Уйти в подполье: Самые необычные города в мире

Среди «благ цивилизации» в комплексе предусмотрены госпитали, железнодорожная станция, радиоточка BBC, через которую планировалось обратиться к выжившим после ядерного удара, и даже паб. Всего он располагается на площади в 35 акров.

Согласно дошедшим до широкой общественности планам, в герметичном подземелье была возможность прожить целых 90 дней без надобности выходить на поверхность. В режиме готовности город был до 1991 года, когда распался Советский Союз, а о Берлингтоне стало известно лишь в 2004 году.