"Бешеные псы": интересные факты о фильме и фото со съёмок

Большой удачей стало то, что сценарием заинтересовался Харви Кейтель. После того, как Тарантино заполучил звёздного актёра, деньги начали притекать ещё быстрее.

На роль Мистера Блондина претендовал и малоизвестный, на тот момент, Джордж Клуни, но пробы прошли неудачно и с Тарантино ему доведётся поработать лишь спустя несколько лет.