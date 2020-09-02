Старушка показала, что стало с бургером 24-летней давности, хранившимся в коробке

"Булочки совсем не испортились, мясо тоже не сгнило. Бургер полностью цел. Правда, что будет с тем, кто его съест, неизвестно", - говорит героиня видео. После своеобразной ревизии запасов бабушка снова убирает бургер и картошку в коробку. Возможно, еще лет через 10 ее откроют и, может, тогда с фаст-фудом произойдут какие-то более существенные изменения?