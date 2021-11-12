"Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в полиции Шереметьево

Вчера, 11 ноября, брат Хабиба Нурмагомедова с приятелем совершили наезд на сотрудника полиции в Махачкале, а затем, бросив авто, сбежали в Москву. По прилету горячих дагестанских парней задержали. Рассказываем о том, как это было.
Хронология вчерашнего дня двоюродного братца Хабиба выглядела так:
Около 10 утра Нурмагомедов и его приятель Идрисов выехали в аэропорт. По пути шутили, смеялись и снимали сторис для своего Инстаграма.
11.30 на КПП “Аэропорт» в Каспийске, полицейские пытаются остановить черную "Тойоту Камри" без государственных номеров и с обильной тонировкой. Однако никто останавливаться не собирается, и авто, сбив заградительный барьер, наезжает на сотрудника полиции. А после, не остановившись, уезжает в направлении аэропорта "Уйташ".
Вот та самая машина, в которой находился брат Хабиба. За рулем находился его приятель Идрисов. По сообщениям в СМИ, на авто числятся около 20 неоплаченных штрафов.
В 12.33 спортсмены вылетели в Москву. Все это время они общаются в мессенджерах и постят в Инстаграм веселые фотографии, уверяя, что находятся в спортзале. Днём ранее брат Хабиба уже публиковал фотографии оттуда, однако этот зал находится не в столице, а в Махачкале.
Это несоответствие заметили подписчики Усмана Нурмагомедова, закидав его вопросами после фото в ленте и в сторис Инстаграма.
Тем временем, в 15.03 самолет приземляется в аэропорту Шереметьево. Там Нурмагомедова и Идрисова уже ждут сотрудники полиции. Журналистам помешали снять торжественный выход пары горцев, однако кое-какие кадры удалось сделать.
А это Усман Нурмагомедов в полиции Шереметьево. От камер прессы скрывается. Ему не привыкать уходить от удара.
Известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова ( ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"). Обоих фигурантов дела доставят назад в Дагестан для следственных действий. Однако появилась информация, что пока в отношении брата Хабиба доставка в Махачкалу откладывается.
Согласно части 1 статьи 318 Уголовного кодекса, фигуранту дела грозит до 5 лет лишения свободы. Но будет ли наказание столь суровым или все закончился штрафом, покажет время. Сам Хабиб Нурмагомедов инцидент с участием родственника никак не прокомментировал.
Источник:
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Ну правильно ствол и ксиву выдали, вот они удивились когда узнали что ещё и зарплату платят. А то думал ствол и ксиву есть, гуляй рванина. Что задержанный, что сотрудники....
несправедливо полицай его пытался тормозить. надо полицая наказать по всей строгости.
Хабиба залезла на столб электропередач и перекусила провод. Голова это кость, и от удара высоковольткой ей ничего не сделалось. В той республике, что нельзя называть, отрубило свет.
Помогла, как смогла, брат, подумала хабиба.
Боюсь, съедет мальчик. Ну максимум может быть, пришьют штраф и условный год...
А возможно отправят официальным этапом.... Например, у меня родственник по этапу полгода перемещаться от места проживания до места совершения/расследования (синяк приставал к семье , он ему вломил слегка, тот кони двинул (классика: ударил, тот упал и ударился головой об асфальт - чмт - кладбище).... получил в итоге условно).
Но будем реалистами, скорее всего подержат для профилактики и отпустят с миром, а друга накажут.
Скажет, спал в машине, ничего не видел и не слышал, а друг не сообщил. Проснулся только в аэропорту. А друг скажет, что не стал будить, и рассказывать, чтобы не травмировать тонкую психику товарища.
Почему на блокпосту не стреляли по нарушителям? По-братски пожалели?
Или всё же сидит?