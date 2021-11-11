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В Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова

В Москве задержан брат Хабиба Нурмагомедова (2 фото)

Автор:
11 ноября 2021 18:08
Сообщество : Криминал
Метки: дтп   мма   наезд   полицейский   хабиб   
7988
2

Вместе с товарищем он наехал на сотрудника полиции и скрылся с места преступления.


Усман Нурмагомедов, двоюродный брат Хабиба и тоже борцуха из ММА. Вместе с другом, Камалом Идрисовым, он ехал в аэропорт Махачкалы для вылета в Москву. По дороге они развлекались: Усман брал у товарища интервью, а тот «по-братски» просил его убрать камеру.


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Они опаздывали, поэтому решили проехать на машине прямо ко входу. Понятно, что на КПП их остановили и стали объяснять, что дальше ехать нельзя.

Тогда они на своей «Тайоте» наехали на полицейского: 39-летний сотрудник госпитализирован с ушибом головы и подозрением на черепно-мозговую травму. А «два товарища» как ни в чем ни бывало сели на самолет в Москву. Причем по сообщениям 112 , авто было без номеров, а за рулем находился Камал Идрисов.

Пострадавший сотрудник полиции - не местный, командированный из Нижнего Новгорода.

Когда дружбаны прибыли в Шереметьево их уже ждали сотрудники. Сейчас они задержаны, поместят ли в СИЗО - неизвестно, ждем новых подробностей.

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Метки: дтп   мма   наезд   полицейский   хабиб   
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893
Мы Ул 5 часов назад
А че тут разбираться? Обоих на 10 лет строгача - нападение на сотрудника, покушение на убийство, да еще группой лиц по сговору.
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1k
Бич Бичовский 47 минут назад
Путь дагестанского самурая: 1 - изучить борбу. 2- отрастить бороду. 3 - вы*бываться до конца жизни. 4 - честь самурая не позволяет побеждать противника в одиночку, нужно разделить радость победы со всеми друзьями.
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2k
Sergius SPb 48 минут назад
Как они вылетели? Местные полисмены болт забили на перееханного?
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198
super.kkk-2016 Sergius SPb Полчаса назад
Тебе же сказали, что полицейский с Нижнего Новгорода, прикомандированный. За своего они бы. УУУХх!)))
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2k
Точка 53 минуты назад
Александр Иванович Бастрыкин! Тут пахнет честью мундира всех полицейских! Бери под контроль дело! Резонанс пошёл!
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13k
* 54 минуты назад
Щас хабиб позвонит разману, тот путину и полициейский ещё извиняться поди будет...

Честно, очень надеюсь, что будет не так, но не особо в это верю.
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12k
Вася Час назад
да тут скорее всего всё просто, кпп, славянин на кпп, поржали и дальше поехали, типа "йэзжай в свайу рассэю, тут мы рэшаем".. пида.асов крутить по новостям пока сами не попросятся в тюрягу. дырка поди ещё и по плечу похлопает, "маладэсы парни эээ"
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20k
Добрый Алабай Час назад
При наличии желания, этих баранов можно за неделю в стойло загнать. Не все, конечно, дойдут до стойла, многие пойдут на мясо.
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6k
Gamletof Час назад
Человек (перед которым все извиняются), твой выход. Опять очерняют?
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14k
Hairy. Час назад
С какого хера эти обезьяны так легко и вольготно себя чувствуют в русских городах, какая мразь им позволила это??
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287
Buratino Hairy. 44 минуты назад
Ну это, г-н (можно по разному трактовать) президент рф их крышует. А Вы думали, Обама гадит?
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905
Иван Иванович 2 часа назад
Обезьяны в своем репертуаре. Обезьяна ни когда не станет человеком.
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270
MerryGoRound 2 часа назад
На фотке очередное е*ло макаки Дибиликуса, не обремененное ни интелектом, ни даже инстинктами выживания...
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270
MerryGoRound 42 минуты назад
*интеллектом
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13k
Статуя 2 часа назад
Лица интеллектуальной национальности, йопти
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239
Олег Квирулянт 2 часа назад
Брат еще не выступил в защиту? Кадыров не призвал не педалировать тему национальности?
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270
MerryGoRound Олег Квирулянт 2 часа назад
Всем по Мерсу раздаст и пригласит на личный ужин.
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270
MerryGoRound Gamletof 43 минуты назад
В Российских рус. городах крадут, у себя собирают... )))
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3k
Leo 2 часа назад
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1k
Алексей 2 часа назад
А за что задержали-то? Они ж ТОРОПИЛИСЬ, не ясно что-ли?
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46
Сергей 2 часа назад
Интересно, Хабиб опять начнет говорить что есть просто больные люди и не все дагестанцы преступники? и т.д и т.п
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37
Михаил Гребенюк 2 часа назад
все оплатят,с извинениями.то есть мы оплатим
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558
vijilante 2 часа назад
Посмотрим :
- Появление группы лиц Кавказской национальности в общественном месте в без намордника;
- Неподчинение сотруднику полиции;
- Незаконный въезд на территорию аэропорта;
- Покушение на убийство сотрудника полиции находящегося при исполнении группой лиц;
- Причинение тяжких телесных повреждений сотруднику полиции;
- Противоправные действия группой лиц в отношении сотрудника полиции находящегося при исполнении;
- Злостное хулиганство группой лиц;
Нууу... 10 лет строгого режима - это вариант "лайтс".
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3k
mtonaka 2 часа назад
И зачем сюда приехал этот "брат"?
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2k
Дмитрий 3 часа назад
Может кто скажет, кто все эти люди?
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−124
Алексей 3 часа назад
Хабиб его отмажет. Ждём его ценных указаний, как обычно
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239
Олег Квирулянт Ватаку Накомоде 2 часа назад
Ну, он конченный исламист.
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125
nas175 Ватаку Накомоде 2 часа назад
Да и бьет он их как-то вяло, обычно без зрелищно.
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270
MerryGoRound Алексей 2 часа назад
Мне интересно кто такой этот Хабиб кроме того что он там какой то тоже неадекватный и озверевший "борцун" на ринге по театру мордобоя, что его так все слушают у нас в стране и делают всё что он там ляпнет. Он не герой реальный какой то, ничего для человечества полезного не сделал, продвигает в массы лишь насилие и неадекват с лично своими тараканами по своей только религии, которая вообще ни разу не является официальной в России, лишь очередное позорище агрессивное для своего народа, на которое ведутся такие же как и он сам и не более. Так какого лешего подобные ему отмазывают таких же отморозков?! Надоело! Почему наши органы, судебная система и вообще верхушки настолько прогнили и погрязли в кумовстве и в коррупции, что подобных животных спокойно отмазывают, а не те чалятся на нарах и сопли жуют, смотря на небо в сеточку?!
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198
super.kkk-2016 Ватаку Накомоде 24 минуты назад
Он не бьёт, а нюхает. И уже не на ринге. Он сам слился. без папика зассал.)))
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