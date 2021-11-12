Китайские рабочие напали со снежками на административное здание, требуя денег и отправки домой

«Связались с посольством, пытаемся решить вопрос, но, к сожалению, быстро это невозможно. Мы и рабочим телефон посольства давали, чтобы они сами звонили и убедились, что выехать сейчас не получится. Они используют все способы, чтобы оказать на нас давление», — анонимно рассказал один из представителей «Петро-Хэхуа».