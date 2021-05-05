Группу китайских туристов отвезли на кладбище в качестве рекламной акции, хотя они заплатили за живописную экскурсию с комплексным обедом. Маркетинг уровень "бог"!
Пожилые туристы в Китае заплатили 18 юаней (200 рублей) за живописную экскурсию с комплексным обедом, а сами попали на кладбище. Как выяснилось, ритуальная компания решила провести своего рода промо акцию, показав потенциальным клиентам могилы.
Когда один из участников экскурсии пожаловался на организацию, комитет по культуре и развитию туризма Чунцина выяснил, что организатор экскурсии не имеет прав на осуществление туристической деятельности, передаёт BBC.
До последнего пенсионеры не понимали, куда их везут. По словам туристов, они были в шоке, когда вместо "красочных видов" оказались на кладбище среди могил. Пока не сообщается, вернули ли деньги туристам.
Источник:
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