"Мы все русские!": дагестанский боец прокомментировал лозунг "Русские, вперёд!"

Лозунг "Русские, вперёд!" не удивляет, если на поле боя сходятся бойцы разных стран. Однако как быть, если дерутся два россиянина?

Боец смешанных единоборств Мариф Пираев родом из Дагестана, и порой ему приходится сражаться с русскими по национальности спортсменами. Не обижают ли его подобные кричалки и лозунги, которые обычно раздаются с Северной трибуны?

Как выяснилось - нет, не обижают.