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"Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в полиции Шереметьево

"Успокойтесь, все нормально": брат Хабиба уверял, что находится в спортзале, пока сидел в полиции Шереметьево (7 фото)

Автор:
12 ноября 2021 08:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дтп   мма   полиция   резонанс   спорт   уголовное дело   хабиб   
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Вчера, 11 ноября, брат Хабиба Нурмагомедова с приятелем совершили наезд на сотрудника полиции в Махачкале, а затем, бросив авто, сбежали в Москву. По прилету горячих дагестанских парней задержали. Рассказываем о том, как это было.


Хронология вчерашнего дня двоюродного братца Хабиба выглядела так:

Около 10 утра Нурмагомедов и его приятель Идрисов выехали в аэропорт. По пути шутили, смеялись и снимали сторис для своего Инстаграма.

11.30 на КПП “Аэропорт» в Каспийске, полицейские пытаются остановить черную "Тойоту Камри" без государственных номеров и с обильной тонировкой. Однако никто останавливаться не собирается, и авто, сбив заградительный барьер, наезжает на сотрудника полиции. А после, не остановившись, уезжает в направлении аэропорта "Уйташ".


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Вот та самая машина, в которой находился брат Хабиба. За рулем находился его приятель Идрисов. По сообщениям в СМИ, на авто числятся около 20 неоплаченных штрафов.



В 12.33 спортсмены вылетели в Москву. Все это время они общаются в мессенджерах и постят в Инстаграм веселые фотографии, уверяя, что находятся в спортзале. Днём ранее брат Хабиба уже публиковал фотографии оттуда, однако этот зал находится не в столице, а в Махачкале.


Это несоответствие заметили подписчики Усмана Нурмагомедова, закидав его вопросами после фото в ленте и в сторис Инстаграма.

Тем временем, в 15.03 самолет приземляется в аэропорту Шереметьево. Там Нурмагомедова и Идрисова уже ждут сотрудники полиции. Журналистам помешали снять торжественный выход пары горцев, однако кое-какие кадры удалось сделать.


А это Усман Нурмагомедов в полиции Шереметьево. От камер прессы скрывается. Ему не привыкать уходить от удара.


Известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске с участием Усмана Нурмагомедова ( ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти"). Обоих фигурантов дела доставят назад в Дагестан для следственных действий. Однако появилась информация, что пока в отношении брата Хабиба доставка в Махачкалу откладывается.



Согласно части 1 статьи 318 Уголовного кодекса, фигуранту дела грозит до 5 лет лишения свободы. Но будет ли наказание столь суровым или все закончился штрафом, покажет время. Сам Хабиб Нурмагомедов инцидент с участием родственника никак не прокомментировал.

Источник:

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Метки: видео   дтп   мма   полиция   резонанс   спорт   уголовное дело   хабиб   
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5k
Zhora 3 часа назад
В этом вся их суть - нагадил и сбежал.
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853
Hallo FreeSpace 11 минут назад
Да нифига им не будет ...
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1k
Ratibor Полчаса назад
даже бумажки нормально составить не могут
хотя может может их в Шереметьево потроллить решили
сотрудников из Каспийска

Ну правильно ствол и ксиву выдали, вот они удивились когда узнали что ещё и зарплату платят. А то думал ствол и ксиву есть, гуляй рванина. Что задержанный, что сотрудники....
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2k
Точка Полчаса назад
Ааааа так уже не Усман был за рулём! Надо же,какая ирония. А кто же это там был за рулём... Они с другом сидели на заднем сиденье, а водитель испугался и убежал. Наверное всё было именно так!
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572
Bastard Fat 38 минут назад
Все верно, не соврал, теперь все нормально, и кто такой Закидалр? Фин?
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4k
Виктор Час назад
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36k
Alex Час назад
Мне кажется, или черножопых последнее время щемить с легонца начали?
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36k
Alex Час назад
В зоопарк этих обезьян, к их сородичам.
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19k
Юрий Час назад
"пытаются остановить черную "Тойоту Камри" без государственных номеров" - если нет номеров, то что вот это? И почему "это" нельзя выкладывать?
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798
Алексей Час назад
я думал если черный и затонированная тачка, значит все можно...
несправедливо полицай его пытался тормозить. надо полицая наказать по всей строгости.
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1k
Bob Час назад
То есть любой шахид может спокойно проехать в аэропорт на тонированной в ноль тачке без номеров?
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134
дядя Ваня Час назад
Я вот что не понимаю, если за рулем сидел не сам брат известного человека, а некто Идрисов, какие претензии к пассажиру? Мне как-то пофиг, кого там на кол посадят, но по логике вещей есть водитель, ему отвечать, разве нет? Или это как с Собчак, ехала на наемной машине пассажиром на заднем сидении, но виновата в аварии она лично?
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309k
Adat Час назад
Нарушители закона, кем бы они не являлись, после всех следственных мероприятий проведенных объективными, профессиональными, компетентными и самое главное не подкупными полицейскими, должны отвечать по всей строгости закона и суд (такой же по характеристикам как и полицейские) должен назначать соответствующее наказание. Тут не должно быть по другому.
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1k
Роман Бумеров 2 часа назад
Хабиба, брат, меня в маскве прессуют, брат, отключай им свет брат, ми же весь рассия кормим, брат...
Хабиба залезла на столб электропередач и перекусила провод. Голова это кость, и от удара высоковольткой ей ничего не сделалось. В той республике, что нельзя называть, отрубило свет.
Помогла, как смогла, брат, подумала хабиба.
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6k
mr.Poher 2 часа назад
Что там про настоящих мужчин они говорят? Нашкодил, сбежал и не виноват типа? Это в их понимании, поступок настоящего мужчины.

Боюсь, съедет мальчик. Ну максимум может быть, пришьют штраф и условный год...
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134
дядя Ваня Anatoly Shestakov 6 минут назад
именно тоже самое я и предполагал, так как в суде презумция невиновности, надо доказать сговор и покушение на убийство группой, при наличии хорошего адвоката вообще мертвое дело, да и зачем им самим переквалифицировать дело на более тяжкое? Водила берет вину на себя, отделывается скорее условкой так как там нет трупа, нет инвалидности, видео посмотрите, там максимум синяк и царапина. Черных не оправдываю, но раздувать из мухи слона тоже нет смысла.
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147k
anthrax 2 часа назад
Вполне возможно что зверьё отмажут.
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39k
Олег 2 часа назад
Мне другое интересно- как на заклеенной рубероидом машине БЕЗ НОМЕРОВ могут числиться штрафы?
Почему на блокпосту не стреляли по нарушителям? По-братски пожалели?
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68
Yago 2 часа назад
Настроение хорошее. Фишки оправдывают название.
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17k
nobody® 2 часа назад
Кокорин и Мамаев передают привет. Или посмотрим, вдруг тут "другое"
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107k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
"Пока сидел"?
Или всё же сидит?
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1k
Андрей Евтушенков 2 часа назад
Ещё втирают про веру на камеру, а ведут себя как бараны которых пасут, так в скором времени бараны начнут пасти чебуреков. А вообще по классике: накосячил, обосрался, сбежал
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