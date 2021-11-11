Досадной неожиданностью закончился в Банглоре ремонт с модной перепланировкой строения

В индийском городе дом оказался неустойчивым после демонтажа капитальной стены.
Капитальный ремонт первого этажа не предвещал беды. Но ремонтники-дизайнеры решили облагородить внешний вид здания и демонтировали одну из несущих стен. Что привело к частичному обрушению многоквартирного дома, который, к несчастью для жильцов, теперь подлежит только полному сносу.
Разумеется, модные индийские дизайнеры десятого левела, после постигшего их проект фиаско, оказались полностью нерукопожатны у себя на родине.
Но парни не опустили руки. Ходят слухи, что они уже ведут переговоры с правительством Москвы и вот-вот заручатся согласием мэра Собянина на визит, в качестве коучей и проведение мастер-классов на тему: "Как ускорить реновацию пятиэтажных районов столицы".
У вас тормозит реновация? Тогда мы идём к вам!
P.S. Слухи оказались сильно преувеличенными: в правительстве ответили, что у них уже есть узбеки.
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