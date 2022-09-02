"Маленький вонючий вырожденец": Макгрегор ответил дагестанскому блогеру Хасбику на видео с петухом

Ирландец не стал сдерживаться и заметил, что с удовольствием зафутболил бы дагестанца в ворота.
Резкость в адрес дагестанского брогера Хабиба Нурмагомедова (Хасбика) у Макгрегора возникла не на пустом месте. Недавно Хасбик опубликовал видео с петухом по имени Конор Макгрегор, и этого оскорбления вспыльчивый ирландец не стерпел.
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На своей странице в соцсети боец написал следующее: «С удовольствием бы зафутболил этого мелкого недоноска Хасбуллу в ворота. Сколько стоит такой удар? Маленький вонючий вырожденец. Поставлю себе целью закинуть им трехочковый бросок». Правда, потом Макгрегор опомнился и потёр запись.
Интересно, но в соцсетях многие поддерживают Макгрегора, поясняя свою позицию тем, что дагестанский блогер слишком много на себя берет, провоцируя людей почём зря. Пользуется тем, что не все ответят ему так жестко, как того требует ситуация. Сожалеет ли Макгрегор о том, что написал сгоряча или остается при своем мнении, не ясно. Во всяком случае, свой удаленный пост боец не комментирует.
Хасбик же ответил на спич ирландца так: «Ты не сделаешь этого. Твои угрозы хуже, чем виски в твоей бутылке. По крайней мере, один из нас сохранил непобедимый рекорд. Может, стоило сделать своей миссией не заснуть в октагоне? Скинь локацию".
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И делает все чтобы быть на слуху и максимально капитализировать свои выходки.
Не удивлюсь, если он с этим шкетом затеет бой, соберут призовые и рекламные, а потом вместе за столом чачу будут кушать
Коннор полностью вписался в желаемый образ и увлекся.
Хасбик ему это не простил. А у Хабиба тактика проста: загнать коленями и локтями на блоках в угол, перевести в партер и придушить. Он не понимает не любит всю эту индустрию. Вот и держит обиду на Коннора. Думаю в уличной драке не известно , кто кого победил бы на голых кулаках.
Но Макгрегор продолжает бить пенсионеров, ругаться с неизвестными людьми и реагировать на всякие провокации. Хотя может имидж такой, кто же его знает.
я думаю блогер мага доволен тем что привлек к себе такое внимание, а макгрегору стоит просто игнорировать подобные вещи - это во первых самая правильная реакция для нормального человека, во вторых когда ты на ком то грубо срываешься это не прибавляет тебе уважения