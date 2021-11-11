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Досадной неожиданностью закончился в Банглоре ремонт с модной перепланировкой строения

Досадной неожиданностью закончился в Банглоре ремонт с модной перепланировкой строения (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2021 16:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Банглор   Индия   видео   демонтаж   дизайн   ремонт   реновация   стены   
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В индийском городе дом оказался неустойчивым после демонтажа капитальной стены.

Капитальный ремонт первого этажа не предвещал беды. Но ремонтники-дизайнеры решили облагородить внешний вид здания и демонтировали одну из несущих стен. Что привело к частичному обрушению многоквартирного дома, который, к несчастью для жильцов, теперь подлежит только полному сносу.

Разумеется, модные индийские дизайнеры десятого левела, после постигшего их проект фиаско, оказались полностью нерукопожатны у себя на родине.


Но парни не опустили руки. Ходят слухи, что они уже ведут переговоры с правительством Москвы и вот-вот заручатся согласием мэра Собянина на визит, в качестве коучей и проведение мастер-классов на тему: "Как ускорить реновацию пятиэтажных районов столицы".

У вас тормозит реновация? Тогда мы идём к вам!

P.S. Слухи оказались сильно преувеличенными: в правительстве ответили, что у них уже есть узбеки.


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Метки: Банглор   Индия   видео   демонтаж   дизайн   ремонт   реновация   стены   
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30k
ACU900 2 часа назад
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8k
Перст Указующий Час назад
странно, что у нас так дома не падали, в 90-е перепланировка тоже была популярна, да и разрешение вроде не требовалось
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36k
Alex Час назад
В Москве, в районе Крылатских холмов есть 9-ти этажная панелька, у которой одна из стен подперта подпорками. Там один мудила решил бассейн себе замутить и тоже снес несущую стену. В итоге, чуть вся внешняя стена не отвалилась. А сколько еще таких дол**в в Мире...
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164
Снежный Барс 2 часа назад
А что, это, как у великих скульпторов, берешь "дом" и отсекаешь всё лишнее
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11k
Александр 2 часа назад
Ходят слухи, что автор темы работает в той бригаде.
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85
@photoaQyn 2 часа назад
жуть
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29k
Антон 2 часа назад
Трещит огромное здание - а они рядышком стоят. Очень альтернативно развитые люди.
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550
vijilante 2 часа назад
БангАлор.
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57k
pynh 2 часа назад
я дизайнер, я так вижу

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