка   готовка еды   еда   повар   подборка   полезные советы   советы   
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