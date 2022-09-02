"Маленький вонючий вырожденец": Макгрегор ответил дагестанскому блогеру Хасбику на видео с петухом

Интересно, но в соцсетях многие поддерживают Макгрегора, поясняя свою позицию тем, что дагестанский блогер слишком много на себя берет, провоцируя людей почём зря. Пользуется тем, что не все ответят ему так жестко, как того требует ситуация. Сожалеет ли Макгрегор о том, что написал сгоряча или остается при своем мнении, не ясно. Во всяком случае, свой удаленный пост боец не комментирует.

Хасбик же ответил на спич ирландца так: «Ты не сделаешь этого. Твои угрозы хуже, чем виски в твоей бутылке. По крайней мере, один из нас сохранил непобедимый рекорд. Может, стоило сделать своей миссией не заснуть в октагоне? Скинь локацию".