FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 6955 постов • 1210 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Пожилых китайских туристов отвезли на кладбище в качестве рекламы вместо экскурсии

Пожилых китайских туристов отвезли на кладбище в качестве рекламы вместо экскурсии (2 фото)

Автор:
05 мая 2021 12:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   интересное   китай   кладбище   реклама   туристы   фото   
741
2

Группу китайских туристов отвезли на кладбище в качестве рекламной акции, хотя они заплатили за живописную экскурсию с комплексным обедом. Маркетинг уровень "бог"!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: ynews   интересное   китай   кладбище   реклама   туристы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
780
Миша 39 минут назад
В своё время экскурсии по Москве довозили до ГУМа, сообщали, что 30 минут стоянка, и спокойно уезжали. Жалоб не было. ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей Бертон 9 минут назад
А могли бы как в Египте с верблюдами, опустить в могила, А за " наверх ", брать ещё деньги.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) "Я сошла с ума, мне нужна она": как сложилась жизнь бунтарки из группы "Тату" (8 фото) В Перми епархия простила хозяйку "божественной шаурмы" после извинений В Перми епархия простила хозяйку "божественной шаурмы" после извинений Китай и Россия отказались от долларов Китай и Россия отказались от долларов Парень поймал малыша, выпавшего с третьего этажа Парень поймал малыша, выпавшего с третьего этажа Россияне могут заразиться китайским смертельным вирусом Россияне могут заразиться китайским смертельным вирусом Россия может полностью запретить продавать лес в Китай Россия может полностью запретить продавать лес в Китай
HomMiss

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101932



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
3
135
Когда они были молодыми: редкие фото знаменитостей
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
1
45
ТОП-8: люди, которые сделали наше детство красочным и ярким
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Буду на Пасху готовить праздничное горячее блюдо!
4
50
Буду на Пасху готовить праздничное горячее блюдо!
Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
0
13
Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
Корпусная мебель для дома и офиса
Корпусная мебель для дома и офиса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#интересное#красота#позитив#отдых#автомир#в мире#знаменитости
#Юмор#прикол#картинки#люди#подборка#аварии#СССР#прикольные#Украина#искусство
#интересно#история#природа#факты#дтп#комментарии#авто аварии#Фотографии.#ВОВ#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться