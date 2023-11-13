"Мы все русские!": дагестанский боец прокомментировал лозунг "Русские, вперёд!"

Традиционная кричалка и лозунги скорее не дают покоя журналистам, а вот спортсмены относятся к этим проявлениям фанатской любви совершенно спокойно.
Лозунг "Русские, вперёд!" не удивляет, если на поле боя сходятся бойцы разных стран. Однако как быть, если дерутся два россиянина?
Боец смешанных единоборств Мариф Пираев родом из Дагестана, и порой ему приходится сражаться с русскими по национальности спортсменами. Не обижают ли его подобные кричалки и лозунги, которые обычно раздаются с Северной трибуны?
Как выяснилось - нет, не обижают.
«На самом деле, было бы скучно без этих ребят. Они приходят, болеют... Кто-то говорит, что они нацисты, кричат Россия, русские, вперед. Я считаю, что все мы русские, независимо от того, дагестанец ты или кто. Они кричат: «Русские, вперед! Русские не сдаются!» Я дерусь и знаю, что это они мне кричат, и все. Наоборот, это хорошо. Люди приходят, орут, болеют. На самом деле, без этого было бы неинтересно», – считает Пираев.
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Известно, что 10 ноября на турнире AMC Fight Nights 120, который проходил в Москве, Пираев одержал победу над Максимом Буториным удушающим приемом во втором раунде. На счету дагестанца
28 побед, четыре поражения и одна ничья. У Буторина 21 победа, шесть поражений и одна ничья.
К слову, боец ММА Магомед Исмаилов ранее тоже высказывался о лозунге "Русские, вперёд!" Спортсмен считает его некорректным. На поединке Панин-Асбаров тоже слышали эту кричалку. Было бы правильнее кричать «Папин, вперед!» или «Асбаров, вперед!».
"Мы на одной земле живем. Но тут – это как разделение. Давайте будем объединяться. Давайте будем, как одно целое. Зачем это «Русские, вперед!», «Дагестан…»? Зачем? Давайте по именам называть спортсменов. Мы живем с русскими бок о бок. Я их люблю и уважаю. Поэтому – русские, вперед! Русские, вперед!" – заявил боец
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Сейчас форсится тема антиислама (я тоже против, но как и к любой религии в принципе, включая христианскую). Но это бред! У нас есть ЗАКОН, я и к нему отношусь спорно (много косяков), но в нём есть один правильный момент - закон един для всех, я рад КАЖДОМУ новому и старому гражданину (вне зависимости он национальности, да хоть бы и марсианин, и почти вне зависимости религии, ну лишь бы не баптист/сатанист/кришнаит), который принимает ЭТО правило, который хочет быть/стать Русским (не по национальности).
Меня это даже больше устроит - отказ от национальности и выход на интернационал, как базисный принцип мироустройства.