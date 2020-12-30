С Новым годом, товарищи россияне! История новогодних обращений

1936 год был первым в истории СССР, который официально встретили по-новогоднему. Сокрушительный удар по Рождеству, отменённому в 1929 году, но не забытому гражданами, был нанесён как раз таки Новым годом. Новый год стал главным зимним праздником, ёлка из рождественской стала новогодней, а на ёлочной верхушке вместо Вифлеемской звезды засияла звезда кремлёвская. 31 декабря по радио с новым 1936 годом поздравил "всесоюзный староста" Михаил Калинин (в те годы номинальный глава государства). Правда, обратился он не ко всему народу, а к полярникам.

На следующий день, 1 января 1936 года, в газете "Правда" на первой полосе впервые было напечатано новогоднее поздравление "С Новым годом, товарищи! С новыми победами под знаменем Ленина-Сталина!".