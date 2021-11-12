FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5076 постов • 800 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Китайские рабочие напали со снежками на административное здание, требуя денег и отправки домой

Китайские рабочие напали со снежками на административное здание, требуя денег и отправки домой (1 фото + 2 видео)

Автор:
12 ноября 2021 12:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Китай   Россия   интересное   митинг   протест   рабочие   фото   
622
1
2

В Комсомольске‑на‑Амуре китайские рабочие нефтезавода устроили протест и беспорядки. Несколько работников напали на административное здание со снежками, разбив несколько окон. Китайцы устроили протестное шествие, прося помощи и денег.

Сотрудники фирмы «Петро-Хэхуа» подверглись атаке китайских рабочих, которые были заняты на реконструкции Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Работники принялись бросать снежки в окна административного здания, разбив несколько окон. Находившимся внутри сотрудникам пришлось взывать полицию.

Недовольные китайцы вышли на стихийный протест с транспарантами «Обратно в Китай» и «Нам нужна помощь». Они пытались пройти шествием по городу, но полиция не пустила их. Силовики включают рабочим предостережение по громкоговорителю: «Вы нарушаете законодательство России, требуем немедленно прекратить противоправные действия».

«Связались с посольством, пытаемся решить вопрос, но, к сожалению, быстро это невозможно. Мы и рабочим телефон посольства давали, чтобы они сами звонили и убедились, что выехать сейчас не получится. Они используют все способы, чтобы оказать на нас давление», — анонимно рассказал один из представителей «Петро-Хэхуа».


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Китай   Россия   интересное   митинг   протест   рабочие   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
522
Сигизмунд Лазаревич 40 минут назад
Совсем обнаглели... не хотят за рис работать! Мы же им всё предоставили и мешок рисовых семян и гектар под грядки и возможность после работы заниматься этим огородом..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
767
likiloki 9 минут назад
На строительстве гос объектов у нас китайцев дохрена. Приятель в том месяце стажировку проходил на одном, рассказывал. Они отдельно работают, собственными бригадами и собственным начальством. На их участке всегда чисто, на нашем бардак. На нашем работает солянка из бывших республик. У них дисциплина, у нас разгильдяйство.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
941
metrolog 21 минуту назад
А как же "Китай наступает"? Это же наоборот какое то отступление.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Fat Lynx Полчаса назад
Ну так это судьба тех, кто нанимается через "агентства"... Они получают деньги через посредника, а тот имеет свойство сливаться в момент, когда накопит и обналичит солидную часть ЗП трудяг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Андрей Бертон 41 минуту назад
Какой информативный пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Атомный Крот 47 минут назад
Фирма-наниматель их, похоже, кинула с оплатой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий 52 минуты назад
Китайцы молодцы! Вот бы ещё все ибрагимы, ары и подобные им тоже так домой запросились!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ЕвгенийДончак 57 минут назад
Надо продать их на Aliexpress с бесплатной доставкой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко Час назад
Молодцы китайцы, глядишь и коммунизм к нам вернётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Echo Час назад
Риса что ли не докладывали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Пожилых китайских туристов отвезли на кладбище в качестве рекламы вместо экскурсии Пожилых китайских туристов отвезли на кладбище в качестве рекламы вместо экскурсии Китай и Россия отказались от долларов Китай и Россия отказались от долларов Россияне могут заразиться китайским смертельным вирусом Россияне могут заразиться китайским смертельным вирусом "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну "Она жива!": Светлаков ответил учительнице, которая пожаловалась Путину на Снежану Денисовну По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф По Новосибирску парни прокатились на крыше автомобиля и нарвались на штраф
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6625



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
0
35
Когда Вселенная тебя троллит, и тебе не смешно
Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов
1
130
Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Мышечные боли по всему телу
0
2
Мышечные боли по всему телу
Желтеет смородина: причины и способы обработки кустарника
0
2
Желтеет смородина: причины и способы обработки кустарника
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)
Позанималась на велотренажере и оказалась на операционном столе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#прикол#животные#автомобили#фотографии#кино#приколы#авто аварии#в мире
#Юмор#Россия#история#интересное#дтп#автомир#аварии#дети#СССР#авария дня
#интересно#люди#подборка#Ynews#картинки#Разное#новости#сша#прикольные#задержание

На что жалуетесь?

Вернуться