"Хэллоуин" - как снимался знаменитый (и один из самых прибыльных) фильм ужасов?

Когда же еще, как не на Хэллоуин устраивать домашние показы "ужастиков" для себя любимого и друзей/подруг по увлечению? Лучше повод точно не найти! ;). Да и искать его наверное и не надо...
Сегодня я предлагаю вспомнить настоящую классику фильма ужасов, ленту знаменитого режиссера Джона Карпентера "Хэллоуин". Фильм, который уже успел стать настоящим киноциклом, навсегда вошел в историю жанра horror.
Первоначально Джон Карпентер (который не только режиссер, но и сценарист и композитор этого проекта) хотел снять фильм в черно-белом цвете, как знаменитый зомби-проект "Ночь живых мертвецов" Джорджа Ромеро 1968 году, вышедший как раз десяток лет назад.
С этой мыслью Карпентер начал писать сценарий, прикидывая как же эффектнее показать все эти замечательные сцены в черно-белых тонах. А вот злодей в сценарии первоначально назывался...The Shape.
Студии идея фильма понравилось, но потребовалось внести некоторые коррективы. По расчетам режиссера "Хэллоуин" должен был идти более двух часов, но это было слишком много (а сеансов должно быть как можно больше!) так что в итоге уложились в 101 минуту, да и этот материал для кинопроката малость порезали. Вторым сценаристом, вернее сценаристкой проекта стала Дебра Хилл, у который с Карпентером был роман.
Забавный факт Джон Карпентер и Дебра Хилл, которым в то время было около тридцати, были самыми старыми на съемочной площадке...
Хотя студия и "дала добро" на фильм, но особых надежд на проект не возлагала и выдала 325 000 долларов, оставшихся от бюджета одного из прошлых фильмов. Но Карпентера такие трудности не напугали - прошлая работа режиссера, боевик "Нападение на полицейский участок №13", была снята с бюджетом еще более скромным - 100 000 долларов. Так что режиссер взял на себя еще бухгалтерию проекта и начал работать. И экономить ;).
Фактически все актеры второго плана "работали" в своей собственной одежде, а для исполнительницы главной роли разорились таки, приобретя нужные наряды на местной "барахолке". Экономия должна быть экономной!
До самого начала съемок режиссер не мог решить, какая же именно маска будет скрывать лицо злодея. Карпентер был готов остановить свой выбор на маске клоуна (хотя этот вариант ему катастрофически не нравился), но неожиданную помощь оказал приятель режиссера - Томми Ли Уоллес. Этот парень купил готовую маску капитана Кирка из знаменитого "Звездного пути", увеличил прорези для глаз, а "резиновую основу" покрасил в белый цвет. То, что в итоге получилось мы уже можем наблюдать несколько десятилетий на экране ;).
Съемки фильма проходили в штате Калифорния, Южной Пасадене. Заброшенный дом, принадлежал местной церкви. Осталось провести уборку, и докупить кое-какую мебель "для кадров"...
Весь съемочный процесс занял всего-навсего двадцать один день, причем первую сцену фильма снимали в последние съемочные дни, вернее две последние рабочие ночи. Такое тоже бывает ;).
В прокат "Хэллоуин" вышел 25 октября 1978 года. Насколько фильм был удачным? Он был очень удачным! Смотрите сами - при бюджете в 350 000 долларов, фильм собрал в мировом прокате 60 000 000 долларов, то есть в 171 раз больше, чем было потрачено, плюс более поздние продажи на лицензионных носителях, которые сегодня уже и подсчитать невозможно...
А сколько же получил Карпентер от этой удивительно большой для тех лет суммы? Режиссера явно не обидели - он стал счастливым обладателем 10 000 долларов за свой труд сценариста/режиссера/композитора, плюс десять процентов от кинопроката.
А вот кого обделили так это исполнителя роли Майкла Майерса - актер Ник Касл, получал по 25 долларов за день съемок, Джейми Ли Кёртис получила за свою роль целых 8 000 долларов.
На данный момент франшиза содержит дюжину фильмов, и на 2022 год заявлена новая лента киноцикла - "Хэллоуин заканчивается", который снова снимет Джон Карпентер.
Источник:
- "Анаконда": интересные факты и фото со съёмок
- "Бешеные псы": интересные факты о фильме и фото со съёмок
- "Дрожь земли": интересные факты о фильме и фото со съёмок
- "Пёрл Харбор": интересные факты о фильме и фото со съёмок
- "Смертельное оружие" - как создавалась популярный голливудский полицейский боевик
Понравилось17