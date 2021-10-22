В Кургане женщину-кошку с человеческой грудью постигла судьба воронежской Алёнки

По решению ЮУЖД демонтирована скульптура кошки на чемоданах, красовавшаяся перед вокзалом в Кургане.
Скульптурную композицию "Кошка на чемоданах", недавно установленную на территории привокзальной площади в Кургане, демонтировали после критических замечаний местного населения, сообщили РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
"Фотозона "Кошка на чемоданах" была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором. Учитывая мнение жителей города, 20 октября было принято решение о её демонтаже", - объяснили в пресс-службе.
В агентстве уточнили, что просидеть на чемоданах, кошечка успела всего несколько дней.
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Менее года назад публиковался материал о том, что памятник Алёнке, установленный в городке атомщиков, произвёл скверное впечатление на жителей Нововоронежа и был демонтирован.
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А здесь отталкивающая безвкусица.
Горожан можно уважать за то, что отказались это терпеть.
Алёнка была ещё тем страшным уродцем. А тут прикольная.
По мне так совершенно напрасно убрали.