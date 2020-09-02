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Старушка показала, что стало с бургером 24-летней давности, хранившимся в коробке

Старушка показала, что стало с бургером 24-летней давности, хранившимся в коробке (3 фото + 1 видео)

Автор:
02 сентября 2020 12:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: mcdonalds   бургер   видео   еда   продукты   сша   фастфуд   
3706
3
1
Спойлерить не станем, но увиденное наводит на размышление.

Источник:

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Метки: mcdonalds   бургер   видео   еда   продукты   сша   фастфуд   
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27  комментариев
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2k
Tano 2 часа назад
У меня как-то в теплом и очень сухом помещении (на работе) апельсин засох. Не сгнил, а засох. Полностью! Слегка сжался и посерел, но форму не потерял. Я его не стал выкидывать, и где-то через год полтора он еще и легким необычайно стал (изнутри полностью высох). И даже звенел слегка (семечки болтались наверное). Лежал он у меня в ящике стола лет 5-6, а потом потерялся при переезде в новый офис.

Я это к тому, что если засушить любой продукт, то он не сгниет никогда. Так как бактериям нужна вода.
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44
wr1 8 минут назад
так бы машины делали. Может МакДаналдс создать свою автомобильную марку? )))
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314
zu4ara 12 минут назад
придурки
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29k
Опаньки 24 минуты назад
просто условия хранения.
к продуктам отношения не имеет
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12k
vikklu 42 минуты назад
Какой шикарный срок хранения!
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23k
parallax 56 минут назад
Даже плесень и бактерии эту дрянь не жрут.
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791
Шурман Час назад
У нас в макдональдсах сидит только молодежь и в сети квик . Если в нашей семье дети хотят эту дрянь мы едем в БИБУРГЕР , булочки пекут там же , при тебе готовят саму котлету и картошку фри так же . Стоит правда не дешево но зато без всякой синтетики .
У нас в макдональдсах сидит только молодежь и в сети квик . Если в нашей семье дети хотят эту дрянь мы едем в БИБУРГЕР , булочки пекут там же , при тебе готовят саму котлету и картошку фри так же . Стоит правда не дешево но зато без всякой синтетики .
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1k
Буратино Шурман Полчаса назад
а корову с альпийских лугов прям при вас забивают, вот жеж наивный
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29k
Опаньки Буратино Полчаса назад
и картошку растят прямо на столе в горшке. Приходится подождать при заказе
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56k
Доктор Джонс Час назад
Одна мымра платье в шкафу хранила со следами спермы, другая - бургер... Это "жж" неспроста...
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1k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Им просто нех-й делать
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21k
Inter Час назад
одно радует,что я эту хрень не ем,но другое огорчает,что большинство продуктов-такая же хрень
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3k
Дмитрий Горчилин Час назад
Бабка делает запасы на черный день
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13k
Ego sum qui sum Час назад
мы, это то, что мы едим...
аллергии у каждого второго, по онкологии США чуть не в лидерах...есть ли тут какая то связь с вредной едой?!
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791
Шурман Ego sum qui sum Час назад
Бельгия лидер по раку , не знаю с чем это связано , или с количеством атомных электростанций на маленькую территорию или хз
почти у каждого второго проблемы с кишечником и пищеводом , у девушек раки матки или самое распространённое рак груди . Ну с печенью здесь все понятно потому что пиво пьют тоннами , в магазин как не зайди каждый второй по ящику тащит и это ему на 2 дня .
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13k
Ego sum qui sum Шурман Час назад
Да странно для европейской страны, хотя не будь в америке столько иммигрантов они были бы точно лидерами. У меня всю жизнь здоровье было отличное - питание от бабки из деревни или со своих огородов в провинциальном городе. Стоило уехать в Москву и на второй год,- оп, приобретенная аллергия на цветение и орехи. Причем такая что в мае не выйти на улицу. В институте аллергологии сказали отказаться от напитков вроде колы, плохого фастфуда и полуфабрикатов. Сделал. через 4 года аллергия сошла на нет. Я на себе проверил вред от подобной "еды"
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791
Шурман Ego sum qui sum Час назад
Я уже давно от всего этого отказался , и вот я заметил если я улетаю в любую другую страну то у меня нет проблем с желудком . Вот с чем это связано понять не могу ? , даже если я работаю в другой стране то я чувствую там прилив сил . В этом году я был в Словении и был в Латвии , Литве , Эстонии , Финляндии и за 2 месяца я не разу не почувствовал проблем с кишечником , приехал в Бельгию и опять началось .
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4k
Leo Sun Шурман 17 минут назад
С едой, скорее всего, и связано.
Тикайте оттуда.
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17k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Я перед отпуском положил бургер из макак в тумбочку, и забыл на две недели, когда вернулся обнаружил разноцветный грибник.
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1k
K_II_T Очевидное-Невероятное 59 минут назад
Далеко от океана живёшь.
Морской воздух не даёт жить бактериям.

Там супы, фрукты, выпечка превращается нечто высушенное, а не плесневелое.
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6k
bum-bum K_II_T Полчаса назад
полная хня.. живу у моря. Что не заплесневело - покроется мхом и водорослями.
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4k
disevenvis K_II_T 6 минут назад
Живу в 10 минутах ходьбы от берега, тихий океан, все прекрасно плесневеет и гниет
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−25
............ 2 часа назад
бред полный, и главное есть те кто ведется, почему я когда оставил на даче два чиза, на следующие выходные приехал и вспомнил про них, глядь внутрь а от туда тухлятиной поперло видок был тот еще...
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530
Alexandr F 2 часа назад
Приятного аппетита, макдакофилы )
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44
wr1 Alexandr F 6 минут назад
вы хотели сказать макданекрофилы? ))
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13k
dimitr 2 часа назад
Всё натуральное, абсолютно без консервантов.
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