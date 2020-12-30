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С Новым годом, товарищи россияне! История новогодних обращений

С Новым годом, товарищи россияне! История новогодних обращений

Автор:
30 декабря 2020 19:56
Сообщество : Исторические факты
Метки: 2021   СССР   брежнев   генсек   ельцин   наступающий   новый год   праздник   
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Идея для празднования Нового года: отмечайте и выпивайте за наступающий, плавно переходящий в наступивший, каждый час под обращения к нации разных годов. Этот пост будет вашим гидом в этом безумном праздновании.

Смотрите ли вы новогоднее обращение президента?

Смотрите ли вы новогоднее обращение президента?
Смотрите ли вы новогоднее обращение президента?
Всегда
Иногда
Принципиально не смотрю
Обычно ко времени обращения я уже сплю

Источник:

Источник:

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Метки: 2021   СССР   брежнев   генсек   ельцин   наступающий   новый год   праздник   
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2  комментария
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Перст Указующий 39 минут назад
жаль, под Рейганом отключены на ютубе комментарии. Хотелось написать(и все же нипишу): разве можно представить, чтобы сегодня Трамп или Байден сделали обращение к российскому народу? Тогда нас уважали - большое достижение, а сейчас можно выйти в интернет и пообщаться со всем миром - тоже достижение. Но комментарии отключены
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zodiak 36 минут назад
а где же сказочный?
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