По зову крови: что объединяет европейские страны

Королевские дома Европы были связаны неразрывными узами: нужно успевать торговать между собой, воевать и даже делать наследников. Особенно в этом преуспели немцы. Разбираемся, какая связь между Виндзорами и Романовыми, и причем тут Дания.
Поиски невесты
В большинстве случаев престол мог перейти только к наследнику мужского пола, как, например, в России после Екатерины Великой.
Поэтому прежде всего монархические семейства стремились обзавестись мальчиками (не ровен час и трех наследников могло не хватить – смертность-то высокая).
С невестами были проблемы. И тогда взоры обращались в сторону Германии – в тот момент она представляла собой многочисленные регионы, раздробленные на отдельные государства, в каждом из которых был свой правитель.
Но все они, в большинстве своем, относились к Священной Римской империи. Так было вплоть до прихода Наполеона.
Именно он разгромил прусскую и русскую армию (да, когда-то мы воевали вместе), а затем распустил правителей в свободное плавание. Поэтому и появились регионы, в каждом из которых был свой король.
Не только невестами богаты
Для парламентариев он был человеком удобным: имел родство с британскими правителями, но при этом ни слова не знал по-английски. Да и в дела государственные не лез. Но именно после его восшествия на престол британские монархи стали активнее присматриваться к невестам из Германии.
Почему немцы?
Чаще всего монархам нужно было вступать в равные браки – то есть принц с принцессой, ну или на худой конец принц с дворянкой. Взять девушку с улицы для разнообразия генофонда было не вариант (привет Габсбургам).
Для британцев было еще один важный нюанс в подборе невесты: нельзя было вступать в брак с католиками. Ведь в стране со времен женитьбы предыдущего короля на Анне Болейн царило англиканство. А вся Европа южнее Рейна была католической.
Но не немцы. Немцы – крепкие протестантские орешки. И вся эта кутерьма с браками закрутилась еще сильнее. После смерти принцессы Шарлотты, единственного ребенка Георга IV и Каролины Брауншвейгской, братья короля смекнули, что есть возможность подарить стране наследника и стать при нем регентом. И вот, герцог Кентский Эдуард женится на Виктории Марии Луизе Заальфельдской, в результате чего рождается Виктория. Та самая бабушка Европы.
Она тоже выходит замуж за немца (своего кузена, кстати, опять привет Габсбургам), и вместе они основывают новую династию – Саксен-Кобург-Готтскую. Детей она активно женила и выдавала замуж, в связи с чем и обзавелась такими обширными родственными связями.
Джентльмены предпочитают немок
Иногда создается впечатление, что немецкие дома были в отчаянии и у них рождались только девочки. Россия была не на лучшем счету у Европы в 17 веке, а чуть позже ситуация изменилась. Тогда девочек стали выдавать в холодную и большую страну вполне себе охотно.
Но и русские цари были не прочь породниться с немками.
Так, например, Петр III женился на Екатерине, она же София-Августа-Фредерика принцесса Ангальт-Цербстская, она же Екатерина II Великая. Ее сын Павел I тоже предпочел немок (ну или предпочла мама) – оба раза он был женат на девушках из этих земель. Их звали Августа-Вильгельмина Гессен-Дармштадтская и София-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская.
Его же наследники Александр I и Николай I были женаты опять же на немках. Первая – Луиза-Мария-Августа Баденская, а вторая Шарлотта Прусская (видимо, выбирал по имени, чтобы было быстрее произносить).
Александр II тоже был женат на немке, и только его наследник, Александр III решил, что пора что-то менять, и женился на датчанке (хотя она тоже была немкой). А Николай II не стал ничего выдумывать, и снова женился на немке.
Наверное, поэтому у наших царей были такие тесные связи и с Британией, и с Данией. Потому что шли по легкому пути. А ведь могли бы и испанку крестить…
Дания и ее немецкие наклонности
По какой-то неведомой причине династия Дании со временем начала загибаться. И дело даже не в том, что это было проблемой, а в том, что нужно было найти замену.
И опять же на помощь пришли немцы. Датские монархи были в родстве все с теми же германскими государствами, и выдавали своих дочерей туда же. Поэтому нашелся некий герцог Шлезвинг-Голштейнский и Люнебургский (такой же титул был у Петра III до его приезда в Россию), которого после венчания на престол стали звать Кристиан IX Датский.
Дочь нашего Криса и стала той самой принцессой Дагмар, которая впоследствии заняла российский трон, приняв имя Александры. А сын Вальдемар оказался нерадивым: ему не захотелось править Болгарией.
К слову, Кристиан был кузеном Виктории, и его называют тестем Европы. Почему? У Кристиана было много дочек, которых нужно было куда-то девать. А связывало Криса и Вики то, что у них был общий предок – король Британии Георг II.
Хитрая Виктория
Викторию тоже можно понять: она искренне верила, что как-то не очень хорошо начинать войну с родственниками. Королева оказалась крайне плодовитой, и раздавала взамуж дочерей очень активно, и в разные королевства.
Плюс ко всему, она полагала, что ее сыновья и дочери будут теми, кто сможет диктовать британские условия на своих новых местах. Но у нее был и внук Вильгельм, кайзер Германии. Тот самый, который начал Первую мировую войну. Видимо, завидовал тем, кто остался в Британии.
Хитрый Кристиан
Дети Кристиана тоже восседали на престолах разных стран. Например, Дании, Великобритании, России и Греции. А его дочь Тира могла бы стать королевой Ганновера, который в конечном счете стал частью Пруссии.
И его родственниками стали Николай II, Георг V, Хокон VII (король Норвегии).
В конечном счете лучшей его комбинацией стали замужества дочерей Александры, вышедшей замуж за будущего короля Англии Эдуарда VII и Дагмар, вышедшая замуж за Александра III.
Вероятнее всего, обе страны подумали, что Дания не слишком-то влиятельна в Европе, поэтому на политику континента не повлияет. Дочери были между собой страшно похожи, поэтому были похожи и их дети: Николай II и Георг V.
Самодостаточные дети
Была у Виктории и дочь Алиса, которая не пожелала выходить замуж за принца Оранского или кузена своего отца Альбрехта Прусского, хотя оба были очень и очень влиятельными.
Мать пошла на уступки Алисе, ведь она и сама вышла замуж по любви и состояла в счастливом и долгом браке. Алисе было дозволено выйти замуж за принца Гессенского Людвига, с которым, возможно, жизнь была не сказочной, но, как минимум, насыщенной: надо же как-то умудриться родить восемь детей.
И как раз одной из них стала (приготовьтесь) Виктория Алиса-Елена-Луиза-Беатриса Гессен-Дармштадтская, которую россияне знают под другим и более простым именем – Александра Федоровна, супруга Николая II, последняя русская императрица.
Таким образом, кровь не водица, как говорится. Выводы можно сделать самостоятельно, но если бы монархии так роднились бы еще пару столетий, то, вполне вероятно, выродились бы.
Источник:
- Когда мир был на грани: пять экологических катастроф XX века, в которых виноват человек
- Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
- Родители думали, что купили сыну хаски - но "щенок" оказался диким животным
- Жительница Пензы тайно родила от бывшего гражданского мужа двойню и подала на алименты
- 15 забавных кадров, которые рассказывают маленькие комедийные истории
Понравилось14
https:https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Русскиеhttps://ru.m.wikipedia.org/wiki/Русские
Ну вторая мировая ,это уже война систем и наши победили, простой народ И маршалы все из простых и т.д.