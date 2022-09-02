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"Маленький вонючий вырожденец": Макгрегор ответил дагестанскому блогеру Хасбику на видео с петухом

"Маленький вонючий вырожденец": Макгрегор ответил дагестанскому блогеру Хасбику на видео с петухом

Автор:
02 сентября 2022 13:03
Сообщество : Спорт
Метки: Макгрегор   Спорт   видео   конфликт   мма   оскорбления   хасбик   
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Ирландец не стал сдерживаться и заметил, что с удовольствием зафутболил бы дагестанца в ворота.

Резкость в адрес дагестанского брогера Хабиба Нурмагомедова (Хасбика) у Макгрегора возникла не на пустом месте. Недавно Хасбик опубликовал видео с петухом по имени Конор Макгрегор, и этого оскорбления вспыльчивый ирландец не стерпел.


На своей странице в соцсети боец написал следующее: «С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Сколько стоит такой удар? Маленький вонючий вырожденец. Поставлю себе целью закинуть им трехочковый бросок». Правда, потом Макгрегор опомнился и потёр запись.


Интересно, но в соцсетях многие поддерживают Макгрегора, поясняя свою позицию тем, что дагестанский блогер слишком много на себя берет, провоцируя людей почём зря. Пользуется тем, что не все ответят ему так жестко, как того требует ситуация. Сожалеет ли Макгрегор о том, что написал сгоряча или остается при своем мнении, не ясно. Во всяком случае, свой удаленный пост боец не комментирует.


Хасбик же ответил на спич ирландца так: «Ты не сделаешь этого. Твои угрозы хуже, чем виски в твоей бутылке. По крайней мере, один из нас сохранил непобедимый рекорд. Может, стоило сделать своей миссией не заснуть в октагоне? Скинь локацию".

Источник:

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Метки: Макгрегор   Спорт   видео   конфликт   мма   оскорбления   хасбик   
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13  комментариев
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−110
Thomsen 59 минут назад
Ну, Мака я знаю. А кто этот мелкий уё*бок? Ему слова всем аулом пишут?
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127
Сергей С 13 минут назад
Хазбик полная мерзота, олицетворение невоспитанности, тупости, мерзости и дикости.
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19k
nobody® 24 минуты назад
Макгрегор на фото часы показывает, а этот с кулаками лезет
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9k
antonium Полчаса назад
Это недомерок рекламирует капперов. Значит он по жизни - черт.
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5k
GROMOZEKA 48 минут назад
Макгрегор шоумен.
И делает все чтобы быть на слуху и максимально капитализировать свои выходки.
Не удивлюсь, если он с этим шкетом затеет бой, соберут призовые и рекламные, а потом вместе за столом чачу будут кушать
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25k
SerGProS Час назад
Собственно, проигрыш Маккгрегора был объясним.Это не случайность. Сейчас в UFC не ставится задача эффективно и быстро нейтрализовать оппонента.По крайней мере сделать это надо как зрелище. Неспроста Дана Уайт берет дерзких хамовитых почти с улицы бойцов, как Кимбо Слайс или "Танк" Эббот. Любит трэштоки. Пятнашки с заменой бойцов.Это зрелище и очень прибыльное.

Коннор полностью вписался в желаемый образ и увлекся.

Хасбик ему это не простил. А у Хабиба тактика проста: загнать коленями и локтями на блоках в угол, перевести в партер и придушить. Он не понимает не любит всю эту индустрию. Вот и держит обиду на Коннора. Думаю в уличной драке не известно , кто кого победил бы на голых кулаках.
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8k
Б.Касторский Час назад
Чего мне не понять в Макгрегоре так это его импульсивность. Вроде сам понимает, что обижаться можно на равного себе. А что такого, что какой-то неизвестный блогер пытается задеть его? Просто попытка пиара, при том не самая лучшая.
Но Макгрегор продолжает бить пенсионеров, ругаться с неизвестными людьми и реагировать на всякие провокации. Хотя может имидж такой, кто же его знает.
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9k
Бритва Час назад
вот как теперь завлекают в большой спорт
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−121
HalloFreeSpace Час назад
Зачем на подобное вообще реагировать ?
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4k
Copycat Час назад
Ну вообще я тоже считаю что это блогер специально начал - не секрет что блогеры постоянно стараются привлечь к себе внимание, а тут у него это получилось, я вообще не знал кто он такой (кто макгрегор знаю я не смотрю ufc или где он там дерется но он какую то фигню типа энергетиков рекламировал), дагестанцы вообще не любят макгрегора из-за того что он с хабибом закусывался

я думаю блогер мага доволен тем что привлек к себе такое внимание, а макгрегору стоит просто игнорировать подобные вещи - это во первых самая правильная реакция для нормального человека, во вторых когда ты на ком то грубо срываешься это не прибавляет тебе уважения
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