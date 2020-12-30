С Новым годом, товарищи россияне! История новогодних обращений

Идея для празднования Нового года: отмечайте и выпивайте за наступающий, плавно переходящий в наступивший, каждый час под обращения к нации разных годов. Этот пост будет вашим гидом в этом безумном праздновании.
1936 год был первым в истории СССР, который официально встретили по-новогоднему. Сокрушительный удар по Рождеству, отменённому в 1929 году, но не забытому гражданами, был нанесён как раз таки Новым годом. Новый год стал главным зимним праздником, ёлка из рождественской стала новогодней, а на ёлочной верхушке вместо Вифлеемской звезды засияла звезда кремлёвская. 31 декабря по радио с новым 1936 годом поздравил "всесоюзный староста" Михаил Калинин (в те годы номинальный глава государства). Правда, обратился он не ко всему народу, а к полярникам.
На следующий день, 1 января 1936 года, в газете "Правда" на первой полосе впервые было напечатано новогоднее поздравление "С Новым годом, товарищи! С новыми победами под знаменем Ленина-Сталина!".
На следующий день, 1 января 1936 года, в газете "Правда" на первой полосе впервые было напечатано новогоднее поздравление "С Новым годом, товарищи! С новыми победами под знаменем Ленина-Сталина!".
31 декабря 1941 года за несколько минут до Нового года Михаил Калинин поздравил по радио с наступающим 1942-м всех граждан СССР. Через год Калинин снова выступил по радио с новогодним обращением, на этот раз оно ещё и на плёнку было записано. В ночь с 1943 на 1944 год после поздравления Калинина впервые прозвучал гимн СССР на музыку Александрова и со словами Михалкова.
После смерти Калинина в 1946 году начатая им традиция новогодних обращений была прекращена. В 1954 года традицию продолжил Клим Ворошилов. 1 января 1954 года на первой полосе газеты "Правда" была опубликована его новогодняя речь.
1 января 1956 года под речью Ворошилова было опубликовано новогоднее заявление Николай Булганина. В статье в "Правде" было указано, что к Булганину с просьбой сделать новогоднее заявление обратилась франко-английская компания Пате-Маркони. Это заявление компания пообещала передать по всем радиостанциям мира 1 января 1956 года.
С 1958 года новогоднюю речь Ворошилова заменили на новогоднее поздравление ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР. Хрущёв лично советских граждан с Новым годом не поздравлял.
Традицию телеобращений накануне нового года ввёл Брежнев. Впервые он выступил по телевизору с новогодней речью ровно за 10 минут до 1971 года.
Брежнев обращался к народам СССР до 1975 года. Вместо Леонида Ильича по телевизору с Новым годом граждан стал поздравлять диктор Игорь Кириллов.
1 января 1979 года Леонид Ильич вернул традицию ради детей. На этой записи обращения вы можете увидеть рабочий момент съёмок.
С новым 1983 годом Советский Союз поздравлял Василий Кузнецов, исполняющий обязанности Председателя Президиума Верховного Совета СССР. Кузнецов был и.о. Председателя Президиума (это высшая госдолжность в СССР, Калинин тоже когда-то занимал эту должность) ещё и после смерти Андропова, и после смерти Черненко.
Андропов и Черненко по состоянию здоровья новогодними поздравлениями не занимались. Горбачёв регулярно поздравлял советских граждан с Новым годом с 1985 года и до своей отставки.
Дважды советских граждан с Новым годом по телевизору поздравлял американский президент Рональд Рейган, а американцев поздравлял Михаил Горбачёв. Впервые обмен поздравлениями состоялся 1 января 1986 года, во второй раз - 1 января 1989 года (на видео выше). Поздравления Рейгана были показаны в программе "Время".
31 декабря 1991 года в прямом эфире россиян поздравлял Михаил Задоронов. Он выступал на минуту больше положенного, поэтому из-за речи сатирика куранты задержали. Кстати, когда будете отмечать, помните, что новый год наступает не после последнего удара курантов, а с начала перезвона, предшествующего бою курантов.
Ельцин в тот вечер, как говорят, был не в состоянии выступать - уже начал отмечать то ли Новый год, то ли отставку Горбачёва, которая случилась на днях, 25 декабря 1991 года. Однако обращение он всё же записал, но было показано оно 30 декабря и было напечатано в "Российской газете".
31 декабря 1993 года в программе "Время" показали новогоднее поздравление Сергея Мавроди. В интервью Дмитрию Гордону в 2010 году Мавроди рассказал, что просто купил на "НТВ" эфирное время, которое предназначалось для Ельцина, а малиновый пиджак якобы именно после этого выступления основателя "МММ" вошёл в моду.
С 1994 годом зрителей "НТВ" поздравила Алла Пугачёва.
Борис Ельцин не нарушал традицию новогодних поздравлений, нарушали её лишь отдельные телеканалы. С 1998 годом он вместе со своей семьёй поздравил дорогих россиян.
На "НТВ" 31 декабря 1998 года вместо настоящего Ельцина выступила его кукольная копия из знаменитой программы "Куклы".
То самое историческое двойное новогоднее обращение 31 декабря 1999 года.
А дальше вы всё знаете.
Смотрите ли вы новогоднее обращение президента?
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