В Бурятии стоматолог попалась пьяной за рулём и предложила инспекторам ГИБДД бесплатное лечение зубов

"Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста!" - взмолилась дама. Чёрствые инспекторы ГИБДД на заманчивое предложение не повелись и составили протокол об административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. В принципе, мадам могут также привлечь за попытку дачи взятки.