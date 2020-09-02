Старушка показала, что стало с бургером 24-летней давности, хранившимся в коробке

Спойлерить не станем, но увиденное наводит на размышление.
Все знают, как трепетно американцы относятся к фаст-фуду. Впрочем, в нашей стране поклонников "быстрой еды" тоже предостаточно. Надеемся, что это видео заставит задуматься каждого, кто покупает гамбургер: а что, собственно, он ест?
Пожилая американка распаковала свой заказ из Макдональдса, который она сделала в далеком 1996 году. Бургер и картошка фри в фирменном пакете пролежали 24 года, и оказалось, что этого времени недостаточно для того, чтобы готовая еда как-то испортилась. Несмотря на негерметичную упаковку, бургер и картошка лишь слегка подсохли - не более того.
"Булочки совсем не испортились, мясо тоже не сгнило. Бургер полностью цел. Правда, что будет с тем, кто его съест, неизвестно", - говорит героиня видео. После своеобразной ревизии запасов бабушка снова убирает бургер и картошку в коробку. Возможно, еще лет через 10 ее откроют и, может, тогда с фаст-фудом произойдут какие-то более существенные изменения?
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Я это к тому, что если засушить любой продукт, то он не сгниет никогда. Так как бактериям нужна вода.
к продуктам отношения не имеет
аллергии у каждого второго, по онкологии США чуть не в лидерах...есть ли тут какая то связь с вредной едой?!
Тикайте оттуда.
Морской воздух не даёт жить бактериям.
Там супы, фрукты, выпечка превращается нечто высушенное, а не плесневелое.