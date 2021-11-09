Уйти в подполье: Самые необычные города в мире

Множество фильмов о постапокалипсисе рассказывают нам, что есть вероятность ухода людей в подземелья. Но почему-то киношники любят строить в своих киновселенных новые города, притом, что вполне себе реальны современные подземные строения.
Великобритания, подземный комплекс Берлингтон
Располагается комплекс в графстве Уилшир. Он был построен еще в 50-е годы прошлого века как убежище для британской правящей элиты и 4 тысяч госслужащих на случай нападения СССР. При этом, согласно разработанному плану, в убежище могли попасть только сливки общества, без семей. Доподлинно даже неизвестно, нашлось ли место в убежище для королевской семьи.
Среди «благ цивилизации» в комплексе предусмотрены госпитали, железнодорожная станция, радиоточка BBC, через которую планировалось обратиться к выжившим после ядерного удара, и даже паб. Всего он располагается на площади в 35 акров.
Согласно дошедшим до широкой общественности планам, в герметичном подземелье была возможность прожить целых 90 дней без надобности выходить на поверхность. В режиме готовности город был до 1991 года, когда распался Советский Союз, а о Берлингтоне стало известно лишь в 2004 году.
Сейчас правительство изо всех сил пытается продать бункер кому-нибудь побогаче или же устроить там музей или парк аттракционов.
Австралия, Кубер-Педи
Город Кубер-Педи был построен для шахтеров в 1920 году и в переводе с языка аборигенов переводится как «нора белого человека».
Здесь живет совсем немного людей, но город все же известен, в том числе как столица опалов. Люди вынуждены прятаться под землей не из-за страха перед дикими животными или ядерным ударом, а из-за невыносимой жары.
Если турист заглянет сюда, то вряд ли удивится. На первый взгляд кажется, что это просто поселение с выдолбленными в горах домами. Но не все так просто. Люди поняли, что жилища можно устраивать в старых шахтах, которые уже отработаны.
И если на поверхности жить и правда невыносимо (а максимальная жара достигает целых 55 градусов Цельсия, то под землей можно устроить целые особняки с бассейнами.
Кроме добычи опалов город зарабатывает и туризмом. Кому не захочется поглядеть на работающие под землей магазины, кафе, бары, церкви и кладбище?
К слову, церковь здесь не католическая, а ортодоксальная сербская и именно ее больше всего любят туристы.
Жизнь на поверхности и правда невыносимая. Если вы знакомы с творчеством Фрэнка Герберта, то побывав здесь, можете узнать, что такое настоящий Арракис. Здесь снимали безумного Макса и тренировались для высадки на Марс.
Здесь есть даже музей, в котором наглядно показано, как в прошлом жили шахтеры.
Китай, Пекин
В 1969 году вождь страны Мао Цзэдун распорядился построить под городом 10 тысяч соединенных тоннелем бункеров. Мысль вождя была весьма прагматичной: совсем недавно закончилась война, и бункеры нужны были, чтобы спрятаться от бомбежек.
Кроме временных укрытий в городе построили дома, школы и каток для роликовых коньков, а площадь достигала 30 квадратных километров.
Местные жители рассказывают, что люк был сделан в каждом доме, чтобы попасть в него не составляло никакого труда. При этом сейчас хоть бункеры и известны всем, туристов туда предпочитают не пускать.
Все из-за стоимости жилья в Пекине. В бункерах те, у кого не хватает денег на квартиру, селятся как в домах. Это подземелье даже стало героем репортажа National Geographic. По подсчетам телеканала, в бункерах живут почти миллион человек – в основном это мигранты и студенты.
Тунис, Матмата
Город находится на юге страны, и здесь на протяжении нескольких веков живут люди в полуподземных домах.
При этом существуют они еще с начала новой эры. Когда сюда пришли римляне, местные жители нашли убежище под землей. А из-за климата это стало спасением и от палящей жары летом и пронизывающих ветров зимой.
Сейчас там живет порядка двух тысяч человек и из-за необычности строения использовали даже в «Звездных войнах: новая надежда».
Строители не остановились на достигнутом, и даже сейчас они роют ямы около стен пещеры, чем и создают новое пространство.
