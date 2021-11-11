В Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова

Вместе с товарищем он наехал на сотрудника полиции и скрылся с места преступления.
Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба и тоже борцуха из ММА. Вместе с другом, Камалом Идрисовым, он ехал в аэропорт Махачкалы для вылета в Москву. По дороге они развлекались: Усман брал у товарища интервью, а тот «по-братски» просил его убрать камеру.
Они опаздывали, поэтому решили проехать на машине прямо ко входу. Понятно, что на КПП их остановили и стали объяснять, что дальше ехать нельзя.
Тогда они на своей «Тайоте» наехали на полицейского: 39-летний сотрудник госпитализирован с ушибом головы и подозрением на черепно-мозговую травму. А «два товарища» как ни в чем ни бывало сели на самолет в Москву. Причем по сообщениям 112 , авто было без номеров, а за рулем находился Камал Идрисов.
Пострадавший сотрудник полиции - не местный, командированный из Нижнего Новгорода.
Когда дружбаны прибыли в Шереметьево их уже ждали сотрудники. Сейчас они задержаны, поместят ли в СИЗО - неизвестно, ждем новых подробностей.
Источник:
- Авария дня. Два человека пострадали в ДТП с эвакуатором под Ростовом
- Дорожный конфликт с ДТП и размахиванием кулаками из Липецка
- Авария дня. Мотоблогер попал в серьезное ДТП в Геленджике
- Неожиданный выезд со второстепенной в Севастополе
- Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе
Понравилось191
Честно, очень надеюсь, что будет не так, но не особо в это верю.
- Появление группы лиц Кавказской национальности в общественном месте в без намордника;
- Неподчинение сотруднику полиции;
- Незаконный въезд на территорию аэропорта;
- Покушение на убийство сотрудника полиции находящегося при исполнении группой лиц;
- Причинение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции;
- Противоправные действия группой лиц в отношении сотрудника полиции находящегося при исполнении;
- Злостное хулиганство группой лиц;
Нууу... 10 лет строгого режима - это вариант "лайтс".