По зову крови: что объединяет европейские страны

Но все они, в большинстве своем, относились к Священной Римской империи. Так было вплоть до прихода Наполеона.

Именно он разгромил прусскую и русскую армию (да, когда-то мы воевали вместе), а затем распустил правителей в свободное плавание. Поэтому и появились регионы, в каждом из которых был свой король.

Не только невестами богаты