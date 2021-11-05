Как в кино: ограбление ломбарда в Мумбаи - все, кроме танцев

Отчего-то любое реальное преступление в Индии вызывает отчаянные ассоциации с киношными боевиками Болливуда. Так и ждешь, что в финале истории все будут танцевать.
В индийском Мумбае грабители под видом покупателей решили "обнести" ломбард. Зайдя в помещение, они попытались сдать золотую цепочку, а когда менеджер открыл сейф, выстрелили в него и спешно стали набивать карманы драгоценностями.
Охранник, услышав шум, попытался закрыть грабителей изнутри, но предварительно немножко пострелял и, видимо, по чистой случайности убил одного из преступников.
Остальные попытались было сбежать, но это им не удалось. В итоге бандитов задержала полиция. И почему-то обошлись без танцев.
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