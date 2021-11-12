Китайские рабочие напали со снежками на административное здание, требуя денег и отправки домой

В Комсомольске‑на‑Амуре китайские рабочие нефтезавода устроили протест и беспорядки. Несколько работников напали на административное здание со снежками, разбив несколько окон. Китайцы устроили протестное шествие, прося помощи и денег.
Сотрудники фирмы «Петро-Хэхуа» подверглись атаке китайских рабочих, которые были заняты на реконструкции Комсомольского нефтеперерабатывающего завода. Работники принялись бросать снежки в окна административного здания, разбив несколько окон. Находившимся внутри сотрудникам пришлось взывать полицию.
Недовольные китайцы вышли на стихийный протест с транспарантами «Обратно в Китай» и «Нам нужна помощь». Они пытались пройти шествием по городу, но полиция не пустила их. Силовики включают рабочим предостережение по громкоговорителю: «Вы нарушаете законодательство России, требуем немедленно прекратить противоправные действия».
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«Связались с посольством, пытаемся решить вопрос, но, к сожалению, быстро это невозможно. Мы и рабочим телефон посольства давали, чтобы они сами звонили и убедились, что выехать сейчас не получится. Они используют все способы, чтобы оказать на нас давление», — анонимно рассказал один из представителей «Петро-Хэхуа».
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