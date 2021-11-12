"Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в полиции Шереметьево





Хронология вчерашнего дня двоюродного братца Хабиба выглядела так:

Около 10 утра Нурмагомедов и его приятель Идрисов выехали в аэропорт. По пути шутили, смеялись и снимали сторис для своего Инстаграма.



11.30 на КПП “Аэропорт» в Каспийске, полицейские пытаются остановить черную "Тойоту Камри" без государственных номеров и с обильной тонировкой. Однако никто останавливаться не собирается, и авто, сбив заградительный барьер, наезжает на сотрудника полиции. А после, не остановившись, уезжает в направлении аэропорта "Уйташ".



