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В Кургане женщину-кошку с человеческой грудью постигла судьба воронежской Алёнки

В Кургане женщину-кошку с человеческой грудью постигла судьба воронежской Алёнки (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 05:59
Сообщество : Искусство
Метки: #фотозона   Россия   видео   демонтаж   жалобы   женщина   кошка   курган   
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По решению ЮУЖД демонтирована скульптура кошки на чемоданах, красовавшаяся перед вокзалом в Кургане.

Скульптурную композицию "Кошка на чемоданах", недавно установленную на территории привокзальной площади в Кургане, демонтировали после критических замечаний местного населения, сообщили РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

"Фотозона "Кошка на чемоданах" была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Учитывая мнение жителей города, 20 октября было принято решение о её демонтаже", - объяснили в пресс-службе.


В агентстве уточнили, что просидеть на чемоданах, кошечка успела всего несколько дней.


Менее года назад публиковался материал о том, что памятник Алёнке, установленный в городке атомщиков, произвёл скверное впечатление на жителей Нововоронежа и был демонтирован.


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Метки: #фотозона   Россия   видео   демонтаж   жалобы   женщина   кошка   курган   
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23  комментария
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14k
SpoiltNail 2 часа назад
Люди - унылые какашки. Забавная скульптурка же
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236
Чумной Доктор 16 минут назад
а мне эта скульптура понравилась . жаль снесли. она была симпатичная и явно делал художник- это вам не "какашка в москве."
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354
Vadim Balabanov 18 минут назад
Сиськи кого-то смутили...
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9k
Клёст Полчаса назад
Алёнка запредельное уродство.
А здесь отталкивающая безвкусица.
Горожан можно уважать за то, что отказались это терпеть.
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325
Мурчелло Полчаса назад
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2k
Точка Полчаса назад
Я бы себе забрал! Прикольная, не понимаю что там кому не понравилось
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115
KVadik 48 минут назад
Ну и зря.
Алёнка была ещё тем страшным уродцем. А тут прикольная.
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214
Лёха 49 минут назад
Просто курганские плоскодонки позавидовали клевым сиськам
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1k
И так сойдёт Час назад
Как-то нетолерантно всё это, попахивает ущемлением прав кошек, скульпторов и женщин с разными грудями. Котята и чемоданы, думаю, не обидятся))
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5k
newegg Час назад
Прикольная скульптура, с юмором.
По мне так совершенно напрасно убрали.
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437
Spoiler 2 часа назад
Вполне приятная скульптура... Хз че этим людям вечно не нравится... Другой вопрос, что любой предмет на перроне за которым можно спрятаться автоматически становится туалетом ... Может из за этого?))))
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14k
Booka1a 2 часа назад
воспитали толпу обиженок, одним то не нравится, других это оскорбляет...
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3
renat 2 часа назад
Вокзальные критики самые опасные.
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10k
котегRUS 2 часа назад
И всё таки, что не понравилось жителям Кургана ?
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Может людям грудь не понравилась?
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212k
Барон Мюнхгаузен. 2 часа назад
Один вопрос: ЧТО курят эти "скульпторы"???
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