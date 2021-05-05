Пожилые туристы в Китае заплатили 18 юаней (200 рублей) за живописную экскурсию с комплексным обедом, а сами попали на кладбище. Как выяснилось, ритуальная компания решила провести своего рода промо акцию, показав потенциальным клиентам могилы.

Когда один из участников экскурсии пожаловался на организацию, комитет по культуре и развитию туризма Чунцина выяснил, что организатор экскурсии не имеет прав на осуществление туристической деятельности, передаёт BBC.