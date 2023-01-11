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В Бурятии стоматолог попалась пьяной за рулём и предложила инспекторам ГИБДД бесплатное лечение зубов

В Бурятии стоматолог попалась пьяной за рулём и предложила инспекторам ГИБДД бесплатное лечение зубов

Автор:
11 января 2023 13:03
Сообщество : Жить в России
Метки: автоинспекция   взятка   видео   гибдд   лечение зубов   полиция   пьяный за рулем   стоматолог   уголовное дело   
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Инспекторы в Улан-Удэ остановили автомобиль Honda, за рулем которого находилась 33-летняя женщина. Мадам была явно пьяна. Чтобы избежать наказания за вождение авто в нетрезвом виде, женщина предложила инспекторам взятку, но весьма своеобразную.

"Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста!" - взмолилась дама. Чёрствые инспекторы ГИБДД на заманчивое предложение не повелись и составили протокол об административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения. В принципе, мадам могут также привлечь за попытку дачи взятки.


А вообще, в Госавтоинспекции Бурятии сообщают, что случаи, когда автолюбители предлагают взятку натурой, не редки. Еще один нарушитель очень хотел загладить свою вину установкой натяжных потолков. Сейчас его также ждёт уголовная ответственность за попытку подкупа.

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Метки: автоинспекция   взятка   видео   гибдд   лечение зубов   полиция   пьяный за рулем   стоматолог   уголовное дело   
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3  комментария
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133
Хухрмухр 21 минуту назад
За алкашку за рулем сразу сажать надо.А с ними чванятся.
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686
Mrak OBOY 22 минуты назад
очень нормальное предложение!!! да это как джекпот сорвать...
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1k
GoInDown Полчаса назад
Каждый крутится как может)
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