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"Бешеные псы": интересные факты о фильме и фото со съёмок

"Бешеные псы": интересные факты о фильме и фото со съёмок (10 фото)

Автор:
25 октября 2021 09:37
Сообщество : Кино
Метки: актеры   бешеные псы   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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Тарантино большой фанат кино, который творит, прежде всего, из любви к искусству.


Но одного рвения, как правило, бывает мало. Чтобы снять свой фильм нужны ещё и деньги, хотя бы небольшие. Такие деньги Тарантино получил благодаря тому, что смог продать один из своих сценариев за 30 тысяч долларов. По этому сценарию был поставлен фильм "Настоящая любовь".

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Получив стартовый капитал, Квентин достал из стола идею о фильме про ограбление. Отличие от большинства подобных фильмов должно было заключаться в том, что основное действие будет происходить не во время ограбления, а после него. Ну и скромный бюджет намекал начинающему режиссёру, что сконцентрироваться стоит больше на диалогах, чем на боевых сценах.

Сценарий для "Бешеных псов" был написан за 25 дней.

Когда Тарантино начал подготовку к съёмкам, на сценарий начали обращать внимание и бюджет постепенно пополнялся спонсорскими средствами.

Большой удачей стало то, что сценарием заинтересовался Харви Кейтель. После того, как Тарантино заполучил звёздного актёра, деньги начали притекать ещё быстрее.

На роль Мистера Блондина претендовал и малоизвестный, на тот момент, Джордж Клуни, но пробы прошли неудачно и с Тарантино ему доведётся поработать лишь спустя несколько лет.

Ещё одной удачей стало то, что сценарием заинтересовался Монте Хеллман, который даже хотел сам поставить этот фильм. Разумеется, кресло режиссёра Тарантино не уступил.

Видимо, Хеллман не сильно обиделся и вызвался стать продюсером фильма. Громкое имя Хеллмана послужило неплохой рекламой для готовящейся ленты.

Говорят, что в черновом варианте картины, отсутствовали многие жестокие сцены. Сначала начальству показали менее брутальное кино, а потом уже досняли всё как надо. Всего, за действие фильма, на тот свет отправились 17 человек, что немало, для разговорного кино.

Итоговый бюджет фильма составил 1,2 миллиона долларов. По меркам Голливуда, это всё равно мало, но уже и не 30 тысяч.

Экономить приходилось на всём. Возведение декораций в студии было слишком дорогим удовольствием и большая часть фильма снималась в старом похоронном бюро, в котором сделали косметический ремонт.


Прежде чем Тарантино включил камеру, актёры две недели репетировали свои сцены. Сделано это было для того, чтобы не тратить лишний раз плёнку из-за неудачных дублей. На съёмку фильма было потрачено пять недель.

Нашлось, правда, место и для импровизации. Перед тем, как герой Майкла Медсена отсоединил ухо от полицейского, он исполнил танец, который был во многом импровизирован.

Сцены погони после ограбления пришлось снимать на оживленной улице. Перекрыть улицу на время съёмок, было слишком дорогим мероприятием.

Ещё одна особенность фильмов Тарантино - прекрасно подобранная музыка. В "Бешеных псах" музыка звучит иронично. Весьма мрачная и жестокая история рассказывается нам под лёгкую музыку 60-х.

На премьере фильма произошло досадное недоразумение. Фильм снимался для широкого экрана, но на фестивале его показали в ином формате. В результате этого, половину картинки зрители не увидели.

Благо, недоразумение это вскоре было исправлено, а сам фильм вскоре увидели не только посетители кинофестиваля, но и любители кино по всему миру.

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Метки: актеры   бешеные псы   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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Lev Asriev 17 минут назад
"отсоединил ухо от полицейского..." мда.
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