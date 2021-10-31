"Хэллоуин" - как снимался знаменитый (и один из самых прибыльных) фильм ужасов?

Сегодня я предлагаю вспомнить настоящую классику фильма ужасов, ленту знаменитого режиссера Джона Карпентера "Хэллоуин". Фильм, который уже успел стать настоящим киноциклом, навсегда вошел в историю жанра horror.

Первоначально Джон Карпентер (который не только режиссер, но и сценарист и композитор этого проекта) хотел снять фильм в черно-белом цвете, как знаменитый зомби-проект "Ночь живых мертвецов" Джорджа Ромеро 1968 году, вышедший как раз десяток лет назад.

С этой мыслью Карпентер начал писать сценарий, прикидывая как же эффектнее показать все эти замечательные сцены в черно-белых тонах. А вот злодей в сценарии первоначально назывался...The Shape.

Студии идея фильма понравилось, но потребовалось внести некоторые коррективы. По расчетам режиссера "Хэллоуин" должен был идти более двух часов, но это было слишком много (а сеансов должно быть как можно больше!) так что в итоге уложились в 101 минуту, да и этот материал для кинопроката малость порезали. Вторым сценаристом, вернее сценаристкой проекта стала Дебра Хилл, у который с Карпентером был роман.