В Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова

Они опаздывали, поэтому решили проехать на машине прямо ко входу. Понятно, что на КПП их остановили и стали объяснять, что дальше ехать нельзя.

Тогда они на своей «Тайоте» наехали на полицейского: 39-летний сотрудник госпитализирован с ушибом головы и подозрением на черепно-мозговую травму. А «два товарища» как ни в чем ни бывало сели на самолет в Москву. Причем по сообщениям 112 , авто было без номеров, а за рулем находился Камал Идрисов.