Часто жители перебираются и на поверхность, но свое подземное убежище не забрасывают: используют их как склады и мастерские.
Канада, Монреаль
Когда представляешь себе Монреаль, то в воображении всплывают картины современного мегаполиса с пробками. Но под Монреалем – еще один город, в котором есть и школы, и ТЦ, и кинотеатры. Здесь есть даже многоквартирные дома и университеты.
Построен комплекс La Ville (Ресо) был еще в 1967 году из-за плохого климата. Между каждым зданием есть пешеходный тоннель, а еще и поезда метро, автобусы и выходы на поверхность (всего их порядка 120).
Каждый день сюда приходят порядка полумиллиона человек – от простых туристов до офисных работников. Кое-кто из них со временем перебирается под землю, чтобы не тратить время в многочасовых пробках. Правительство города, к слову, хочет расширить площадь города.
Молдова, Криково
Город Криково построен в шахтах, которые раньше использовали для добычи известняка, где в 1960 году решили устроить винодельню. Город даже попал в Книгу рекордов Гиннеса как место с самыми большими винными погребами в мире – 240 квадратных километров, которые соединены между собой улицами и проспектами, названными в честь марок вина.
Люди здесь перемещаются на машинах и велосипедах, есть даже специальная разметка.
США, Портленд
В городе Портленд, известному в массовой культуре, тоже есть свои катакомбы. Их называют Шанхайскими туннелями или просто – Подземный Портленд.
Все это – сеть туннелей, с помощью которых можно добраться из Чайнатауна в Даунтаун. К сожалению, в наше время сохранились не все тоннели. Часть из них уничтожили во время общественных работ, но те, что безопасны для туристов, открыты для посещения.
Построили туннели для грузчиков: они подходили вплотную к набережной реки, и через них перемещали товары прямо в подвалы различных заведений.
Так товар доходил в целости и сохранности до получателей, но еще с этим местом связано и несколько городских легенд. Например, местные верили, что под землей перемещают невольников, в последствии которых заставляли работать матросами.
Канада, Мус-Джо
Город тоже знаменит своими двухэтажными тоннелями. Его построили нелегальные мигранты из Китая, на которых существовал налог. Местные власти боялись, что китайцы займут рабочие места канадцев, и в итоге мигрантам приходилось уходить в подполье.
Мигранты жили целыми семьями под предприятиями, на которых работали, и оттуда получали еду и припасы.
Но в период сухого закона в США тоннели получили новое назначение. Здесь существовала целая сеть доставки алкоголя из Канады в Штаты. Ходили слухи и о том, что знаменитый гангстер Аль Капоне использовал их в своих целях, но доказательств нет и вряд ли они найдутся.
Германия, Берлин
Во время войны под столицей Рейха были построены бомбоубежища. В 1945 году здесь прятались люди, которые добирались сюда через метрополитен.
Здесь есть система указателей, которые направляли людей в нужные места, а камеры разделяют стальные двери, не допускающие проникновения газов.
Чехия, Пльзенские подземелья
Здесь в Средневековье располагались пивоварни. Чуть позже ремесленники поняли, что здесь можно еще и работать и даже прямо на месте выращивать зерно.
Здесь, к слову, появилась первая канализация, а сейчас по городу можно свободно гулять и наслаждаться видами частички средневековья.
Великобритания, Эдинбург
Здесь располагается, пожалуй, красивейшее место в современном Эдинбурге. Под землей находятся огромные залы, а в позапрошлом веке здесь находились таверны и мастерские.
Плюс ко всему, город был популярен у контрабандистов, которые в прямом смысле слова уходили в подполье.
В целом, преступность здесь была на высоте. Здесь были и бордели, и пристанища бедняков, и крайне высокая смертность.
Сейчас, конечно, борделей там уже нет, но город все равно популярен у туристов.
Подземелья потихоньку уходят в прошлое. В наше время нет особой опасности ядерного удара или надобности уходить под землю. Но все равно – такие строения завораживают. Может быть, когда человечество будет покорять новые планеты, он остановится именно на создании грунтовых жилищ.
Источник:
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