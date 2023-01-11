В Бурятии стоматолог попалась пьяной за рулём и предложила инспекторам ГИБДД бесплатное лечение зубов

Инспекторы в Улан-Удэ остановили автомобиль Honda, за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Мадам была явно пьяна. Чтобы избежать наказания за вождение авто в нетрезвом виде, женщина предложила инспекторам взятку, но весьма своеобразную.
"Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста!" - взмолилась дама. Чёрствые инспекторы ГИБДД на заманчивое предложение не повелись и составили протокол об административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. В принципе, мадам могут также привлечь за попытку дачи взятки.
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А вообще, в Госавтоинспекции Бурятии сообщают, что случаи, когда автолюбители предлагают взятку натурой, не редки. Еще один нарушитель очень хотел загладить свою вину установкой натяжных потолков. Сейчас его также ждёт уголовная ответственность за попытку подкупа.
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